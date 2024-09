Cómo es el plan de la provincia para transformar la ruta nacional AO12 en una autovía

Escalante recordó que "de esto se habló el otro día en la Bolsa de Comercio. El que puso más énfasis en esto fue el gobernador (Maximiliano Pullaro), que dijo “dennos el control y el mantenimiento de las rutas nacionales, que acá hay un gobierno preparado, que le quiere hacer frente y que no arruga ante esta situación”, para resolver el problema porque mientras esperemos que desde un escritorio en Buenos Aires nos lo resuelvan, las experiencias que hemos tenido hasta ahora han sido todas malas, sobre toda para la región, y para los roldanenses, que estamos en el medio de una ruta nacional como la A012, cortada por otra ruta nacional como la 9 y en seguida por el ferrocarril, el nudo y el embotellamiento que nos ocasionan en épocas de cosecha -y de no cosecha también- es terrible y necesitamos darle solución. Vemos una luz al final del túnel, que es la yo contaba: si se puede duplicar la A012 en toda la traza sería un avance importante.

–¿Cómo serán los detalles de la autovía de la ruta A012?

–Ahora sólo tenemos una partecita de doble traza entre la 33 y casi la llegada al límite de Roldán, pero la A-012 será autovía en toda su traza de más de 40 kilómetros, hasta Puerto San Martín. Hay que generar los cruces como el de la ciudad de Roldán, y la Provincia está estudiando si en el cruce con la ruta 9 van a hacer una rotonda y un puente sobre la vía, a la altura del ferrocarril, o si van a hacer un puente que pase sobre la 9 y sobre la vía. Están estudiándolo, pero puedo decir, con conocimiento, que Vialidad de la provincia tomó el problema y están estudiando la mejor posibilidad. Por eso para nosotros, los roldanenses, y para toda la región, este otorgamiento de la Nación de las rutas nacionales a la Provincia sería fundamental y la solución a todo esto.

–¿Esta transferencia de las rutas es con cero peso del gobierno nacional?

–No te lo puedo decir. Lo que quiere la Provincia es que nos desaten las manos porque hay un todo sistema productivo que quiere y está esperando esta situación, que en realidad es darle la jurisdicción y punto.

Escalante 2.jpg

–¿Qué pasó con el ingreso a Tierra de Sueños II?

–Corredores Viales licitó y adjudicó dos obras: el ingreso a Tierra de Sueños II y la rotonda del cruce (de las rutas ex 9 y A-012, pero esas dos obras fueron truncadas porque Vialidad Nacional no aprobó los proyectos ejecutivos de las mismas por distintos motivos que van contra las normas viales, según dicen ellos. Ya tenemos experiencias de que han truncado obras viales, como los famosos PPP (Programas de Participación Privada), con los se iba hacer el Plan Cincunvalar Roldán, que finalmente quedaron en la nada”.

–¿Las obras del pavimento del desarrollador Aldic en Tierra de Sueños llegaron a la mitad y no van a ser terminadas el 10 de septiembre?

–No, las obras de Aldic están hechas en sus dos tercios. Son situaciones heredadas con un megajuicio porque la municipalidad inhibió a Aldic en un pleito que se llevó a cabo durante seis años y no trajo ninguna solución, pero sí les trajo muchísimos problemas a los vecinos, que no podían escriturar, que todavía persisten y que la gente tiene que pagar en la actualidad muchísimo dinero a los abogados de quienes respresentaban antes a la Municipalidad de Roldán. Lo quiero decir y es un título: esto terminó siendo un gran negocio para dos o tres vivos que hacen mucha plata con el levantamiento de la inhibición al solo efecto de que se escriture. Tienen que pagar 500 dólares porque deben levantar la inhibición para poder escriturar el lote. Esto terminó siendo un gran negocio para poquitos. Yo no voy a decir nombres, pero sí digo la realidad: esto terminó siendo un negocio judicial y quieren utilizar a la municipalidad para esto.

–¿La municipalidad no puede accionar?

– Hemos accionado, le hemos quitado el poder que tenían esos dos o tres abogados, que están permanentemente molestando, incluso han seguido haciendo acciones cuando ya no tenían instrucciones de la municipalidad. Los poderes los tienen otros abogados que no cobran sus honorarios. En la municipalidad hay una ordenanza que no permite a sus abogados cobrar los honorarios, pero el intendente permitió con los contratos que les hacía que los cobraran, violando así esta ordenanza, algo que terminó siendo catastrófico para las arcas de la municipalidad.

-¿Eran abogados de la municipalidad?

-No, no eran abogados de la municipalidad, eran contratados. Si vos contratás a un abogado para escriturar te lo pagás vos. Por eso el juez dijo: “Cuentas separadas”. Hay tres partes: Aldic, la municipalidad y el vecino. La abogada de Aldic no le cobra al vecino o le cobra Aldic lo mínimo, pero es un acuerdo con una empresa privada. Los abogados que representaban a la municipalidad le terminaban cobrando por cada levantamiento de inhibición a la municipalidad. Es una vergüenza que la administración anterior haya permitido que los abogados trabajaran con poderes en los cuales les permitían cobrarle a la municipalidad. Eso no puede ser porque si vos cobrás un sueldo por mes ya tenés tu remuneración.

-¿Hicieron un nuevo acuerdo con Aldic?

-Sí y fue muy beneficioso porque terminó en que hoy tengamos hechos dos tercios de las cuadras con pavimento. A la avenida Tierra de Sueños III le habíamos pavimentado seis cuadras, que son 12 porque son de doble mano, y Aldic ya pavimentó las dos terceras partes, tiene que terminar poquitos metros de la avenida Tierra de Sueños, y ya tenemos para pavimentar Alicia Moreau de Justo entre Ibarlucea y Tierra de Sueños, que son como 700 metros más.

–Vecinos de Punta Chacra denuncian que están cerca de dos gasoductos, pero que carecen de gas natural. ¿Es tan difícil hacer una conexión?

–Es el mismo tema: en Punta Chacra y en Tierra de Sueños pasan líneas de alta tensión y hay cortes de luz. En Punta Chacra pasa el Gasoducto del Gran Rosario, que no lleva gas domiciliario, pero sí el desarrollador tenía que hacer una obra, que venimos siguiendo y monitoreando, y que estaría terminando y que, por primera vez, los vecinos de la calle Camino de los Vascos van a tener luz en el sector original de Punta Chacra, no en los (barrios) Whek End, donde deben desarrollar la obra, pero sí te digo que en muy poquito tiempo -la empresa ya presentó el plan de obras- van a hacer la conexión de los vecinos que dan hacia Camino de los Vascos. En poquito tiempo -si se cumplen la obra y los cronogramos de trabajo que estamos monitoreando como municipio y solicitando la información a Litoral Gas- porque vienen cumpliendo los plazos para que la empresa contratada por el desarrollador, en un mes van a poder conectarse los vecinos de Camino de los Vascos y a partir de allí todos los otros vecinos de Punta Chacra.

–Una vecina del barrio Cotos de la Alameda denuncia falencias en la recolección domiciliaria de residuos. ¿Es otro problema heredado?

–No, peor, porque teníamos los camiones rotos y hubo que repararlos, pero de todas formas hemos mejorado mucho el sistema de recolección, tenemos mejores frecuencias, pero hay una particularidad porque en Cotos no tenemos sistema de contenedores, entonces se nos hace mucho más difícil y más complejo. Es un tema que tenemos que resolver con los vecinos porque la vecinal no quiere tener contenedores en el barrio. Tenemos que mejorar el sistema y llegar a un acuerdo. De alguna forma el sistema de contenedores termina ordenando la situación, en vez del sistema de canastos que teníamos, con el que costaba más hacer la recolección. Queremos hacer la recolección con el sistema de contenedores y tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo con la vecinal.

–¿Cómo evalúas el sistema de recolección de residuos en general?

–Por el tamaño que tiene la ciudad y por el volumen de RSU (residuos sólidos urbanos) que genera estamos mejor que cuando asumimos. Y la recolección no es solamente de RSU, también tenemos residuos verdes, en los que hemos mejorado un montón: hemos alquilado un predio. Si hay algo que destaco de la gestión -y no porque yo sea el intendente- es que hemos resuelto muchos problemas de muchísimos años. Entre ellos, el volcamiento de los residuos cloacales, donde en poquitos días los camiones atmosféricos van a tener un nuevo punto de volcamiento, distinto, en piletones, donde vamos a hacer decantación, y no como se hace desde 30, 40 o 50 años, que se vuelcan en una zanja de un camino rural, a cielo abierto, que es un asco y donde han generado muchísimos problemas. Y así también hemos resuelto muchísimos problemas judiciales con acuerdos como con Aldic y con los desarrolladores de Punta Chacra. Hemos solucionado un montón de problemas crónicos de la ciudad. Podemos decir que vamos en busca de la solución y no del problema que tenían los vecinos hace muchísimos años, como la apertura de la calle Pellegrini, en el barrio San Andrés. Desde 2017 se debería haber abierto esa calle para vincular el barrio con el casco histórico. Es un barrio pegadito al caso histórico. Tomamos la decisión, resolvimos el conflicto judicial y abrimos la calle Pellegrini para que tuviera esa conexión.

–¿Qué había, un recurso de amparo?

–Habían falta de decisión política y un juicio que generó la municipalidad, era un juicio que le terminó haciendo el desarrollador a la municipalidad porque no cumplía los acuerdos y lo resolvimos a costo cero para la municipalidad.

–Con todos estos antecedentes de conflictos con los desarrolladores, ¿cuál es tu mirada o la política con respecto a la urbanización de nuevos barrios?

–La administración anterior estuvo 20 años y terminó en litigio con la mayoría de los desarrolladores: con Aldic, con barrio San Andrés y con la firma Jumito SRL, que es la desarrolladora de Punta Chacra. Los tres con litigios y con los otros también a las patadas. Se terminó a las patadas y casi en un conflicto judicial con el barrio El Molino, con obras incumplidas en Acequias y en Acequias del Aire, con un montón de cuestiones que terminaron mal. Los desarrollos que se hicieron en Roldán terminaron siendo problemáticos porque la municipalidad terminó mal con todos. La administración que nos precedió algo hizo mal. Hoy digo que urbanizar está bien si hacés las cosas bien, pero también nos ha servido que se pudieron hacer desarrollos en las que llamamos zonas de completamiento prioritario: hubo sectores en el campo que quedaron encerrados entre las distintas urbanizaciones, por ejemplo en Las Acequias. Hoy tenemos un barrio como Estación Roldán, donde invito a la gente a que vaya a ver cómo se hizo: con reservorios (de agua), se van a pavimentar las calles y las periferias, con una obra hidráulica subterránea, con un sistema de drenaje que va a los reservorios, que no tiene ningún barrio. Esas son las exigencias propias que estamos haciendo como administración y que el vecino ve. Exigimos mucho para que las cosas se hagan bien y no tengamos los problemas que estamos charlando, como el de no tener accesos, que las cloacas no estén terminadas y muchos otros, que estamos resolviendo con acuerdos, sentados a una mesa. Y les agradezco a los desarrolladores porque eso termina en que hoy la avenida Tierra de Sueños esté pavimentada.

–Algunos vecinos sufren cortes de luz en invierno y temen por el verano. ¿Cuál es tu lectura?

–Tengo 56 años y hace 56 años que vivo con cortes de luz, hace 56 años que Roldán tiene el mismo problema. Mi abuela llegó en el 30 y pico, había luz hasta las 9 de la noche y siempre decía: “Cuando hagan la usina vamos a tener luz”. Simplemente puedo decir que se está mejorando, hubo una pequeña mejora ahora porque se hizo la Estación Transformadora Roldán, pero hay una alta demanda con una muy poca inversión en infraestructura, como en todos los temas que mencionamos en la nota. Es cierto que en este invierno hay muchos microcortes y digo que no deberíamos tener este verano la misma problemática del año pasado porque va a estar en funcionamiento la Estación Transformadora Roldán. Está resuelto el problema de los cortes en la baja tensión, que no es menor. En muchas partes de la ciudad, gracias a esta estación transformadora, muchos sectores que tenían muchos cortes hoy tienen menos, pero sigue existiendo el problema.