—Empecemos por un tema de agenda, ¿cuál es su mirada sobre el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema?

—El punto de partida es que hay una crisis en la Justicia. La palabra del dispositivo judicial —el federal, al menos— está sospechada. La Corte tiene los problemas como tienen las otras instancias, y el juicio político es una herramienta que está prevista en la Constitución. Cualquiera de nosotros tiene que rendir cuentas si otro se lo pide. Ahora bien, si me preguntas si un juicio político, salga como salga, va a tener algún tipo de efecto en los problemas de la Justicia, mi humilde respuesta es que no. Porque no creo que sea una cuestión de hombres, lo que hay que discutir es el diseño institucional: cómo funciona la Justicia, qué problemas estructurales tiene, qué tipo de patologías hay al interior del Poder Judicial. Mi impresión es que si sacamos a estos jueces y ponemos un conjunto de curas, rabinos, pastores evangélicos, no va a cambiar sustancialmente el problema judicial.

—Siguiendo con el diagnóstico, ¿cuáles son a su entender las principales patologías del sistema judicial en la Argentina?

—Hay una probablemente sea una pavada, pero es importantísima: todo el sistema judicial trabaja con plazos, menos la Corte. La Corte recibe expedientes y no se sabe bien cuándo los puede resolver. Eso es un problema, porque es un incentivo para que vos vayas orejeando cómo va funcionando la realidad. Otra cuestión es que nuestra Corte Suprema es una copia literal de la norteamericana en casi todo, menos en una cosa. Para que la gente lo entienda: se llega a la Corte por cosas muy pero muy específicas, y si no tenés una de esas razones tan específicas sonaste. De acuerdo a la Constitución, aunque te haya sucedido algo muy injusto, no llegas a la Corte. Es como si la Constitución te dijera: “Bánquesela, le tocaron malos jueces”. En la Argentina, desde la segunda década del siglo XX, inventamos una forma de llegar a la Corte, que es brumosa: se llama la arbitrariedad. ¿Qué es arbitrario? ¿Alguien lo puede decir?

—La definición en sí es arbitraria.

—Sí, definir qué es arbitrario es una arbitrariedad. Son cuestiones mínimas, que no son cuestiones de agenda, pero impactarían mucho en el funcionamiento de un tribunal que está básicamente para interpretar la Constitución.

image.png

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

—¿Considera necesario avanzar con una reforma judicial como la que está en este momento, frenada en el Congreso?

—A mí me parece que hay que hacerla, pero hay algo raro en Argentina: salvo Menem con Arslanian,nadie pudo hacer una reforma judicial. (El ex presidente Néstor) Kirchner y (el ex ministro de Justicia) Gustavo Béliz fracasaron. Cristina Kirchner, con el 54 por ciento de los votos también fracasó: logró que el Parlamento sancione unas leyes pero eso después se licuó. (El ex presidente Mauricio) Macri y (el ex ministro de Justicia Germán) Garavano tenían su proyecto de Justicia 2020 y fracasaron. Fracasar es que no pudieron implementar su proyectotal como fue diseñado. Alberto Fernández tuvo el proyecto de reforma judicial: de hecho, fue uno de los vectores más importantes de su discurso de asunción y terminó naufragando en el Congreso. Yo creo que hay que hacer una reforma judicial, pero hay que pensarla de otra manera. Cuando discutimos reforma judicial estamos discutiendo cómo funciona el poder político en Argentina. Y el poder político en la Argentina tiene algunas particularidades. Una de ellas es que se necesita una cuota de impunidad para ejercer el poder político. Por eso vos pasás por cualquier cárcel federal y hay gente que está detenida —que seguramente habrá cometido un delito—, pero es raro que veas presos por corrupción, por lavado de dinero, por evasión tributaria, cosas que nuestro país pasan. Ejercer el poder político en la Argentina requiere una cuota de impunidad y el sistema judicial en su conjunto suministra esa cuota de impunidad. Hay buenos jueces y fiscales; esto no es poner un manto de sospecha, sino observar el sistema. Por eso el libro se llama República de la impunidad, trato de entender eso.

—Se habla mucho sobre judicialización de la política y politización de la Justicia. ¿Le parece que los jueces y fiscales dejaron de ser árbitros del proceso político y se convirtieron en otros jugadores más?

—A comienzos de los años noventa, con el caso que involucró a Amira Yoma, que era la secretaría de audiencias del entonces presidente Menem, la política argentina descubrió el potencial que tenía el sistema judicial. Entonces los dirigentes muchas cuestiones que debía dirimir la política, y que tienen que ver básicamente con resolver conflictos con criterios políticos, que son costosos, como la dimisión del funcionario, la expulsión del partido o del bloque, prefirieron desplazar eso a la arena judicial sabiendo que en la Justicia muchas cosas nos iban a resolver y se iban a diluir. Pero también muchos jueces se dieron cuenta que tienen una feroz herramienta de negociación. Ahí se produjo una relación no querida ni prevista por la Constitución, en la que los muchos magistrados empezaron a jugar la política y muchos políticos eligieron prolongar sus problemas a la Justicia. Eso lo único que hizo fue erosionar la credibilidad del sistema judicial, porque las cuestiones políticas por definición no pueden tener una resolución judicial. Sin embargo, ahí se da un juego en dos planos: a muchos políticos y a muchos jueces les conviene esa relación, es un juego bastante remunerativo para quienes pueden hacerlo, pero ese vínculo es muy hostil y muy costoso para los ciudadanos.

—Y se puede desandar ese proceso?

—Sí, claro. Todos los asuntos humanos se pueden desandar, pues son humanos los que los han confeccionado. Lo que pasa es que hay pocos incentivos institucionales para que esas cosas no pasen. El clásico ejemplo es el de los amparos. Por una cuestión de diseño institucional, cualquier juez de Ushuaia a La Quiaca si una persona le presenta un amparo y le dice que cierta política pública puede causar un mal grave e inminente el juez la puede parar. No siempre esas acciones tienen un espíritu republicano y democrático, sino que son usos instrumentales de la ley para parar políticas públicas. Muchas veces pasa con los legisladores: no logran construir mayorías para que determinado proyecto salga o no salga, entonces lo bloquean, utilizando el amparo. Es un caso claro de combinación de política y Justicia. Ahora bien, ¿cómo se soluciona? Tendría que haber algún tipo de incentivo para que el juez que se presta a eso sepa que va a tener algún costo si lo hace. Eso parece que no está: el sistema judicial argentino carece de incentivos institucionales reales, concretos y objetivos para premiar al que se porta bien y castigar el que se porta mal.

—Hablando de situaciones que parecen no tener costos para sus protagonistas, ¿qué siente cuando ve chats, viajes, relaciones espurias entre sectores de la Justicia, de la política y del empresariado?

—A mí me horroriza. Entré a Tribunales con 19 años. Tuve maestros espectaculares que me enseñaron un montón de cosas sobre qué se podía hacer y qué no desde el punto de vista moral, lo que significa ser servidor público. Me espanta como ciudadano, incluso me angustia. Y me da mucha bronca que las élites políticas no tomen el toro por las astas y hagan los arreglos institucionales que haya que hacer para que esas cosas no pasen. Además, en esos chats hay otra cosa tremenda, que también me angustia y me da vergüenza que hayamos naturalizado: cualquiera interviene tu teléfono. Cualquier chico que más o menos conozca de tecnología puede violentar con su computadora tus mensajes de Whatsapp y tu cuenta de Instagram. No hace falta ser la CIA o el FBI para hacerlo. Eso se ha transformado en una fuente que alimenta la discusión pública y me parece igual de horroroso que la cuestión de los chats. Que hayamos naturalizado naturalizado que violaciones al derecho de la intimidad se transformen en insumos de nuestra conversación pública. Eso explica que nos alejemos cada vez más del lenguaje republicano democrático y nos acerquemos de una manera harto peligrosa a esa banquina que es la del sálvese quien pueda, el todos contra todos.

image.png

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

—A partir de este episodio y otros hechos del pasado el peronismo, y en particular el kirchnerismo, plantea que esto es una demostración cabal de la existencia del lawfare, ¿comparte este concepto?

—Vamos a poner las cosas en su lugar: la ley nació para hacernos más gordos, para estar más protegidos. El lawfare significa que esa ley que nació para que vivamos mejor se utiliza para destrozarnos, en nombre de la ley. Es violar la ley supuestamente para aplicar la ley, usarla como un arma. Es un problema que existe en todo Occidente, pero que se manifiesta de manera diferente en cada sociedad, porque cada sociedad tiene una cultura jurídica distinta. Claro que existe el lawfare. En Argentina existe desde hace décadas, para los sectors populares, y después se fue desplazando y alcanzó a los sectores sociales a los que antes no llegaba, y entonces tuvo otro tipo de difusión pública. También me parece que se ha convertido en una bolsa en la que metemos todo lo que no nos gusta. Eso, al final, termina termina deslegitimando el concepto, pese a que es una práctica que existe en nuestros tribunales y es muy jorobada, muy costosa para los ciudadanos. El problema es que en general, no un sector político en particular, se considera que la sentencia que nos gusta es correcta, y la que no nos gusta es lawfare.

—Lo consulto sobre la situación de Rosario y el narcotráfico. Está bajo la lupa la Justicia federal, ¿cree que es una cuestión de falta de recursos, connivencia? ¿Cuál es su diagnóstico sobre lo que ocurre en la ciudad?

—No quiero ser irresponsable y hablar de un tema que no conozco en profundidad. Lo que sí creo es que lo que pasa en Rosario es lo que pasa en muchas partes de Argentina. Quizás con otro tipo de intensidad, y otras particularidades, pero básicamente hay lugares donde la ley del Estado no llega. Son lugares que se rigen por normas y códigos informales, no las leyes del Congreso, la Constitución o la Legislatura. Ahí hay un problema obvio del Estado, porque el Estado no sólo hace cosas cuando dicta políticas públicas, cuando no hace también está haciendo algo. Es un problema de lo que (el politólogo argentino Guillermo) O’Donnell llamaba las zonas marrones, donde la ley no se aplica. Obviamente ahí tiene que haber problemas de connivencia, de corrupción, desidia, miedo y todos los condimentos que, en general, están presentes en todas las partes de la Argentina donde suceden estas cosas. En algunos barrios de Buenos Aires tienen problemas parecidos con la trata de personas en los talleres textiles; en algunos sectores del conurbano, con la venta de droga y las famosas zonas liberadas; en otras partes del país que tienen frontera, con la aduana. No escapan a este patrón.

—¿Y cuál es el futuro que le espera a la ciudad, al país, si no se interviene con algún tipo de plan integral?

—Esto te lo digo como ciudadano: nos espera lo que nosotros querramos que nos espere. En nuestro país, por cuestiones que no podemos discutir ahora pero que vienen desde hace mucho tiempo, los ciudadanos hemos sufrido la expropiación de nuestro poder político. Parece que nuestro poder político se limita al acto del voto, que está buenísimo, pero pareciera que ahí se termina. Hemos delegado absolutamente todo lo que tiene que ver con arreglar los asuntos comunes, como la Justicia, la seguridad, la educación y la salud pública. En tanto no recuperemos lo que nos ha sido expropiado y tomemos la decisión de forjar nuestro futuro seguiremos como hasta ahora, con baches. El problema central es recuperar las riendas de nuestro propio destino y eso es una decisión ciudadana. Y ser ciudadano es un laburo, tanto para el tipo que tiene más plata como el que menos tiene.A los judiciales no hay cosa que nos moleste más que la luz. Nos molestan los ojos del ciudadano, sentirnos observados, que nos pregunten por teléfono o por mail cómo está determinado asunto, qué pasa con una denuncia y por qué avanzó o no. Eso nos pone locos. Eso lo pueden hacer los ciudadanos, y no hace falta plata. Voy a cualquier bar y la gente no se habla, miran las redes sociales y se van sin mirarse. Si en esa hora que están en el bar las personas utilizaran dos minutos para preguntarle a un juez o un fiscal a su cuenta fiscal qué pasó con determinado asunto y empezaran a ser como el tábano socrático, que molestaba y picoteaba, a lo mejor algunas cosas empezarían a cambiar. Eso podríamos aplicarlo a toda nuestra vida.