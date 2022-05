¿Héroes o víctimas? La imagen de los ex combatientes en el cine argentino a 40 años de la guerra de Malvinas

A pesar de los años transcurridos, no se produjeron cambios sustanciales en las historias narradas y eso, por lo tanto, hace que persistan ciertas formas de concebir la guerra y a quienes lucharon por la soberanía de las Islas. La derrota argentina en el campo militar generó límites a la hora de contar y representar el conflicto bélico. En este sentido, existen ciertos tópicos, ciertos lugares comunes que se repiten en la imagen de los soldados que produjo el cine. Hay uno particular que es importante resaltar: los soldados han sido retratados como chicos inexpertos, débiles, asustados, más víctimas de sus superiores que del enemigo inglés .

Los chicos de la guerra de 1983, Iluminados por el fuego de 2005 y Soldado argentino sólo conocido por Dios de 2017 son tres películas estrenadas en contextos y momentos muy distintos donde, sin embargo, la persistencia de la imagen del ex combatientes como víctima es notoria. A pesar de esto, podemos comenzar a entrever que, sobre todo en las producciones más cercanas en el tiempo, se están generando algunos cambios que buscan sacar de la pasividad a quienes combatieron en Malvinas.

los chicos de la guerra resize_1427750645 (1).jpg

Los chicos y la guerra

Primera escena: un soldado se encuentra escondido en una trinchera y es descubierto por un inglés que lo obliga a cavar las tumbas de sus compañeros caídos. Así empieza Los chicos de la guerra, la primera película en retratar el conflicto bélico, estrenada en 1984 y dirigida por Bebe Kamín. El espectador recibe una primera impresión: es el momento de la rendición y los soldados argentinos son, antes que nada, prisioneros asustados.

La obra de Kamín fue la adaptación del libro del joven periodista Daniel Kon, que realizó una serie de entrevistas a ocho ex combatientes apenas finalizada la guerra y cuyo libro se publicó meses después, siendo un éxito. El autor buscaba retratar la emergencia de los soldados como nuevos actores sociales. Sin embargo, la adaptación cinematográfica dejó importantes cosas de lado, generando un relato más bien simplista y esquemático.

La historia se centra en la vida de tres jóvenes: Fabián, Pablo y Santiago que, a pesar de pertenecer a clases sociales distintas, terminan compartiendo la experiencia bélica. El ir y venir en el tiempo es una característica importante de la narración: el primer flashback es a 1968 y, con el transcurso de los años, vemos como estos chicos se desenvuelven en una sociedad hostil y autoritaria signada por dictaduras militares. De esta manera, la película presenta a la guerra de Malvinas como una continuidad de ese Estado represor. El antagonista de la historia no es el enemigo inglés sino un enemigo interno: la jerarquía militar argentina. Las fuerzas británicas apenas aparecen en escena, y los chicos demuestran su valentía al enfrentarse a sus superiores y al entablar una solidaridad horizontal, donde la camaradería es el gran acto de heroísmo. Sin embargo, la película muestra que más que soldados, los protagonistas siguen siendo chicos, generando una suerte de infantilización sobre la imagen de los combatientes.

LOS CHICOS DE LA GUERRA Película argentina dramática de 1984 dirigida por Bebe Kamin

En el 2005 se estrenó la película sobre Malvinas que más visibilidad tuvo: Iluminados por el fuego de Tristán Bauer. Aquí seguimos la historia de Esteban que, al enterarse que un compañero excombatiente está en coma tras un intento de suicidio, recuerda la guerra. Al igual que la producción de Kamín, los enemigos de los jóvenes soldados son sus superiores. El ejército inglés no aparece nunca, es una presencia invisible, una amenaza constante que no se materializa jamás. En estas películas no hay lugar para héroes, o por lo menos no para aquellos héroes típicos del cine bélico estadounidense. Lo dijimos: la valentía se traduce en el compañerismo y la tensión con las autoridades militares argentinas. No hay épica, solo soldados intentando sobrevivir al frío, el hambre y las bombas de un enemigo fantasmal.

La derrota argentina, y la herida al orgullo nacional que eso conlleva, generan una especie de imposibilidad a la hora de pensar y representar la guerra desde una épica belicista. El fracaso es inminente y los protagonistas de estas películas contemplan los sucesos que se desenvuelven frente a ellos sin irrumpir en la escena activamente.

ILUMINADOS POR EL FUEGO (2005) ~ [1080p] Full HD

La construcción de un discurso: los héroes se vuelven víctimas

Autores como Federico Lorenz y Rosana Guber han puesto el foco en el cambio discursivo que llevó a los héroes de Malvinas a convertirse en víctimas. De esta manera, han contribuido a pensar en las razones de esa transformación y las implicancias que tuvo y sigue teniendo ubicar a los excombatientes en un lugar de pasividad. ¿Por qué la representación de los ex combatientes se limitó a describirlos como jóvenes inocentes e inexpertos?

En 1983 la Argentina volvió a tener un gobierno democrático tras siete años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La represión ilegal, los centros clandestinos de detención y la violación sistemática a los derechos humanos se expusieron como una realidad innegable: ya no se podían ignorar las atrocidades cometidas por la dictadura cívico-militar. En ese contexto de repudio generalizado a las Fuerzas Armadas, de hastío social a lo militar, el autoritarismo y la violencia se insertó el problema del reconocimiento a los excombatientes de Malvinas. El reclamo de soberanía sobre las Islas era una causa justa pero había sido llevada a cabo por un gobierno que empezaba a ser repudiado socialmente, por militares que habían torturado y asesinado a miles de argentinos. En ese contexto, surgió la inquietud de cómo reivindicar la lucha por Malvinas y la valentía de los excombatientes desligándolos del accionar de las Fuerzas Armadas.

Imagen-1.jpg

Los discursos que proliferaron en aquella época, tanto desde gobierno como desde los medios de comunicación, tendieron a ubicar a la guerra de Malvinas dentro del abanico de atrocidades llevadas a cabo por la dictadura: todo era parte del terror instalado desde 1976. Los torturados, los desaparecidos y los conscriptos que habían participado del conflicto bélico empezaron a asimilarse en una misma categoría: la de víctimas. En el caso de los excombatientes habían sido víctimas no de los ingleses, sino de los militares que los habían llevado a una guerra absurda y de aquellos que en las Islas habían sido jefes militares deficientes y maltratadores. De esta manera, se limitó el reconocimiento del accionar de los excombatientes: se los reconocía como víctimas y no como soldados que lucharon contra el enemigo inglés en una guerra por la soberanía nacional. Si antes de la guerra los conscriptos eran jóvenes valientes que representaban la esperanza para el país y que iban a luchar por la patria, después de la derrota esa juventud se pensó como una parte de la razón del fracaso y se comenzó a construir una imagen en la cual los que lucharon en las Islas fueron chicos demasiado jóvenes y débiles, partícipes de una guerra irracional y carente de sentido.

MV5BMGQyMjIwNTYtNDY1MC00N2M2LTkwMGUtN2NhNzA0NGQwYjFlXkEyXkFqcGdeQXVyNTQ2NTAwODg@._V1_ (1).jpg

Los héroes merecen estar en la pantalla grande

En 2017 el director Rodrigo Fernández Engler estrenó Soldado argentino sólo conocido por Dios. El protagonista de esta película es Juan, que vive en un pueblo de Córdoba, dibuja y escucha a los Beatles y a Serú Girán. Quiere estudiar bellas artes pero lo llaman para la colimba y termina en Malvinas. Al igual que Fabián en Los chicos de la guerra y Esteban en Iluminados por el fuego, Juan sigue la tradición de ser el protagonista pasivo de la historia, contemplando sin grandes intervenciones el devenir de los acontecimientos. Sin embargo, en esta película encontramos algunas rupturas con respecto a las producciones anteriores. Por un lado, existe un héroe, Ramón Molina, amigo de Juan, que está convencido de que hay que defender la soberanía de las Islas y que lucha ferozmente contra el enemigo inglés hasta el final. Los británicos reconocen su valentía y Molina muere peleando, sin caer en una escena lastimosa y trágica. Por otro lado, aparece el ejército enemigo ya no como una amenaza latente e invisible, sino en carne y hueso: Juan y su grupo se los encuentran y logran abatir a varios a pesar de que después deben replegarse.

Finalmente, la película nos muestra el devenir de Juan después de la guerra: vive en un conventillo en la ciudad, encerrado en una pieza, dibujando, sin haber hablado jamás con ningún excombatiente. La imposibilidad de re inserción en la sociedad tras Malvinas es una problemática que aparece en todas las películas. El suicido, el abandono, la indiferencia de una sociedad que no quiere ver ni reconocer a sus soldados son tópicos constantes que plantean críticas claras a lo que fue el después del conflicto. Los personajes sufren la guerra pero más difícil es la vuelta a sus hogares.

Sin embargo, en Soldado argentino solo conocido por Dios, Juan se reencuentra con un amigo excombatiente que perdió sus dos piernas por la guerra pero que logró seguir adelante gracias a la agrupación de veteranos. Juan es increpado por él, que lo acusa de vivir en el derrotismo, sintiendo lástima por sí mismo. La organización y la contención colectiva entre los excombatientes aparece como una salida posible. De esta manera, vemos en la producción de Engler algunos intentos por romper con los discursos clásicos sobre la guerra y sus protagonistas.

"Soldado Argentino sólo conocido por Dios" / ESTRENO MUNDIAL 6 DE ABRIL 2017 / TRÁILER OFICIAL

Repensar el lugar de los ex combatientes es una deuda que nuestra sociedad tiene para con ellos. Es momento de poder contar otras historias, ya no la de los chicos inexpertos y asustados que fueron engañados a Malvinas, sino la de los combatientes que pusieron el cuerpo no sólo al frío, el hambre y al autoritarismo militar argentino sino también, y principalmente, al imperio británico. Tras la guerra, la construcción de la imagen del combatiente como víctima inocente impidió que aquellos jóvenes que regresaron de Malvinas pudieran contar sus historias desde un lugar activo.

Cada producción audiovisual es hija de su época. Las películas pueden ser pensadas como un reflejo de la sociedad pero también construyen sentido y devuelven una imagen. En una relación de influencia recíproca, los discursos dentro y fuera de la pantalla consolidan una imagen de la guerra y de los excombatientes que se arraiga fuertemente en la sociedad. Quizás, 40 años después, sea un buen momento para rescatar aquellos relatos que le devuelvan el lugar protagónico y activo a los héroes de Malvinas.

(*) Mila Kobryn es historiadora y periodista. Forma parte del Programa de Investigación y Extensión "Malvinas y el Atlántico Sur" y de la cátedra de Teoría de la Historia, ambas en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.