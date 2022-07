El PRO sondea a Del Sel para que sea candidato a diputado provincial

Del Sel ya compitió en la categoría mayor en Santa Fe en 2013 y 2015. En ambas ocasiones quedó cerca de sentarse en la poltrona de gobernador. En la última, perdió por un puñado de votos contra el socialista Miguel Lifschitz. Esas campañas le sirvieron para adquirir cierta gimnasia proselitista, ya que el conocimiento público estaba garantizado de antemano por su trabajo como cómico en el trío Midachi.

Después de esa etapa, en diciembre de 2015, Del Sel fue nombrado por Mauricio Macri como embajador de Panamá. Dos años después, renunció a su cargo para volver a dedicarse a la actuación (Midachi volvió ese año a los escenarios con una gira nacional) y se instaló en Santa Fe para dedicarle más tiempos a sus negocios privados.

Pero esa actividad empresarial no le privó del todo de desligarse de la política. Ofició varias veces como “mediador” en la interna del PRO santafesino y siguió teniendo un vínculo muy cercano con el ex presidente Macri.

"No lo confirmo, pero tampoco lo descarto", confió Cunha a este diario, pero insistió que una potencial candidatura de Del Sel es parte de una construcción mayor junto a sus socios de Juntos por el Cambio. Por lo pronto, el presidente del PRO provincial dijo que el Midachi nunca se desvinculó del espacio partidario y que mantiene conversaciones habituales con Macri.

El martes, la jefa del PRO, Patricia Bullrich, bajó a Santa Fe en una mini gira que incluyó también la provincia de Entre Ríos. En la capital provincial, en las reuniones que se armaron con los referentes locales, entre ellos Cuhna, la posible candidatura de Del Sel a diputado fue parte de la discusión.

“Por ahora es solamente eso, una posibilidad”, intentó clausurar el tema Cuhna ante la consulta de La Capital.

Ratificación

Si bien lo de Del Sel es una incógnita a despejar, lo enteramente seguro es la ratificación de la candidatura a gobernador de Federico Angelini por ese sector del PRO, acompañado por algún aliado radical, preferentemente una mujer. El diputado compitió el año pasado para ser senador nacional por Juntos por el Cambio, interna en la que salió tercero detrás de Carolina Losada y Maximiliano Pullaro.

Cuhna, en ese sentido, no descartó que se vuelva a reflotar la idea del “frente de frentes”. Pero, al igual que Angelini, sostiene que en ese armado no debe primar un rejunte electoral. “Tenemos que pensar de acuerdo a cómo vamos a gobernar, no en cómo ganar una elección”, sentenció.

El titular partidario dijo que ellos no le ponen límites a las personas, sino a los valores. “Nosotros creemos que la propiedad privada es innegociable y que el Estado debe ser más chico y eficiente”, sostuvo. Abonó con un ejemplo esa declaración de principios: “Ciudad Futura mantiene usurpado un campo acá en Rosario y ni el socialismo ni (Pablo) Javkin se han pronunciado al respecto”.

"Debemos construir un proyecto serio, no algo circunstancial", cerró Cunha.