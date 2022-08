“Desde que tengo cinco años sueño con estar en el Ballet de la Opera de París”, contó con una sonrisa que con su seguridad, esconde la timidez de una adolescente. A pesar de su corta edad, es consciente de todos sus logros y de lo que significan, pero los explica con tranquilidad y deja entrever su deseo de llegar aún más lejos.

En 2021, Macarena ya había sido aceptada en el curso pero no pudo viajar por la pandemia del Covid-19. También había ingresado al Summer del American Ballet de Estados Unidos y en la escuela. Al curso lo pudo hacer online pero a la escuela no pudo asistir por cuestiones económicas. En 2022, volvió a audicionar y tuvo su segunda oportunidad en el Summer de la Escuela de la Opera de París. Pero con el mismo video que audicionó también ingresó al Summer del Royal Ballet School (Londres), aunque eligió el primero porque era lo que más la acerca a su sueño. “Quería ir a París para conocer cómo es la escuela”, dijo.

Durante las dos primeras semanas de julio, permaneció en el internado en París. Si bien se podía optar por tomar clases la primera semana o la segunda, ella escogió las dos. Todos los días se levantaba a las 6.30, se cambiaba, desayunaba a las 7.30 y a las 9 comenzaba con las clases de clásico. La mayoría eran dictadas por la directora de la escuela, Elisabeth Platel. Más tarde, tenía lecciones de otros estilos.

Durante esas dos semanas, Macarena asegura que aprendió mucho y que algunos docentes eran más comprensivos, mientras que otros eran muy exigentes. Con sus compañeros ocurrió algo similar: hizo algunas amistades pero también había quienes eran muy competitivos. En la entrevista, recordó que antes de salir a bailar en la muestra del final del Summer una compañera le pegó en la panza. “Si era despacio me la aguantaba, pero me pegó un puñetazo fuerte y me puse a llorar”, lamentó. Sin embargo, se recuperó rápidamente y pudo hacer la presentación.

En su curso, casi todos los niños y niñas tenían entre 11 y 13 años. Con ella no había ningún argentino, pero sí recordó que vio algunos en cursos más avanzados. “De los casi 200 que ingresaron, la mayoría eran franceses porque ellos son muy nacionalistas”, señaló.

Macarena comenzó a tomar clases de danza a sus tres años en la escuela Alas de Santa Fe con Margarita Barbieri y Pamela Rojas. A los 10 empezó a estudiar con la reconocida docente, María Elisabeth Sture, y cuando ella dejó de dar clases, continuó con Carla Tista.

En febrero de 2022, la niña santafesina audicionó de manera presencial en el Teatro Colón e ingresó como becaria al tercer año de la carrera de bailarín del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Tras obtener su permiso para viajar a París y sus vacaciones, en agosto retomará sus clases normales.

A Macarena, su ingreso al Colón le cambió la vida de repente. “Nos enteramos que había entrado una semana antes de que empiecen las clases, por lo que tuvimos que buscar un departamento rápidamente”, indicó. Su madre, que siempre la acompaña a todos lados, vive con ella en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Viajan los viernes para Santa Fe, cuando terminan las clases de Macarena visitan a sus familiares y amigos, y regresan los domingos.

Todos los días Macarena se levanta a las 5, desayuna, se prepara y sale hacia el Teatro Colón donde las clases comienzan entre las 7 y las 7.30. Luego, toma lecciones particulares con otros docentes.

Además de los diferentes cursos a los que accedió, ganó una gran cantidad de premios en concursos nacionales e internacionales como Ellegance, San Francisco Danza, Córdoba Danza, Gran Centro República, Danza Activa Panamá, Organización Danzamérica Internacional, Openart, Festival Internacional de Ballet y My Favorite Variation.

Mientras se acerca a su meta de entrar a la Escuela de la Opera de París, Macarena continúa trabajando, sin perder de vista que todo se logra con el esfuerzo diario. “Por ahora tengo que seguir trabajando mi técnica en el Colón porque obviamente no soy perfecta”, aclaró.

Además, debe continuar con sus estudios por fuera de la danza. “El Colón tiene relación con una escuela virtual del Ejército Argentino, así que tomo esas clases”, detalló. Pero a pesar de que no abandona sus obligaciones, asegura que para ella su futuro es la danza y no se imagina haciendo otra cosa. “Es difícil explicar qué significa la danza para mí, pero me encanta y no me imagino dedicándome a otra cosa en el futuro”, sostuvo.

Para su madre, que la acompaña a todas las competencias y cursos y que ahora vive en Buenos Aires con ella, cada logro de Macarena es un orgullo muy grande para toda la familia: “Yo que soy la que la veo bailar siempre, exploto de emoción cuando está en el escenario”.

Vicky Ferrari, la madre de la bailarina, destacó que la carrera se volvió “un proyecto familiar, porque implica esfuerzos y renuncias de muchas cuestiones para contribuir a los sueños de Maca”. Sin embargo, indicó que la que más trabaja por cumplir sus metas es la niña. “No es porque sea mi hija, pero es increíble su esfuerzo, a las cosas que renuncia por amor a la danza. En la pandemia, cuando todos los chicos estaban en la casa jugando en la compu, ella tomaba clases desde las 8.30 hasta la noche, con maestros de Buenos Aires y cumplía con algunas de las becas que se había ganado”, detalló y agregó que “es tan chiquita, pero tiene tan claro lo que quiere, que a veces me sorprende”.

Entre tantos viajes y clases, Macarena encuentra los fines de semana el tiempo para disfrutar de sus amigos y su familia. “Ellos me felicitan por mis logros”, contó la bailarina. Además, recordó que la primera semana en Buenos Aires, lejos de su casa, fue difícil. Ahora, de vez en cuando, extraña a sus seres queridos. Sin embargo, sus objetivos son fuertes y sus ganas de lograrlos, mucho más.