"El ingreso universal es un derecho humano básico y fundamental"

_Este es un debate que tiene ya varias décadas. Lamentablemente la discusión, como siempre ocurre en Argentina, se tergiversa y se pone en el candelero a partir de que ciertos referentes políticos, y no de la investigación o la academia, hacen referencia al tema. Esto está pasando ahora. Aunque es positivo que se piense que ciertos sectores que no tienen ingresos suficientes los tengan, el modo en que se está presentando, desde mi punto de vista, está tergiversado, por varias razones. La primera, porque cuando se habla de ingreso universal se está aludiendo al derecho de todas las personas a tener acceso a un ingreso en el mismo nivel que la educación, la salud. Es decir, se lo coloca como un derecho humano básico fundamental. En contraste, el salario básico universal que se está discutiendo a partir de la presentación de un proyecto de ley en el Parlamento, lo que hace es ampliar el tipo de programas asistenciales dirigidos a personas que son evaluadas por parte del Estado para determinar si conforman los criterios para tener derecho o no a un ingreso.

_¿Cuál es la diferencia?

_Es sustantiva. En un caso es el derecho de las personas, en el otro es el Estado y el poder político el que decide quién va a recibir o quién no va a recibir un salario. El segundo punto que veo como diferencia es la estructura financiamiento. Este proyecto de salario básico universal no dice cómo se va a financiar. Por el contrario, el ingreso básico universal está integrado a una reforma del impuesto a la ganancias. Si alguien tiene derecho universal a un ingreso, luego las personas de un ingreso alto lo devuelven vía tributaria mediante una reforma del Ganancias. El debate en todos estos casos se tiene que dar en relación con la reforma del sistema tributario en su totalidad.

_¿Es factible escalonar la implementación de este ingreso, ampliando la asistencia que existe actualmente?

_Ninguna política social o prácticamente ninguna se implementó en la historia de una manera única y de golpe. Siempre fueron progresivas. Hoy parece bastante habitual asumir que todo el mundo tiene derecho una jubilación pero este sistema empezó con determinados grupos, a los que después se fueron sumaron otros, y luego se aplicaron reformas para integrar los programas que estaban separados. Acá, pasa lo mismo. Un ingreso universal ciudadano del tipo del que estoy planteando se puede implementar de manera parcial e ir sumando gente con el tiempo. Pero esa parcialidad depende de dos criterios. Uno, elegir primero ciertos grupos y dos, eventualmente pagar un monto menor al que sería el necesario para satisfacer las necesidades básicas. En ninguno de los casos se puede violar el principio de universalidad e incondicionalidad. El gran problema que tienen hoy los programas asistenciales de Argentina es que generan una trampa de la pobreza e incluyen una trampa al desempleo. Se le dice a la gente: “Yo te doy el beneficio siempre y cuando no consigas un empleo o seas pobre”. En cambio, si se le da un beneficio de manera incondicional, como estamos planteando, que no depende de si es pobre ni si está desempleado, las personas siguen teniendo incentivo para conseguir empleo, para mejorar sus ingresos, porque no van a perder el beneficio. Este es un debate a nivel internacional.

_¿También lo recibirían los ricos?

_Sí. Resulta complicado argumentar que lo van a recibir también los ricos. Pero es así porque también los ricos hoy tienen derecho a ir al hospital público y a usar la educación pública, aunque luego decidan utilizar servicios privados. El derecho se les otorga porque es el modo de integrar a toda la sociedad. Y, en todo caso, lo que se les da, se les saca después por impuestos. Acá está el tema que hay que debatir. En lugar de estar focalizándonos todo el tiempo en los pobres y generando clientelismo y trampa de la pobreza, tendríamos que focalizar e identificar a quiénes son los que tienen capacidad contributiva y dar beneficios universales que generen una sociedad mucho más integrada que permitan movilidad social. A la vez, modificar el sistema tributario para que sea más progresivo.

_¿En qué contexto global se da esta discusión?

_ Hay una incomprensión sobre lo que está pasando con el mercado de empleo, no sólo en Argentina sino en el mundo y cómo va a ser la proyección futura. Por distintos motivos, desde el punto de vista tecnológico hasta cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, la tendencia es a una población creciente con menores puestos de empleo. Por eso, la discusión tiene que ser otra. En lugar de estar fantaseando y diciéndole a la gente que no se preocupe que cuando crezcamos van a conseguir empleo, tenemos que discutir cómo distribuimos el empleo que hay. Por ejemplo, volviendo a debatir la reducción de los tiempos de trabajo en el puesto de empleo. En Argentina hay gente que trabaja 18 horas por día y gente que no trabaja. Hemos incluso frenado una tendencia histórica a la reducción de los tiempos de trabajo en el empleo. Hoy en Argentina se está discutiendo y hablando de los sistemas de cuidado, de la incorporación de la mujer al mercado de empleo, lo cual es positivo, pero se está haciendo con una estructura de leyes laborales y de política social, que estaban pensadas para la época en las que el jefe de familia era el hombre y la mujer trabajaba en la casa. Se trata de modificar la normativas. Por ejemplo, la de los tiempos de trabajo en el empleo, la de los horarios mínimos, la de las horas extras, de forma tal de favorecer una mejor distribución del empleo. Esto implica, por otro lado, cambiar radicalmente las políticas educativas para tener una fuerza de trabajo capaz de moverse en las nuevas condiciones que plantea el mercado de empleo. Resumiendo, no se trata de ir inventando un programa cada vez que se ve un problema, hay que discutir el paquete de políticas públicas que existen actualmente.

_ ¿Cómo evolucionó la discusión global respecto al tema del ingreso básico universal, tras la aparición de la pandemia?

_Las mayores novedades son sobre lo que se llama planes piloto. Prácticamente hoy no hay país, especialmente los centrales, en los que no se hayan hecho o se estén haciendo experiencias piloto con determinados grupos, por un determinado tiempo, tanto a nivel local como a nivel nacional. El tema se está probando en ámbitos de política locales. Por suerte el debate está más lleno de experiencias.

_Habla de la reducción de la jornada laboral como una forma de distribuir mejor el trabajo, y la pandemia instaló el trabajo híbrido ¿No atenta de alguna manera contra eso teniendo en cuenta que muchas veces esa forma de trabajar consolida jornadas más largas?

_Es un buen tema sobre el que no tengo estudios. Simplemente diría que lo primero que hay que entender es que toda actividad humana es trabajo. Lo que pasa que hay trabajo que es remunerado por el mercado y otro que no lo es. Por ejemplo, el doméstico. Entonces, cuando se habla de reducción de los tiempos de trabajo en el empleo se está hablando de una reorganización de los tiempos de trabajo durante toda la vida de las personas. Si hay actividades que van a seguir incorporando tecnologías que reducen la necesidad de fuerza de trabajo por unidad de producto, es lógico que se libere cada vez más tiempo para que las personas se desarrollen en otro ámbito que no sean empleo. Para que las personas tengan más ocio, como mal se llama al tiempo de trabajo que no es en el mercado de empleo. En ese ocio puede hacer un montón de actividades, comunitarias, del hogar, hasta incluso productivas, de microemprendimientos. Esta es la discusión que hay que dar. Nadie está debatiendo eso en Argentina porque sigue con la cabeza formateada en las décadas del 60 y 70, por un lado, o en los delirios del neoliberalismo que piensa que lo que hay que hacer es bajar el salario a niveles prácticamente paupérrimo porque así todo el mundo va a estar ocupado. Quienes debatimos el tema del ingreso universal buscamos poner a la sociedad frente al espejo de los cambios que se están produciendo. Hoy en Holanda e incluso en Alemania se están trabajando muchísima menos horas por persona que la que se trabajan en Estados Unidos.