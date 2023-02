La UNR lanza una carrera inédita sobre literatura de Rosario

“No existe ningún antecedente académico de carrera o cátedra sobre este tema. Lo que hubo fue una estructura extracurricular entre 2003 y 2010 que no formaba parte de ningún plan de estudios”, dice sobre la cátedra libre Felipe Aldana quien entonces la dirigía y ahora está al frente de la diplomatura, el docente jubilado y también autor local Roberto Retamoso. Aquella experiencia de la cátedra libre fue iniciativa de un grupo de profesores de Humanidades, casa de estudios donde Retamoso dictó durante 33 años dos materias sobre análisis de textos. “En los programas de Literatura Argentina nunca vi autores ni obras de Rosario y a mí mismo me caben las generales de la ley porque quedaba prisionero de cierto canon de autores y obras que se imponía a nivel de la carrera”, reconoce Retamoso para subrayar el carácter “inédito” de la propuesta académica que comenzó a gestarse antes de la pandemia.