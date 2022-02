La historia de Nahuel, de testigo de un caso de bullying al compromiso para generar conciencia en las aulas

El joven de 25 años trabaja actualmente como modelo en la ciudad de la costa oeste mexicana, aunque planea instalarse muy pronto en España para acceder a mejores posibilidades laborales, y concretar finalmente su sueño de hacer cine. Sabe que esta elección es difícil, que lo obligó desde el principio a dejar Rosario para estudiar la carrera en el Centro de Investigación Cinematográfica (CIC) de Buenos Aires y lo mantiene lejos de su familia.

Nahuel Malanot.

Durante la secundaria produjo varios videos sobre bullying, dio charlas en escuelas y hasta tuvo su propia productora. Participó también de un documental sobre bullying para la CNN en español llamado Atrapados en el silencio. En aquella producción que investigó sobre bullying en distintos países de Latinoamérica y fue nominada a los premios Emmy 2019, intervino también Arístides Álvarez, el director que le planteó ese desafío que lo marcó para siempre en lo personal y profesional.

—¿Qué recordás de esa situación de acoso vivida en la escuela?

—Teníamos los primeros celulares y no sé si la gente filmaba mucho, pero nosotros acostumbrábamos a hacerlo y como este chico que agredíamos era muy sensible y lloraba eso nos daba mucha risa. Ya habíamos filmado algunas cosas antes y ese día me tocaba filmarlo a mí. No pensamos que terminaría en eso, en ese momento queríamos tener el video sin medir las consecuencias de lo que estábamos haciendo. Por eso es tan importante educar, porque si nosotros hubiésemos recibido antes esa información quizás eso no sucedía. Por suerte logramos sacarle algo bueno a esta situación. Cuando empezamos a informarnos sobre el bullying me di cuenta de la gravedad de lo que estábamos haciendo.

—¿Cuál es tu percepción actual respecto del bullying?

—El bullying es una situación que se repite a lo largo de los años, que lo vivieron mis padres y mis abuelos, y también lo vemos en las películas y noticias. Gracias a las campañas y a la gente que trabaja en el tema y se interesa por educar podemos estar más atentos y prevenir situaciones de acoso. Encuentro muchas personas a mi alrededor que atravesaron una situación de acoso durante la infancia y es muy duro salir de eso. Puede originarse en la escuela pero también en la familia y eso nos marca para siempre. Algunos tratan de reparar ese hecho en su interior haciendo algo por los demás, otros quedan con rencor hacia quienes los hostigaron, con baja autoestima o se les dificulta su participación e integración en la sociedad. Existen muchísimas características de la personalidad que se originan por alguna situación de acoso y no lo sabemos. Solemos ver la punta del iceberg pero si miramos hacia adentro descubriremos la historia de esa persona y por las situaciones que atravesó.

—¿Cómo fue ese primer video que realizaste a pedido del director de la escuela?

—Elegí hacer una recopilación de fotos con música sobre convivencia escolar, se presentó en un acto y toda la escuela lo terminó viendo. Después hicimos un video sobre bullying que tenía una historia donde actuaron mis compañeros y ese fue mi primer cortometraje. Se llamó Martha y el ciberbullying y el proyecto generó tanto interés que no importaba si tenían que quedarse a filmar después de hora. Estas primeras producciones me dieron un gran impulso y me ayudaron a descubrir que me quería dedicar a ésto. De a poco nos fuimos comprometiendo con el tema, visitamos universidades y escuelas. Hay una frase que siempre me viene a la cabeza: “Si no haces nada también sos parte”.

Martha y el Cyberbullying

—Las redes sociales se vuelven esenciales para informar y educar, pero se las utiliza mucho para difamar o viralizar historias falsas.

—El ciberacoso hoy parece muy normal y no pasa solo en la escuela o entre niños y jóvenes sino también entre adultos. A muchos famosos, por ejemplo, se los critica sobre su vida privada, lo que dicen o hacen. Acosar desde las redes sociales es súper fácil y mantiene a la persona en el anonimato.

—¿Por qué crees que sucede el acoso o bullying en la escuela?

—Ocurre generalmente porque quieren divertirse y están en un proceso de inmadurez. Los niños o adolescentes no tienen conciencia de lo que está pasando y el daño que pueden causar, tampoco los adultos de lo que puede generar a largo plazo. Una manera de evitar situaciones de acoso es educando y capacitando a los profesores para que puedan transmitirlo a sus alumnos. O con actividades a través del arte o la música para que logren involucrarse y saber que existen diferentes tipos de acoso.

—¿Fuiste alguna vez víctima de una situación de bullying?

—Durante la primaria sufrí varias situaciones de acoso tanto individual como grupal. El acosador suele ser más grande en edad o físico y agredir a quienes son más introvertidos o sensibles. Con el tiempo me fui dando cuenta que para ser aprobado tenía que reírme con ellos y no sufrir por lo que me hacían. Sin quererlo me fui convirtiendo en aquellos que me acosaban, algo que no me enorgullece por supuesto y que sucedía porque no podíamos identificar lo que estaba pasando.

image (1).jpg “Martha y el ciberbullying” es el nombre del corto filmado por Nahuel en la escuela.

—¿Qué es lo te apasiona de esta profesión que descubriste?

—Desde chico me gustaba mucho filmar, empecé con un celular que tenía mi hermana, luego pude comprarme una de las primeras cámaras de fotos que también filmaba. Con mis amigos creamos nuestra propia productora, de a poco fuimos aprendiendo y mostrando en la escuela lo que hacíamos mientras estábamos en la secundaria. Hacíamos cosas buenísimas y solventábamos nuestras producciones. Con la formación y la experiencia recogida en estos años, sueño con volver a tener un proyecto así, dedicarme a la ficción y retomar producciones que sean educativas y puedan dejar algún mensaje.

—¿Resulta difícil para los jóvenes recién recibidos hacer cine?

—Cuando estudiaba muchos profesores nos transmitían el mensaje de que hacer cine en la Argentina era muy difícil, algo que no me gustaba escuchar de alguien que nos estaba enseñando y que hoy sé que es cierto. Mientras viví en el país no pude introducirme en la industria cinematográfica, por eso hoy pienso en un proyecto a futuro, que me permita empezar a hacer realidad mi sueño y mudarme muy pronto a España, un país que tiene una industria cinematográfica muy grande. Ahora siento que estoy atravesando ese camino, tengo muchas ganas de hacer cosas aunque tengo en claro que buscar un futuro en otro país no es fácil, que también implica dejar a la familia y los amigos.

El camino del Instituto Zona Oeste para hablar de acoso en Rosario

aristindes.jpg

Una de las primeras escuelas que empezó a hablar de acoso en Rosario “Un hecho lamentable como fue filmar una pelea tuvo un final feliz, porque hubo reflexión y un cambio de actitud de parte de Nahuel que durante la secundaria fue un gran defensor de la convivencia y la prevención del acoso escolar”, destaca Arístides Álvarez, exdirector del Instituto Zona Oeste y presidente de la asociación civil “Si nos reímos, nos reímos todos ”. De la mano de este comprometido educador, la escuela fue una de las primeras que empezó generar espacios entre docentes y familias para hablar de bullying en la ciudad y la provincia.

Luego de ese primer video que realizó el alumno de 13 años y que se convirtió en un ejemplo de cómo se podía reparar una situación de acoso, vinieron otras actividades que empezaron a involucrar a docentes y alumnos de la escuela. “Ya nadie desconoce hoy lo que implica y significa el acoso escolar: En el caso de los adultos porque fueron alguna vez víctimas, agresores o espectadores, y en el caso de los alumnos porque es un hecho que empiezan a reconocer”.

En los clubes

El educador remarca la importancia de llegar con la información a los clubes, otro espacio donde se produce el acoso. “Aunque todavía no alcanza para cambiar ciertas actitudes y evitar el maltrato y discriminación presencial o virtual de parte de los chicos, estamos poniendo nuestro granito de arena para que ésto no suceda más y como decimos nosotros a través del nombre que lleva nuestra ONG Si nos reímos, nos reímos todos. No hace falta reírse del otro para pasarla bien”, sostiene Álvarez.

Desde esa ONG, el año pasado produjeron la película 3 de 10. Dirigida por Fernando Foulques, el primer largometraje argentino sobre bullying que fue rodado en la escuela Gurruchaga.