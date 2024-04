El gobierno, entre las cuentas fiscales y las cuentas pendientes

El presidente Javier Milei anunció el lunes pasado, por cadena nacional, que el primer trimestre del año cerró con superávit financiero equivalente al 0,2% del PBI y aseguró que “el plan está funcionando”. No fueron pocos los economistas que pusieron en entredicho la solidez de ese cuadro fiscal, así como la sustentabilidad de la política cambiaria.

De cada $ 100 de ajuste en marzo, agregó el Cepa, $ 37 correspondieron a recortes en jubilaciones, el principal factor explicativo de la reducción real del gasto. Le siguieron en importancia los gastos de capital (26% del total) y los subsidios económicos (5%). El presidente aseguró que la sostenibilidad de este ajuste está garantizada porque “nunca más” volverá a subir el gasto. El recálculo público de la política hacia las universidades luego de la mega marcha en defensa de la educación pública, aparece como un primer desafío a ese convencimiento. Pero no es el único: “Las transferencias a Cammesa no pueden posponerse ilimitadamente ya que pone en crisis la cadena de pagos del sector”, señaló el informe del centro de estudios que conducen Julia Strada y Hernán Letcher. De hecho, durante la última semana el gobierno hizo una propuesta de pago a empresas generadoras de gas y electricidad.

El FMI

Lo relevante para Economía es que se aseguró el cumplimiento de las metas fijadas por el FMI para el primer trimestre del año, y con ello la refinanciación de los próximos vencimientos. Este logro no le quita presión a los desafíos del corto y mediano plazo, en un contexto en el que la depresión económica impacta en la recaudación y en el que las presiones cambiarias se acumulan.

El ministro Caputo, solitario edecán de la cadena nacional del lunes, juega su mejor carta para maximizar las expectativas. La próxima mano promete ser menos generosa. La fiesta de los bonos de deuda tantea un techo, al menos por el momento, y a las reservas acumuladas, que en la última semana superaron los u$s 30 mil millones, las esperan a la vuelta de la esquina los vencimientos con el Fondo Monetario y la demanda de pago de una deuda comercial que crece. La nueva baja de la tasa de interés, en busca de profundizar la licuación de pasivos monetarios e inducir a la compra de títulos del Tesoro, también denuncia la insuficiencia en la escasez de divisas frente a la promesa de levantar las restricciones cambiarias.

El ministro vende estabilidad cambiaria y una desinflación que todavía tiene mucho relato, mientras la depresión económica se profundiza. Los últimos informes de producción fabril de la UIA y Came confirman que lo único comprobable del vaticinio presidencial sobre una economía que “subirá como pedo de buzo” es que hoy la actividad está en el fondo del mar.

La movilización multitudinaria en defensa de la universidad pública, en la que a pesar del deseo de algunos dirigentes de la oposición blanda convergieron el mundo estudiantil, académico y profesional con el movimiento obrero, completa una foto que se parece lejanamente a la de aquel verano de 2017/2018, cuando las movilizaciones contra la reforma previsional y el cierre del grifo de Wall Street se convirtieron en las precuelas de la crisis de abril.

Otras épocas, que no necesariamente deben repetirse. Algunos de los actores sí son los mismos. A diferencia de aquellos momentos, hoy hay cepo. También la crisis de representatividad política es más aguda. Sólo así se explica que los mismos legisladores que se sacaban fotos en la marcha, escondieran su voto para iniciar el proceso legislativo tendiente a aumentar el presupuesto. Y que días después dieran su aval a una reforma laboral que, aunque esmerilada desde su proyecto original, contribuye a desproteger a los trabajadores frente a un desempleo creciente. Todo sea para no ser blanco del stand up de Milei.