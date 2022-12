La memoria de los muertos de VIH Sida ahora pasa a manos de la ciudad

"Quiero llevar una manta sin nombres, un año en el que no haya muertos". Gladys Gonzáles, presidenta de la Organización de Familiares Enfrentando al Sida (Ofes) y principal impulsora de la ceremonia de las mantas que se lleva adelante cada 1º de diciembre, enunció ese deseo en 2018. Luego pasó la pandemia, siguió contando ausencias cada año, cumplió sus 80 y, aunque no pierde la fe, cree que "eso es casi una utopía". Las 30 mantas, una por año, llevan nada menos que los nombres de quienes convivieron con el virus del VIH en los últimos 30 años y son su propia historia. El nombre de su hija María José es el primero que aparece y años más tarde debió escribir el de su nieto Joel, de apenas 6 años. "Pero también están los de muchos otros que conocí y pasaron por mi casa", dice la mujer, que ya no puede concurrir a ese homenaje que ella impulsó. Es más, en este Día Mundial de Acción ante el Sida decidió dejar las mantas como legado a la ciudad y a su memoria colectiva. Una jornada en la cual, además, como cada año habrá testeos rápidos y gratuitos en efectores públicos.