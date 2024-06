La selección argentina es favorita en un duelo ante Chile con historia y quiebre

Esa derrota contra el representativo chileno en la final de Copa América Centenario 2016 es un lejano recuerdo para el seleccionado nacional.

Favoritos, por ser campeones del mundo y defensores del título continental, la Pulga y sus compañeros se medirán contra la Chile del Tigre Gareca por la 2ª fecha de la Copa América, en busca de tres puntos que los clasifiquen a los cuartos de final, como uno de los dos mejores del grupo A, una fecha antes del cierre de la primera fase.

La selección argentina empezó bien

El debut de Argentina en la Copa América contra Canadá, que no fue tan sencillo como se esperaba y se resolvió con un triunfo por 2 a 0 a partir de la categoría de sus futbolistas, no hizo más que exponer por qué el conjunto de Lionel Scaloni es gran candidato al título, capaz de repetir lo conquistado en la Copa América de Brasil 2021.

Tanta variedad de recursos tiene Scaloni que preservará a Angel Di María, con la intención de regular sus energías, incluyendo en la formación titular a Giovani Lo Celso o a Nicolás González. Además meterá a Enzo Fernández por Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico por Marcos Acuña. Y eso no es todo. Dejó abierta la chance de que jueguen Julián Álvarez o Lautaro Martínez, ambos responsables de los goles del triunfo en la primera fecha, y Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi.

El plan del Chile del Tigre Gareca

Ante este adversario, de gran riqueza individual y colectiva, Gareca preparó a la selección chilena, que empató con Perú 0 a 0 en la primera fecha, para no darle margen de acción, de maniobra, al campeón mundial. Y, en todo caso, si la pelota pasa el mayor tiempo por los futbolistas argentinos, tratar de que se arrimen con la menor frecuencia posible al arco del veterano Claudio Bravo.

El arquero chileno es uno de los pocos que perduran de uno de los momentos más duros que atravesó la selección nacional bajo la capitanía de Messi, entonces dirigida por el Tata Martino. El 26 de junio de 2016, perdía por segundo año seguido la Copa América en una definición contra Chile, conducida por Juan Antonio Pizzi. El 0 a 0 obligó a la definición por penales y a la derrota argentina desde los doce pasos por 4 a 2, con el Diez malogrando su remate.

El día que Lionel Messi renunció

“Ya está. Se terminó para mí la selección. Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo”, expresó Messi en el MetLife Stadium luego de otra final perdida, sin saber que tendría revancha.

El crack rosarino volvió a la selección argentina, persuadido por el entrenador Edgardo Bauza, y daría la vuelta olímpica que tanto se merecía, en la Copa América de Brasil y en el Mundial de Qatar.

Messi, Di María y Otamendi, protagonistas de aquella final perdida de 2016, vuelven a encontrarse con Chile en el mismo estadio, también por la Copa América. Pero esta Argentina es otra a la de hace ocho años. Y ese fútbol que lo llevó a los mayores logros es el que intentará imponer para refrendar su superioridad.