El Frente de Todos busca la salida del laberinto

Tres años después del triunfo de 2019, y por primera vez, el Frente de Todos reunió a sus dirigentes de primera línea para tratar de encontrarle una salida al laberinto electoral que se le viene. Muchos entienden que se trata de una conversación que empieza tarde; sin embargo, por las figuras presentes – realmente representativas del todo el espectro peronista y aliados- y por la intensidad y extensión del debate, no se trató de una reunión para la foto de un grupo de dirigentes irrelevantes. Sólo faltó la actora principal, Cristina Kirchner, pero estuvo muy representada, en especial por su hijo Máximo.

El documento final aprobado, preciso, y con una inusual – para los documentos políticos- fina redacción, se recuesta sobre dos temas superlativos para el principal motor electoral de la alianza gobernante, el kirchnerismo cristinista: un expreso repudio a la proscripción judicial (mediática y de los grupos económicos) que pesa sobre Cristina Kirchner. “El liderazgo y potencia electoral de Cristina Kirchner no puede ser arrebatado”, y “debemos disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción”, firmaron los 33 dirigentes del máximo nivel del FdT (incluido el presidente Alberto Fernández) en la primera reunión de “la mesa”, que se retiró recién a la 1.45 de la madrugada (ya día viernes) de la sede peronista en la calle Matheu en Buenos Aires.

También por interés del sector kirchnerista y sindical, se incluyó “continuar con los esfuerzos para reducir la inflación, y aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas necesarias para que nuestra gente viva mejor”. En ese punto, radica una diferencia profunda entre el denominado albertismo y el kirchnerismo puro. Para el presidente, el gobierno está haciendo bien la gestión económica y de ingresos, aunque la población “no lo perciba todavía”. Para el kirchnerismo, y con el lastre de un mal acuerdo con el FMI en el arranque, la política de distribución de la renta nacional es al menos insuficiente sino fallida. Y la inflación alta, un dispositivo natural de transferencia de recursos desde la base de la pirámide social a una pequeña cúpula. Aquello que Cristina predijo en diciembre de 2020, en La Plata, “el crecimiento económico no se lo tienen que llevar tres o cuatro vivos nada más”.

La idea de convocar a una “mesa” política para discutir proyecto político electoral, nació y fue creciendo desde distintos actores del movimiento, tomó volumen, y finalmente el presidente escuchó, se sumó a la idea, y convocó. Con todo, la propia existencia de la “mesa” expresa la debilidad relativa del presidente de la nación, y del Partido Justicialista, para ordenar por sí mismo una transición electoral donde su propia figura no cuenta con ningún impedimento formal ni legal. El presidente no quiere que le indiquen cómo debe gobernar, a la vez que no puede evitar ver su soledad política en cuanto al ascendiente popular degradado al tercer año de mandato.