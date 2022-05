La mujer trans que hace historia en el laboratorio público santafesino

Era la primera entrevista de trabajo que tenía como Iriana y, contrariamente a lo que podría pensarse, estaba más tranquila que otras veces. "Esta vez era yo la iba, antes no era yo y eso me hacía sentía mejor, aunque no voy a ocultar que estaba nerviosa", cuenta a La Capital Iriana Victoria Ojeda, la primera mujer trans en ingresar a trabajar al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe. Admite que le preocupaban sus tatuajes en las manos y en los antebrazos, esos que tiene por su historia de tatuadora y que están tan a la vista que no los podía esconder. Una de sus entrevistadoras la ayudó a serenarse, le habló de los tatuajes y le dijo: "Tenés que ser vos". Eso le dio más confianza y la hizo sentir cómoda. Después la despidieron con el clásico "cualquier cosa te llamamos". El 25 de octubre del 2021 fue su primer día de trabajo. La primera vez que tenía un empleo formal y en blanco.

Antes ya había empezado a contar su historia en las redes sociales y varios millones la vieron en TikTok e Instagram hablando de su transición. Ahora lo hace en la oficina a cada uno que se acerca a preguntarle.

"Yo sabía que con 46 años, a esta altura de mi vida era poder obtener un trabajo a través de la ley de cupo o la reparación histórica, porque ya me había pasado en la única entrevista anterior que había tenido que me habían dicho que no me daban el trabajo porque era vieja", cuenta desde Santa Fe, donde vive con su esposa y su hijo de diez años. Es más, esta semana acaba de hacer el trámite administrativo, uno de los primeros en la provincia, y actualizar su acta de matrimonio con su identidad como Iriana Victoria Ojeda.

Fue tatuadora, como le gusta la cocina pasó por rotiserías e incluso antes de llevar adelante su transición tuvo una experiencia en un estudio contable con como auxiliar administrativo y pasó también por el supermercado Wallmart.

Ya como Iriana no fueron muchas las alternativas de trabajo que tuvo y la única que cita es una convocatoria, también del Estado, cuando se inauguró el nuevo edificio del Hospital Iturraspe en la capital provincial. "Ahí fue que me llamaron para hacer suplencias y me dijeron que era vieja", recuerda.

Un trabajo impensado

Trabajar, formalmente y en blanco, era el mayor de sus deseos. "El primer día no lo podía creer, lloraba de la emoción", relata sobre la primera experiencia en ese espacio que comparte con otras 140 personas y al que nunca imaginó en llegar.

"Es cierto que buscaba, pero la verdad es que nunca me imaginé que iba a trabajar en un laboratorio", admite.

Sus horas transcurren en la Oficina de Garantía de Calidad, un sector donde básicamente se maneja documentación, el funcionamiento de equipos, los diferentes procedimientos sobre los mismos, los cambios que se generan en esos procedimientos y la notificación a las diversas áreas involucradas son parte del trabajo.

"Es llevadero", dice sobre el trabajo cotidiano, aunque sabe que alguna vez puede ser llamada al sector de producción como ya sucedió cuando, ante grandes pedidos, el laboratorio hace movimientos de personal.

"Desde que entré no lo puedo creer, poder decir que voy a trabajar todos los días es una emoción tremenda, se siente bien, te dignifica", afirma sin dejar de saber que ser la primera tiene un peso histórico.

Aunque eso por momentos pueda llegar a ser una "mochila", como ella misma lo reflexiona, Iriana está convencida de que está "haciendo historia" porque "detrás pueden venir otras y otros jóvenes que pasaron por situaciones como yo, por eso tengo que dar un ejemplo y a cada uno que se acerca le cuento mi vida".