Todos tenemos en claro lo que es un aforismo. Y si no lo tenemos, ahí está el diccionario para sacarnos de dudas: “sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte”. También sabemos de escritores que han cultivado con particular devoción el género, tales como Friedrich Nietzsche (“La ventaja de la mala memoria es que se disfruta varias veces de las mismas cosas por primera vez”), Oscar Wilde -cuya imagen es la foto principal de esta nota- (“Los hombres se vuelven viejos, pero nunca se vuelven buenos”) o nuestro argentinísimo José Narosky (“En mi dolor envidio al mendigo. En mi felicidad no envidio al rey”).

FN.jpg Un juvenil Friedrich Nietzsche.

En cambio, no resulta tan claro qué es un desaforismo. Al momento de escribir estas líneas se registran unas 280.000 apariciones del término en Internet. Por otro lado, al menos cinco autores (Raúl Aceves, Félix José Ortiz, Carlos Alberto Tomas, Abel Fortunato y Mariano González) han escrito libros titulados Desaforismos. Sin embargo, del contenido de esa bibliografía no se desprende una definición unitaria del término. Ortiz, por ejemplo, los describe como “aforismos desaforados”. Fortunato ofrece una explicación un poco más confusa: “Desaforismo, tal cual la palabra lo indica, no quiere decir nada, o sea que este libro está lleno de nada. Eso es todo. De nada”. Aceves, por su parte, declara a sus desaforismos “petardos mentales”, lo que, a la luz de los ejemplos de su libro (como “La vida sin la muerte sería como el estudiante fósil que nunca se gradúa”) puede interpretarse como algo que en sí no es muy diferente de un aforismo, sólo que desenfadado. Aprovechando, entonces, que la definición del término está vacante, y a la espera de que la Real Academia Española tome cartas en el asunto, nos animamos a proponer nuestra propia acepción de la palabra desaforismo, en este caso para describir algo que existe en el idioma, pero hasta ahora no tiene un nombre. Un desaforismo, proponemos, es un juego de palabras autocontenido. Esto significa una frase breve que, a diferencia del remate de un gag, no necesita de la creación de un clima previo para causar hilaridad, porque basta con saber castellano para entenderla. Practicantes de este tipo de humor no han faltado, y un ejemplo lo tuvimos durante varias décadas en nuestra ciudad en la figura de Svend Segovia, que tanto en su programa radial El humortífero de Svend como en la sección Humor de última,que publicaba en la contratapa de La Capital soltaba perlas como estas: