Desembarco de Massa: es tiempo de evitar daños mayores

El “súper” ministro no tiene tiempo, ni recursos. En cuanto al primero pensemos que si Sergio Massa logra domar los fantasmas alcanzaría apenas a consolidar un 4 por ciento mensual de inflación y el cierre anual se ubicaría entre 75 y 80 por ciento para 2022. Si, en cambio, no lo logra y todo sigue como hasta hoy, se consolidaría un 6 por ciento por mes y el balance inflacionario anual estaría en torno al 90 por ciento. Ni hablar si la cosa sale mal. Buscar culpables y no centrarse en las causas no ayudaría porque con estos niveles de inflación los precios aumentan por cualquier cosa.