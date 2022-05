Ex combatientes de Malvinas: de ser los máximos protagonistas al olvido total

6 - Roggero.jpg

Ocultamientos, silencios y “olvidos”

Los intentos de las Fuerzas Armadas por censurar y ocultar a los soldados argentinos en su regreso de la guerra comenzaron inmediatamente después de la derrota. Desde un principio se elaboraron estrategias para ocultar cualquier información que pudiera generar mayor impacto en la sociedad argentina.

Los conscriptos fueron trasladados en camiones a diversos destinos militares ni bien pisaron el Continente, para luego ser retenidos durante horas, días e incluso semanas. Allí, estas situaciones de ocultamiento se vieron acompañadas por el control de las declaraciones sobre lo vivido en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Los soldados debieron completar la “Cartilla de recomendaciones a los soldados desmovilizados”, un acta en la que figuraban sus datos y el estado físico en el que regresaban. Respecto a esto último se puede observar el deterioro en el que se encontraban muchos de ellos, que denunciaban “pie de trinchera”, desnutrición, torturas, estaqueamientos y otros abusos cometidos por parte de sus superiores.

Sin embargo, lo más destacable de todo esto es que, luego de aquellas declaraciones, se les exigía a los soldados que no hablen sobre dichas experiencias, que debían ser olvidadas. Este fue un mandato de silencio que rigió para todas las jerarquías militares, aunque existieron diferencias en las formas de imponerlo. Estas prohibiciones solían hacerse de forma oral e informal, aunque no faltaron las órdenes escritas, así como tampoco las amenazas.

Ante estas situaciones hubo diferentes reacciones. Si bien algunos naturalizaron la situación, probablemente a causa de sus experiencias en los ámbitos castrenses, otros aceptaron estas imposiciones a regañadientes e incluso hubo quienes se enfrentaron a las autoridades. Tanto militares de diferentes rangos como jóvenes conscriptos denunciaron abiertamente a sus superiores en las declaraciones hechas una vez que regresaron. Muchos militares que habían participado del conflicto optaron por pedir la baja de su respectiva fuerza al momento de su regreso, en clara señal de descontento con el accionar de sus superiores durante la guerra y con las ineficientes medidas de contención, reconocimiento y compensación al momento de reincorporarse.

En suma, fueron estas situaciones de desprestigio y desamparo que encontraron en la posguerra lo que los empujó a tomar estas decisiones. Estas fueron las maneras que encontraron para demostrar el descontento con sus superiores y sus correspondientes instituciones castrenses.

Los “loquitos de la guerra”

Aquellos conflictos y enfrentamientos protagonizados por algunos militares o soldados hacia sus superiores contribuyeron a alimentar una imagen que se reproducía tanto dentro de las instituciones castrenses como en la sociedad en general: la imagen del veterano como “desequilibrado”, como el “loco de la guerra”. Estas imágenes se reproducían y repetían también en las noticias, cuando los ex soldados eran vinculados a hechos de violencia o cuando se hacía mención a los primeros casos de suicidios.

La mirada general de la sociedad argentina con respecto a los veteranos fue una continuación de lo que sucedió en el ámbito castrense. De su calificación como héroes, durante los 74 días que duró el conflicto bélico, pasaron a ser calificados como desequilibrados mentales, protagonistas de un episodio de humillación nacional en el que nadie quería reconocerse.

Esta situación de amnesia e indiferencia colectiva por parte de la sociedad argentina puede explicarse, en parte, por el estado de convulsión en el que se encontró el país una vez finalizado el conflicto, con el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en decadencia. Ya poco quedaba de aquel multitudinario apoyo a la “gesta” que fue la guerra de Malvinas. Al contrario, imperaba una resistencia a cualquier memoria sobre la guerra, sobre los caídos y sobre quienes volvieron y buscaban reconocimiento no solo institucional sino también social.

La política y la sociedad de posguerra se encontraban escindidas entre lo civil y lo militar, división que sería central de cara al nuevo panorama político que se abría. La guerra de Malvinas y la cuestión de los ex soldados quedaron relegadas a un segundo plano en el período de posguerra y transición democrática, siendo la cuestión de los desaparecidos y los testimonios de las experiencias en los campos de concentración, entre otras cuestiones ligadas al terrorismo de Estado, las que ocuparon el lugar principal de la discusión política que sobrevino con el ocaso del régimen militar y el llamado a elecciones.

En tiempos de paz y apertura democrática, el rechazo hacia el régimen y hacia “lo militar” tuvo consecuencias sobre aquellos ex soldados que se presentaban en la vía pública con sus uniformes militares, con el objetivo de reivindicar y hacer visibles sus reclamos. Para el resto de la sociedad civil, eso representaba una imagen dislocada, de un tiempo al que no se quería regresar, un tiempo que recordaba pactos y complicidades. Aquella sociedad que asociaba a partir de allí a lo militar con la represión, no podía responder más que con rechazo lo que veía como vestigios de un pasado reciente que quería ser dejado atrás.

Una cuestión recurrente en aquellos tiempos de posguerra y transición democrática fue un conocido rumor, el del soldado mutilado. Este puede variar en sus versiones, pero en todas se mantiene la referencia común a un soldado que regresa de la guerra, llama a su madre desde un hospital para decirle que regresará a su casa pronto pero que lo hará junto con un compañero que se encontraba horriblemente mutilado; la madre le responde que no puede recibir a su compañero porque no podría ayudar a una persona en ese estado; el soldado se despide y cuelga y, como es él quien se encuentra en tal estado de mutilación, se suicida.

Más allá de si aquel rumor fue un hecho real o inventado, lo interesante es la imagen que evoca. El rumor contribuye a comprender las condiciones sociales y culturales en que tuvo lugar su reproducción, así como las condiciones y vivencias de los veteranos en su vuelta al Continente. Las experiencias de los ex soldados a su regreso crearon un panorama propicio para la reproducción de este tipo de rumores, más allá de su veracidad.

Los soldados conscriptos comenzaron a ser asimilados con los detenidos-desaparecidos, imagen alimentada por su condición de juventud. Su imagen como la de “los chicos de la guerra” caló profundo en la opinión pública, lo que provocó un sentimiento de compasión, pero que a su vez los relegaba a una condición de meras víctimas de los mandos militares, negándoles su condición legítima de soldados combatientes en una guerra convencional contra una potencia mundial. De esta manera, las luchas por el reconocimiento de los soldados veteranos se produjeron en un escenario que les era adverso.

Las luchas contra la desmalvinización

Frente a este amplio despliegue de políticas y prácticas tendientes a la invisibilización, el ocultamiento y el silenciamiento de quienes habían regresado de combatir en el Atlántico Sur, los veteranos iniciaron un reclamo que se prolongaría en el tiempo, contra lo que ellos (re)denominaron como un proceso de “desmalvinización”. En un principio, este fue un concepto creado por el politólogo francés Alain Rouquié, quien sostuvo que el objetivo de los gobiernos democráticos debía ser el de desmalvinizar a la sociedad argentina, para quitarle a las Fuerzas Armadas la posibilidad de rehabilitarse en el terreno político, mediante su identificación con una causa justa. Sin embargo, los excombatientes resignificaron la idea de desmalvinización, para denunciar lo que veían como operaciones tendientes a deslegitimar su experiencia.

Al momento de su regreso al Continente, y como mínimo durante el quinquenio posterior, los ex soldados encontraron pocos reconocimientos por sus esfuerzos, o al menos, los que recibieron, muchas veces no se encontraron a la altura de lo esperado. El rápido tránsito hacia un régimen democrático dejaba a los ex soldados en una situación compleja y difícil.

Como respuesta a esto muchos decidieron organizarse en agrupaciones para reclamar por diversos tipos de cuestiones. Si bien desde un principio, en la inmediata posguerra, se crearon espacios de contención como fue la Casa del Veterano en Capital Federal, pronto se fueron creando organizaciones pertenecientes estrictamente a los autodenominados excombatientes, conformadas solo por aquellos que fueron a la guerra en condición de soldados conscriptos “bajo bandera”, excluyendo a sus superiores, militares de carrera. Desde finales de 1982 el Centro de Buenos Aires comenzó a reunir a los demás centros que se fueron creando en las provincias, conformando así la Coordinadora Nacional de Centros de Ex Soldados Combatientes de Malvinas. De esta manera, estas nuevas organizaciones nucleadas en la Coordinadora, comenzaron a referirse con “desmalvinización” a ese estado de olvido deliberado, expresado en la apatía y la indiferencia. Pero además de referir a esa especie de silenciamiento, desmalvinizar era también un concepto más abarcativo para los excombatientes, referente al intento de desactivar los sentimientos nacionales, de modificar la lealtad de los argentinos hacia su patria.

Los jóvenes veteranos reivindicaron una historia militar nutrida por el revisionismo histórico, lo que les permitió colocarse como continuadores de una genealogía de hombres y gestas que contribuyeron a engrandecer y defender la Patria. Estos tópicos nacionalistas y antiimperialistass, que gozaron de fuerte raigambre en la cultura política argentina, permitieron a los excombatientes dar sentido a su experiencia en la guerra de Malvinas, y a su vez, desvincularse de las dirigencias militares que habían tomado la decisión de recuperar las Islas. En este sentido, los veteranos aplicaron un discurso que oponía la lealtad a la causa nacional con la traición a ésta, e hicieron de esto una parte central de su identidad.

Fue a través de estas primeras organizaciones que los veteranos forjaron sus identidades políticas y sociales, al calor de sus luchas por la reivindicación de sus derechos, asistencias y reconocimientos. Al mismo tiempo que luchaban contra los olvidos, también lo hicieron contra las interpretaciones que de ellos se hacían. Para ellos la guerra de Malvinas no fue una atrocidad más del régimen militar; fue una guerra en serio, contra el enemigo histórico de la Nación.

(*) Luca Roggero es historiador, miembro del Programa de Investigación y Extensión Universitaria “Malvinas y el Atlántico Sur” de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.