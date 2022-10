El regreso de un clásico: "Aída", amor, honor y muerte en el Nilo

“Aída”, una de las obras más representadas de Verdi, se desarrolla en el contexto de una guerra entre los egipcios y los etíopes, en un tiempo que presuntamente es el Primer Imperio. Aída es una princesa etíope que fue tomada prisionera por los egipcios, y ahora sirve como esclava de Amneris, la hija del faraón. Ambas mujeres están enamoradas de Radamés, quien comanda las tropas egipcias en la conquista de Etiopía. La obra se presentará los días 9, 12 y 14 de octubre, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza).

78664707.jpg Mario Perusso, director de la Sinfónica; Marcelo Perusso, Ferracani, Carnevali y Folger junto a parte del elenco.

¿Cómo va a ser la puesta en escena?

Estamos haciendo una puesta tradicional en el sentido de que está situada en época y espacio como plantea el autor, que es en Egipto. No es una puesta moderna, pero buscándole las soluciones desde una visión más contemporánea, tratar de evitarle los clichés e interpretar lo que propone el autor.

¿Cuál es la vigencia de esta ópera que cumplió 150 años?

Es un clásico de Verdi, de la ópera. Vigencia siempre va a tener, como la tendrán Shakespeare o el teatro griego, precisamente porque tocan temas universales. Los temas son el amor, la defensa del honor, la patria, los sentimientos que estaban a flor de piel en el Romanticismo, es una obra propia del movimiento romántico, y apunta siempre a los sentimientos humanos y eso siempre tiene vigencia, por más que hoy quizás el sentido de patriotismo no es el mismo. En uno de los ensayos hablábamos de que una de las arias, “Oh, patria mía”, es sentida como su espacio, su suelo natal, no con el sentido patriótico de país, pero sí de su tierra, y es propio de lo que se vivía en la época de Verdi, el Risorgimento, la fundación de Italia como país, como un estado moderno, que antes era una sumatoria de reinos. Precisamente en la época de Verdi surge ese sentimiento del suelo como lugar de pertenencia y eso está vigente en cualquier lugar del mundo. Quizás nosotros en Argentina somo un poco reacios a ese tipo de sentimientos, pero lo ves en otros países y habitantes orgullosos del lugar al que pertenecen. Y el amor es un sentimiento inherente al hombre.

¿También tiene algún anclaje histórico, como es la rivalidad de Etiopía y Egipto por el control del Nilo?

En la obra, en el siglo VII antes de Cristo, Etiopía era Nubia y era un territorio importante en ese momento aunque la civilización egipcia era más importante y quizás hoy han perdido trascendencia para el concierto mundial. Y la civilización egipcia siempre dependió del Nilo por la actividad productiva, sobre todo en medio de un desierto que se transforma en sostén económico.

El origen de esta obra también tiene una implicancia política, por el momento en que fue encargada y su estreno en la Opera de El Cairo.

Se encargó para la inauguración del Canal de Suez, así que obviamente era una cuestión política importante. El Canal de Suez cambió el circuito económico del mundo en su momento. En homenaje a eso se encargó la obra y además está la relación con Occidente. Que en un lugar como ese, culturalmente tan distinto a Occidente, se encargue para la inauguración del Canal una obra a un compositor italiano tiene todo un mensaje, porque no se les ocurrió hacer un espectáculo sobre la cultura árabe.

Tampoco fue cualquier obra, porque es un espectáculo donde el triunfador es el gobernante egipcio.

Claro, pero acá el conflicto político es un pretexto para el conflicto humano, la compleja historia de amor por la imposibilidad que le plantea la cuestión política. Justamente lo que complica la historia de amor es el conflicto político. Pero el fondo de la cuestión es el conflicto humano, no el político.

Aída se enamora del conquistador. ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva de la actualidad?

En realidad no está tan claro en la obra. La obra comienza cuando ya hay un conflicto y la primera noticia que tenés es que los etíopes queman unos campos egipcios y por eso Egipto le declara la guerra, pero al mismo tiempo, Aída es una princesa etíope que está como esclava en Egipto. Estamos en medio del conflicto, y precisamente lo que se le plantea a ella como personaje es defiendo a mi pueblo, a mi padre, que es el rey etíope o me entrego al amor con el general egipcio de quien está enamorada y él de ella. Y él finalmente termina entregando su honor como militar por el amor que tiene por ella. Otra vez prima el conflicto humano. Y de hecho él no es el faraón, sino el comandante de la tropa, él hace su trabajo de soldado, y en todo caso el opresor es el faraón. Quizás es más interesante ver en perspectiva lo que era un gobierno teocrático. La guerra se da porque la religión y el Estado se tienen que sostener entre ellos, entonces el sumo sacerdote egipcio plantea que hay que entrar en guerra y el faraón no puede decir que no. Hay una concordancia entre el sumo sacerdote y el faraón y esto hoy lo podés ver en un país como Irán donde los ayatolás mandan más que el presidente. La religión egipcia no tiene nada que ver con la religión musulmana hoy, pero el ejemplo también se puede dar en Afganistán o algunos países donde es más importante lo religioso que lo político, algo que no se da en Occidente.

¿Qué paralelismo encontrás entre la forma de exponer esas pasiones extremas humanas con producciones más contemporáneas?

No sé si se puede hacer una comparación directa, pero en toda ficción, el amor y las cosas que son posibles por amor está presente. Hoy se me ocurre que nadie se va a morir o se va matar por amor, pero para la época en la que se escriben este tipo de obras, en el Romanticismo, era muy aceptado, como una situación lógica y normal que alguien muriera, entregara todo, se inmolara por amor. Por ahí a nosotros desde una visión más contemporánea nos puede parecer que no hay justificación. Sin embargo, siguiendo con los paralelismos, ¿por qué pasan los femicidios? Evidentemente hay una exacerbación del sentimiento humano. Y Radamés también podría haberse salvado. Amneris le propone salvar su vida con una excusa y él dice que es más importante su honor y su amor por Aída que otra cosa. Y Aída se da cuenta que cometió el error de que él delatara secretos militares, también acepta que se equivoca, y elige morir con él antes que quedarse sola.

78664702.jpg

Más de un colectivo feminista te diría que hay que rever “Aída”.

(Risas) Entiendo, pero uno tiene que aceptar que está viendo una obra. Las obras son como fueron escritas. La ópera, el teatro, manejan un código. Si no aceptamos el código y hacemos catarsis en eso, mejor no lo miremos. Si voy a ver una película y digo “pero si esto es una cámara y un micrófono colgando”, ya no acepto el código. Y si no acepto el código, ¿para qué voy? El teatro nace como un lugar de representación donde el público hacía catarsis con la situación del personaje. O acepto el código o me quedo afuera porque nadie dice que eso es la vida real.

¿Cómo es la composición del público de ópera?

Hay una base de renovación permanente. En el mundo las expresiones artísticas tratan de incorporar nuevos públicos y terminan haciendo una serie de acciones que tienen que ver con el marketing, la publicidad, las redes, cosas a las que los jóvenes tienen más acceso y hay que acercarse a esos lenguajes también, como también la venta de entradas de último momento para gente más joven, para estudiantes. Es una forma de abrir el espectro para que el público se renueve. Pero esto es así: vos te parás frente a una obra de arte y tenés sensibilidad o no la tenés sobre lo que estás viendo. Puede ser un libro, una película, una pintura, ya sea en una galería o un mural en la calle. Eso te moviliza o no más allá del bagaje cultural personal. Si tenés ese bagaje cultural, podés entrar en otros niveles de lectura, pero primero obviamente te tiene que conmover. Después, si entrás en esa sensibilidad, empezás una búsqueda como público.

¿Cuánto influye la hegemonía que marcan algunos géneros que se popularizan más que otros?

Eso es una imposición de la industria cultural . Olvidémonos de la música clásica. Hay un montón de cantantes de música popular que son buenos y terminan haciendo todos lo mismo y todos tienen que hacer el mismo género, reguetón, rap o lo que sea. Eso es una imposición de la industria, que no sé de dónde saca que lo que se vende es solamente eso porque creo que se puede vender un poco de todo. Por poner un ejemplo, tenés a Ricky Martin que hacía música romántica y termina cantando reguetón con Maluma. Y lo hacen porque les dicen que ahora la gente escucha eso. Yo no sé hasta dónde la gente escucha eso. Obviamente si lo único que hay para consumir es eso, eso es lo que va a consumir porque no le queda otra, no porque no busquen otros géneros.

¿Vos qué escuchás?

No escucho todo el día ópera. Me gusta escuchar un poco de todo. El reguetón y todo eso no me gusta porque lo veo reiterativo y no aporta nada. El rock sinfónico es interesantísimo, las bandas de los 70 y 80, ves que hay una variante, una búsqueda. Tiene que ver con los arreglos, como el jazz. Es música popular y tiene elaboración, no es algo digerido. Con el rap ni me doy cuenta que están cantando. Hay un tipo hablando a través de un micrófono (risas).

¿La música sigue siendo parte de la identidad nacional, como podría ser el tango para Argentina, en medio de una industria global?

Obviamente no es solamente el tango, pero también el tango ha perdido terreno como lo perdió el folclore. Quizás el folclore tuvo una renovación con algunos cantantes populares como Soledad y otros que quizáz amplían el espectro a otros géneros.

¿Buscar otros caminos estéticos podría impulsar la difusión de la ópera?

Hay búsquedas de distintos tipos de puesta. Lo que pasa es que a veces es difícil encontrar el equilibrio. Si hacés puestas muy tradicionales la gente dice “uy, estamos viendo siempre lo mismo”. Entonces buscás otras alternativas y hay cierto público al que le interesa y otro al que no. El público tradicional de alguna manera lo va a rechazar. Por otra parte decís, bueno, incorporo público nuevo. Sí, pero hay que ver si esa reinterpretación que hacés respeta el espíritu de lo que quiso decir el autor. Creo que, en mi opinión como trabajador de este tipo de género, me considero un intérprete, no un creador de nada. El creador es el compositor. Yo trato de interpretarlo, obviamente con mi bagaje de conocimiento que también tiene que ver la época en la que estoy. No lo voy a interpretar como un músico de 1850, sino como un contemporáneo del siglo XXI. Ahora, de ahí a tergiversar la obra, hay una distancia. Hay cosas que por texto no concuerdan. Si llevo “Aída” al Egipto contemporáneo y estoy hablando de un faraón, una princesa, un gobierno teocrático que no existe, me doy de patadas con la realidad. Hay obras que lo permiten y otras en las que hay muchos datos históricos que hacen muy difícil hacer un cambio, o la gente tiene que aceptar que estoy diciendo una cosa y viendo otra. Hay convenciones, pero hay un límite para las convenciones. Entiendo que un personaje que muere en el escenario no está muriendo, pero de ahí a que salga bailando hay un diferencia. Si hago “Madame Butterfly”, alguna cuestión relacionada a Japón tengo que hacer. Si a mi se me ocurre que “Madame Butterfly” se desarrolla en la Isla de Pascua, es agarrado de los pelos. Más que hacer una traspolación estoy haciendo una boludéz (risas).

MÓNICA FERRACANI, SIETE VECES AÍDA

78664706.jpg La soprano Mónica Ferracani interpreta nuevamente a Aída, tal como lo hizo en 2010 en la última representación en Rosario.

La soprano Mónica Ferracani interpreta a Aída, la princesa etíope esclavizada en Egipto, quien se disputa el amor de Radamés, capitán de la guardia egipcia a cargo del tenor Enrique Folger, con Amneris, la hija del faraón, encarnada por la mezzosoprano rosarina Anabella Carnevali. Para Ferracani es la séptima producción en la que da vida a la heroína de la ópera “Aída”, luego de puestas en escena en Chile, Tucumán, Buenos Aires, Uruguay y Rosario en su última representación en El Círculo. “Uno siempre va madurando el rol y va encontrándole cosas”, contó la artista sobre esta nueva interpretación. “Por más que uno ya lo haya hecho, siempre se va perfeccionando, tanto vocal como artísticamente. La primera vez que la hice, ayudó mucho el regisseur que va redondeando cómo encarar el personaje. Digamos que desde la partitura, con Verdi está todo escrito, así que eso también soluciona mucho. Producción tras producción siempre se va aggiornando el personaje de Aída, pero cada vez es un nuevo desafío”, afirmó.

Sobre la disputa de las dos mujeres protagonistas, Aída y Amneris, por el amor de Radamés, apuntó: “Las pasiones son creíbles y hay cosas que siempre están vigentes. Acá en realidad hay un triángulo amoroso: está Amneris que quiere ganarlo a Radamés entonces no le importa mandarlo a la guerra con tal de separarlo de Aída. Cuando vuelve vencedor, ella misma, de alguna manera lo manda a matar y en el juicio ella le dice que si promete no verla más a Aída lo salva, y él le dice que se quiere quedar con Aída. Lo ponemos en la época de los egipcios, pero es un triángulo amoroso que se puede dar en cualquier tiempo”.

Ferracani es optimista en relación al público nuevo que se acerca a la ópera. “Hay muchos chicos jóvenes, hay de todo. No hay tanta difusión masiva como en otras épocas que pasaban óperas por radio, o en vivo por Radio Municipal en el Colón. Eso se perdió y es una gran pena. Es más, había una época en la que había un abono de estudiantes. Venían chicos de escuelas secundarias y eso también se perdió. Pero creo que va de generación en generación y los padres que fueron a la ópera hacen que sus hijos también la conozcan, más allá de la difusión, además de que cuando hay espectáculos masivos o conciertos al aire libre, siempre son exitosos”.