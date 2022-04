La comuna de Melincué denunció que Hughes le arroja residuos domiciliarios y patológicos en su distrito

Por su parte el mandamás de Hughes, Néstor Parnasso, dijo acerca de unas imágenes que circulan en redes sociales (y que dan cuenta de montículos de basura en una zona rural) que “esas fotos no son de estos días, porque a ese lugar ya no se está llevando basura, ni se llevará en el futuro, porque vamos a continuar con el proyecto que nos costó mucho iniciar”.

En el sitio oficial de la comuna de Melincué hay un contundente comunicado. “Desde la comuna de Melincué queremos informales que debido al tema de público conocimiento sobre el arrojo de residuos en jurisdicción de Melincue, por parte de la comuna de Hughes, nuestro presidente comunal Silvio Garbolino ya realizó la denuncia correspondiente ante Fiscalía y este próximo martes en la ciudad de Santa Fe, elevará y ampliará la denuncia ante el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia, utilizando el camino de la ley como corresponde”.

Agregó que “esta situación se viene dando desde hace meses y la comuna de Hughes fue notificada y advertida de no proseguir tirando basura en nuestro distrito. Ante la indiferencia y continuidad de las acciones, es que la Comuna de Melincue, decide hacer la denuncia respectiva ante la Justicia y en el Ministerio de Medio Ambiente, el que también fue notificado hace meses, de la situación que se viene dando en nuestro distrito de parte de la Comuna de Hughes”.

Garbolino ratificó que diariamente “nos arrojan basura en nuestro distrito y hasta incluso residuos patológicos con el peligro que esto acarrea. Además están contaminando las napas y hay que recordar que éste humedal es dónde se encuentra la laguna de Melincué”.

image.png “Nos arrojan basura en nuestro distrito y hasta incluso residuos patológicos con el peligro que esto acarrea", denunció Silvio Garbolino.

La Red de Sitios Ramsar nuclea a aquellos humedales considerados de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales. Para su designación, se verifica el cumplimiento de criterios específicos y del procedimiento que establece la Resolución SAyDS Nº 776/2014.

Por su parte Parnasso recogió el guante tras sostener que “siempre tuve excelente relación con Silvio Garbolino y le hice saber que está equivocado, porque nosotros actualmente no estamos llevando nada a ese lugar. Las fotos que están mostrando son de otro momento".

image.png Néstor Parnasso niega que estén arrojando basura en Melincué y asegura que las fotos que están haciendo circular desde la comuna de Melincué "son viejas".

Vieja ruta

La zona donde se arroja la basura, según el mandatario de Melincué, es una ruta que no se usa por estar intransitable ya que sufrió varias inundaciones a lo largo de su historia y como consecuencia de los desbordes de la laguna de Melincué. Es la continuación de la ruta 93 que unía a Melincué con Hughes en forma directa.

Parnasso no niega que alguna vez un camión de la comuna de Hughes haya ido hasta ese lugar a arrojar basura pero a su vez sostiene que las fotos que están circulando son de otros momentos ya que –aseguró el mandatario de Hughes- no se está tirando basura y no lo haremos más en el futuro ya que está encaminado el tema del reciclado de basura; algo que debería comenzar a planificar Melincué.

Es que la basura que se genera en Melincué es arrojada en una cava que comparte con Elortondo y que está ubicada a la vera de la ruta 90. Dicha cava está más cerca de la localidad de Elortondo que de Melincué y son varios los kilómetros que tienen que desandar los camiones recolectores de residuos hasta la cava.

image.png Parnasso no niega que alguna vez un hayan tirado basura pero sostiene que las fotos que están circulando son de otros momentos y que ahora no lo están haciendo.

Napas contaminadas

Garbolino denunció que “sobre la vieja ruta muerte arrojan la basura. Es increíble pero sobre la banquina hacen cavas y luego la tapan con topadoras. Hay que tener en cuenta que esa contaminación que se generan en las napas va directamente a la laguna de Melincué”.

“Nuestros guardafaunas nos alertaron tiempo atrás que estaban arrojando basura en nuestro distrito y le dijimos a Parnasso que terminara con esa situación. Lo hizo durante un tiempo pero hace quince días volvió a hacerlo”, ratificó indignado Silvio Garbolino.

image.png

image.png

"La Comuna de Hughes no lleva más residudos a esa zona"

La polémica entre la comuna de Melincué y la de Hughes por el destino que se les da a los residuos sólidos domiciliarios y patogénicos por parte de esta última, parece no tener fin. Ahora se suma un comunicado de la comuna de Hughes en el desmienten estar tirando basura en Melincué y responsabilizaron al mandatario melincuense, Silvio Garbolino, y le sugirieron que deje de hacer imputaciones falsas que generan discusiones estériles. Además lo acusan de estar haciendo campañas proselitista”.

Lo cierto es que Melincué había denunciado a Hughes de arrojarle residuos sólidos domiciliarios y hasta residuos patogénicos que son mucho más peligroso aún que los comunes; cosa que fue totalmente desmentida por el mandamás de esa localidad, Néstor Parnasso.

A través de un comunicado, la comuna de Hughes explicó que “en la zona situada a diez kilómetros del pueblo de Hughes, sobre la Ruta Provincial n° 93, funcionó durante más de diez años un basural en el cual se depositaron los residuos sólidos urbanos generados en la Localidad. Actualmente la comuna de Hughes no lleva más residuos a esa zona, por lo tanto son falsas las afirmaciones de la comuna de Melincué cuando dice que nuestro pueblo continúa arrojando basura en esa zona”.

“En los últimos meses hemos elaborado un proyecto de recolección de residuos sólidos urbanos en el cual se prevé hacer la separación de los mismos en su origen (dividiendo plástico, vidrio, metales, y cartón del resto de los residuos), y los desperdicios orgánicos se utilizarán para relleno sanitario u otro destino que no afecte el medio ambiente”.

image.png

Según el mandatario de Melincué, Silvio Garbolino (UCR), la comuna de Hughes tira basura, hace cavas y las tapa con topadoras

Sostiene el comunicado que “adicionalmente se está realizando una licitación pública para la adquisición de una máquina chipeadora a efectos de poder moler todas las ramas y troncos y utilizar esa molienda en proyectos de utilidad. Para llevar adelante el proceso es necesario realizar una fuerte inversión en máquinas, contenedores y otros elementos, que estamos dispuestos a solventar, pero para lograr el éxito del programa es necesario contar con la colaboración de toda la población, la que estamos seguros que brindará una respuesta positiva a la propuesta”.

El destino final de los residuos sólidos urbanos, y de los residuos industriales, es uno de los principales problemas mundiales, difíciles de resolver, pero estamos empeñados en mejorar la situación paulatinamente en nuestro Distrito, a través del tiempo.

Imputaciones falsas

En tono lapidario el comunicado sostiene que “los problemas no se solucionan haciendo imputaciones falsas, generando discusiones estériles, ni haciendo campañas proselitistas, pues las soluciones se logran generando ideas adecuadas, y trabajando incansablemente, como lo venimos haciendo en los últimos años. También hacen falta recursos económicos, porque deben realizarse fuertes inversiones para solventar el costo de predios, máquinas, instalaciones, materiales, y logística. El cuidado del medio ambiente, y la salud de la comunidad, justifica que se realicen tales inversiones”.

image.png

El presidente comunal de Hughes, Néstor Parnasso (PJ), acusó a su par de Melincué, Silvio Garbolino (UCR) de hacer imputaciones falsas.

“En esta zona nunca se realizaron inversiones importantes para resolver el destino de los residuos, por tal motivo los problemas que genera la basura se fueron agravando progresivamente, y los proyectos que se han elaborado nunca perduraron, por tal motivo es necesario encarar con firmeza la concreción de esta nueva propuesta, realizar las inversiones que sean necesarias, y exigir el cumplimiento de los recaudos que se dispongan. El tiempo dirá si hemos acertado en el proyecto que vamos a desarrollar”, finaliza el comunicado oficial de la comuna de Hughes".