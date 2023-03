Cómo ayudar a jóvenes con discapacidad a construir su proyecto de vida

El autor rememora los inicios de sus trabajos: “Cuando empecé en 2005 no había investigaciones, no había nada, el libro fue construido de a poco. En ese tiempo al ser invitado por un colega Sergio Enrique del área de orientación vocacional de la UNR (Universidad Nacional de Rosario), empecé a trabajar en su equipo, fui tomando contacto con la teoría, inicié las prácticas y me di cuenta de que era un tema importante para llevar al campo de la discapacidad, más que nada para dar respuesta a preguntas cómo: ¿Qué será de ellos cuando yo ya no esté?”, relató Rocha en diálogo con La Capital, para agregar que ese es un interrogante de los padres y de los profesionales que lo deben abordar con ética para poder acompañar a los sujetos hacia un camino de autonomía.