En un alto en su visita a la ciudad, Janin dialogó con La Capital y advirtió sobre un dato de la pandemia: la creciente cantidad de familias y docentes que, frente a diagnósticos de chicos hiperactivos o con déficit de atención, los medican o piden que sean inscriptos como personas con discapacidad, para tener así cobertura de la obra social. Para Janin —fundadora y presidenta de Forum Infancias, un equipo interdisciplinario contra la medicalización y patologización de la infancia y la adolescencia—, la experiencia de la pandemia debería permitir ver que niños y niñas “están haciendo lo que pueden”, abriendo preguntas, sufriendo a su manera pero también pidiendo canales de escucha. Por eso rescata una frase del poeta español Antonio Machado, quien escribió: “Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora”. Es decir, hacer hincapié en el todavía, en el por ahora frente a diagnósticos que suman etiquetas invalidantes.

La psicóloga y docente —autora entre otros libros de Infancias y adolescencias patologizadas (Noveduc)— afirmó además que frente a una situación de angustia como la heredada de la pandemia la salida es colectiva y desde los lazos solidarios. Y advierte que “en una sociedad donde predomina el individualismo y el sálvese quien pueda los que quedan atrás son los niños, niñas y adolescentes, porque son quienes más necesitan de un cuidado colectivo”.

—¿Por qué sostiene que niños y adolescentes fueron los que más sufrieron la pandemia?

—En niñas y niños hubo muchos casos de regresiones importantes. Por ejemplo, en el control esfinteriano o situaciones en las cuáles volvieron a pasarse a la cama de los padres y tuvieron que hacer colecho mucho más tiempo. También muchos que eran bebés en 2020 hoy tienen dificultades en la conexión con otros. Tienen que rearmar su relación. Entonces, en el primer año que van a un jardín de infantes no saben qué hacer con los otros niños. En cuanto a los adolescentes, hay estadísticas que dicen que creció la tasa de suicidio adolescente en el mundo. Pero también aumentaron los trastornos de la alimentación. Para ellos fue un escenario catastrófico, porque en el momento en el que tenían que “separarse” de los padres y salir al mundo tuvieron que replegarse. Algunos encontraron en ese repliegue un lugar muy cómodo y después les costó salir.

—Quiere decir que hay heridas que van a aparecer recién ahora.

—Exacto, aunque ya vienen apareciendo, porque el año pasado fue muy complicado. Hay situaciones sociales conmocionantes que dejan marcas a largo plazo, por eso es fundamental trabajar con ellos. Hay episodios que producen un terremoto interno. Y hay un punto que me parece fundamental: antes de la pandemia uno podía pensar que un bebé no necesitaba una red de adultos, que con mamá y papá era suficiente. Bueno, no es suficiente. Tienen razón los pueblos africanos que dicen que para criar a un niño se necesita una tribu. Eso es así. No solo padres y madres se sintieron absolutamente desbordados, que no podían con sus hijos bebés, sino que en los bebés hubo efectos del desborde de los padres. Porque estar 24 horas con un niño es muy difícil. Pero apareció claro que los bebés necesitaban la voz de otros fuera de los padres. El contacto con vecinos, tíos, abuelos u otros niños es importantísimo en la primera infancia. Mucho más de lo que se podía pensar históricamente o lo que aparece en los libros.

janin (3).jpg Janin advierte que para muchos “existir es salir en la pantalla”. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

—¿Cómo analiza lo que sucedió en la escuela?

—Los niños en edad escolar la pasaron muy mal porque los que no tenían conexión no tuvieron escuela virtual. Ojo, no estoy en contra de lo que se hizo, que me parece genial. Los docentes hicieron todo lo que pudieron y es para sacarse el sombrero, porque se reinventaron. El problema también es que hubo niños de colegios privados que tuvieron ocho horas de clases virtuales. Eso es una locura total, porque si a los adultos nos cuesta esa cantidad de horas imaginate a un niño. Y los que iban a escuelas donde había menos conexión tuvieron cuadernillos, o padres que tenían que ponerse a ser maestros. Todo esto trajo consecuencias que vemos ahora, como las dificultades en la conexión con otros chicos, en la aceptación de normas. Estas cosas venían, pero se agravaron. También dificultades en la adquisición del lenguaje. Tenemos muchísimas consultas por este tema. Las escuelas han quedado absolutamente desbordadas y los maestros están diciendo que nunca vieron a los chicos así, que salen corriendo del aula, que se les tiran encima o que gritan y lloran porque quieren a la mamá. Y los adultos quedan paralizados frente a esto.

—Teniendo en cuenta que los maestros son un oído privilegiado para detectar situaciones de conducta o lenguaje.

—El problema es que a veces lo primero que se les ocurre es “este niño tiene un problema”, y no se analiza que si toda la clase está así hay que replantear todo el funcionamiento del curso. Entonces, en lugar de enseñar lo que está en el programa, hay que sentarse, jugar y dar lugar a que procesen lo que vivieron. No hay espacios de procesamiento de las angustias que los pibes vivieron y que hagan los duelos que tienen que realizar. Entonces, no podés mandar a todos los pibes a tratamiento. Pero a veces ni siquiera hacen eso, porque llaman a los padres y les dicen “no se puede trabajar con este niño”. Docentes de una escuela especial me decían “nos derivan a todos los pibes”. Otra que aparece es decir que el chico necesita acompañamiento terapéutico en la escuela. Entonces, les dicen que saquen certificado de discapacidad, así la obra social le paga el acompañamiento. Hay una escuela donde hay seis acompañantes en un grado.

—Y queda la etiqueta de discapacidad para ese chico.

—Es que en realidad algunos lo que tienen son dificultades de conducta. Pibes que no soportan las reglas, que arman escándalo cuando alguien les dice que no, que han estado encerrados con la pantalla durante un año. Lo cual a veces es lógico, porque los padres estaban teletrabajando y cuando el pibe empezaba a hacer lío le enchufaban la pantalla. Entonces tolerar normas del contexto escolar les resulta muy difícil y esto se atribuye a problemas neurológicos, lo cual es un disparate, porque muchos de esos pibes terminan medicalizados. Se les da medicación para resolver problemas de conducta y se le plantea a los padres que el chico tiene una dificultad de por vida, no como algo transitorio. Por eso la importancia de esa frase de Antonio Machado que dice “hoy es todavía”, porque implica decir “todavía no puede quedarse quieto o hablar, pero ya va a hacerlo”.

janin (1).jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

—¿De donde viene esa demanda de patologizar a las infancias y colocar etiquetas?

—En general los que derivan es porque se quedaron sin herramientas. Hay maestros que lo primeros que dicen es “vaya a un neurólogo”. Ahora, después hay una cuestión del mercado que viene desde hace mucho. Hay un libro del periodista norteamericano Robert Whitaker que se llama Anatomía de una epidemia, donde plantea cómo se han creado mercados para las medicaciones. Y que para los psicotrópicos al mercado al cual se ha llegado es al de los niños. Esto apareció muy claramente con el déficit de atención por hiperactividad. El Forum Infancias empezó en esa lucha contra el diagnóstico y la medicalización de esos niños. Pero además está el absurdo de la inversión de la lógica. Porque si viene un pibe que se mueve mucho lo que dicen es que es hiperactivo. Pero que lo sea no quiere decir que ya sepamos qué causa su hiperactividad. Y he visto chicos que se mueven mucho por causas absolutamente diferentes: porque están muy angustiados, porque están en proceso de duelo, porque han sufrido situaciones de violencia y entonces están como en estado de alerta. O chicos que quieren mostrar que son más poderosos que los otros, porque además hay otra cosa curiosa: se diagnostica mucho más todos estos trastornos en varones que en mujeres. A veces digo que si pensáramos que todo es neurológico como dicen tenemos que decir que los varones nacen mal, porque ellos siempre tuvieron más dificultades para adaptarse a la escuela.

—En las últimas semanas se dieron varios casos de chicos que filman peleas entre pares y viralizan ese video. ¿Qué lectura hace de este fenómeno?

—Por lo general la sociedad se centra en los hechos de violencia producidos por la infancia y la adolescencia, pero estamos en una sociedad muy violenta. Entonces no es sorprendente que los pibes funcionen de manera violenta. Y después esto de filmar: para los chicos —y muchas veces para los adultos también— existir y tener un lugar en el mundo es salir en pantalla. Entonces pasa que no registran que se autoincriminan cuando viralizan algo, porque lo importante es aparecer. También me parece que nos está costando sostener el lugar de adulto frente a un niño sin violentarnos. Entonces el chico lo que siente no es que no hay una legalidad a la cual tiene que responder, sino que queda sujeto al poder omnipotente del otro. Si los chicos piensan eso es probable que luchen entre ellos para ver quién tiene ese poder y que los demás lo vean. O sea, lo que le da existencia a las cosas es que sea registrado. Estamos en un mundo donde lo fundamental es la imagen. Por eso se deben pelear para mostrarse.

—¿Qué puede hacer la escuela en el contexto?

—Creo que es la escuela y toda la sociedad, porque los adultos también estamos viviendo todo a través de la televisión o las redes sociales. Lo que tendrían que hacer la escuela y la sociedad es posibilitar el pensamiento crítico. En este momento la importancia fundamental de la escuela no es dar información. A los cuatro años los chicos ya buscan en Google, eso lo tienen clarísimo. Lo que no tienen es la posibilidad de filtrar esa información. Por eso la clave es poder pensar, no llenarse de contenidos. Porque si pudieran pensar se darían cuenta de lo negativo de filmar una pelea y subirla a las redes, y además cuestionar, por ejemplo, la pelea en sí. Pero esto implica ir en contra de cosas que están como dadas.

—Usted plantea también la importancia del juego como vehículo para la creatividad.

—Claro, porque se aprende a ser creativo con el juego. Eso hoy está sancionado o dificultado, porque se valoriza mucho más que un pibe tenga 25 actividades. Esto yo lo he hablado tanto con madres de muchos recursos como de pocos, porque en el caso de los chicos pobres tienen que trabajar o hacer otras cosas, y entonces no hay tiempo para el juego libre. Suponer que el juego es una pérdida de tiempo es equivocarse de acá a la China y tendrían que dar tiempo para jugar en las escuelas. Hablo de juego libre, creativo. Sino los dejamos sin recursos para elaborar situaciones traumáticas. Y no solo eso, porque el juego mismo es un momento en el cual uno tiene que apelar a la imaginación. Hay todo un procesamiento simbólico que implica el juego, que va a ser imprescindible cuando sean grandes. Uno puede desear un futuro o trabajar para que sea de determinada manera, pero no sabemos qué herramientas va a necesitar el pibe. Pero que va a tener que inventarse algo es seguro y la manera de aprender a ser creativos es jugando.

jardin1.jpg La especialista sostiene que el juego libre es clave para el desarrollo de la creatividad en niñas y niños. Foto: Silvina Salinas / La Capital

—¿Cómo analiza que muchos chicos y chicas digan que su deseo es ser youtuber o tiktoker?

—Lo que nos tendríamos que preguntar es por qué esos son los modelos que les ofrecemos como sociedad. Esos son los exitosos supuestamente y el tema es tener muchos seguidores que a uno lo miren. Si uno tiene millones de seguidores además puede ganar plata como influencer. En realidad es la sociedad de adultos la que no les propone otro tipo de modelos y funcionamiento. Si podemos ayudar a pensar críticamente, apasionarse con el aprendizaje y el conocimiento no para ser exitosos o para tener dinero, es probable que deseen otras cosas.

—El tema es que la visibilidad que dan las redes es muy fuerte.

—Exacto, tener miles de seguidores. Y es más: uno que vive en Bélgica, otro en centroamérica y otro de Argentina miran a los mismos tiktokers y youtubers. Hay algo de lo universal que es fuertísimo en este privilegio de la imagen por sobre la palabra. Porque en realidad no importa tanto lo que digan, sino ser visibilizados. Pero insisto que en esto de la cultura de la imagen somos los adultos los que tenemos que cuestionarnos, no los pibes. Tendríamos que poder darles otros modelos. Creo que esto viene de la mano de un mundo adulto que está muy decepcionado con la adultez, y donde hemos perdido la idea de un futuro mejor. Entonces a los chicos, ya desde antes de la pandemia, no se les transmite que “cuando seas grande vas a poder”, sino que se les dice “ya vas a ver cuando seas grande”. Con lo cual los pibes no quieren crecer. O para crecer mejor ser youtuber, porque esos sí la pasan bien. Un futuro de ser mirados por muchos y como si solo se tuviera un lugar en el mundo si uno aparece y hace un show.