Colo Ramírez: "Quiero seguir haciendo goles y que no se termine"

—¿Te imaginabas este arranque en el fútbol argentino?

—Cuando llegué a Newell’s sentí una sensación muy especial. A lo mejor les pasa a todos, como en todo trabajo. Es importante cuando te llega esa confianza de parte del club, del presidente, del técnico, de los profes, lo mismo de mis compañeros, todos. Desde que llegué me hicieron sentir muy bien. Yo me imaginaba arrancar de buena manera. Y por suerte las cosas se fueron dando con goles y con triunfos en los primeros cuatro partidos. Eso fue muy importante y una buena señal de que todo iba bien encaminado.

—¿Es el mejor momento en tu carrera?

—También tuve muy buenos momentos en Nacional de Uruguay. El año pasado fue muy bueno para mí, además se dio en el club del que soy hincha. Yo de chico soñaba con jugar ahí. Lo disfruté mucho. Y después surgió esta posibilidad de Newell’s, que para mí representaba el gran desafío de ver si podía rendir de la misma manera fuera de Uruguay. Cuando estuve en Francia, en el Saint Etienne, no pude jugar muchos minutos, así que esta experiencia en Argentina la estoy disfrutando mucho. Haber llegado acá, en una liga tan competitiva y poder mostrar un buen momento personal, me hace sentir muy feliz.

—¿El hincha puede esperar todavía más de vos?

—Yo lo que quiero es seguir haciendo goles en Newell’s, que este momento no se termine nunca, que esta racha siga durante todo el tiempo que sea posible. Como todo delantero hay momentos y rachas, buenos y malos, como le pasó a Cavani en Boca, pero ahora que estoy en la buena, ojalá esto dure mucho.

—¿Por qué crees que fue tan rápida tu adaptación?

—El ritmo del fútbol argentino es muy exigente. Para mí, el roce es mayor en Uruguay. Allá los centrales son muy aguerridos y te marcan muy duro. Yo siento que acá se puede jugar un poco. Y la mayor diferencia la noto en la intensidad. Acá se juega mucho más tiempo la pelota. Otra cosa buena de acá es que los dos equipos van al frente. Todos se animan ante cualquiera. Pensé que la adaptación iba a ser más complicada, pero la confianza que me transmiten todos acá y los goles que fui metiendo me ayudaron mucho.

—¿Cuál fue el gol tuyo en Newell’s que más te gustó?

—Uno de los que hice ante Unión. Si bien mis características son de finalizador de jugadas, en ese partido se dieron varios goles y varias combinaciones que fueron muy buenas. Hubo uno que Martino se metió al área, me la pasó de taco y yo pude pararla y definir muy bien. Soy nueve pero me gustan los goles elaborados, en equipo. Y el de Godoy Cruz también me gustó mucho, después de una gran corrida.

UNIÓN 1 - 3 NEWELL'S I Resumen del partido I #CopaSurFinanzas 2024

—¿Cuál fue el que más gritaste?

—Los primeros goles fueron un gran desahogo personal porque uno llega siempre queriendo rendir y demostrar. No lo sentía como un compromiso, pero es muy bueno venir a un club y enseguida empezar a marcar, y a cumplir con lo que se espera de uno.

—¿En quién pensás cuando festejas un gol?

—Pienso mucho en mi familia. Ellos son algo muy importante alrededor del jugador y tienen mucho que ver con lo que le pasa a uno. Ellos están siempre al lado mío, todos los días, y son los que sufren o se alegran con uno. Cuando hago los goles los busco y pienso en ellos.

—¿Por qué en los goles hacés una carrera corta y festejás con brazos hacia adentro?

—Hoy los nueve nos tenemos que cuidar mucho cuando festejamos. Hay que hacer todo con freno de mano, mirando de reojo todo, para no ser mal interpretado por la hinchada rival o por el árbitro. Soy de gritos, no de tanta rabia, pero sí me permite un gran desahogo. Es lo que me sale en el momento y lo vivo de esa manera.

—¿Cuántos goles te propusiste para la Copa de la Liga?

—Uno siempre piensa en goles pero no me pongo un número para no quedar pegado a esa cantidad. Siempre me tuve fe en Newell’s por todas las cosas que fueron pasando desde que llegué. Yo me siento muy a gusto acá y quiero seguir por este camino. Mi ambición es hacer goles cada vez que se me presenta una oportunidad. Y que esos goles me sirvan a mí, pero sobre todo al equipo.

goles.PNG

—Las estadísticas desde tu arribo son impactantes, ¿cómo llevas eso?

—Para mí siempre es más importante lo grupal. Yo me siento muy identificado con este grupo. El estar bien y el ganar van muy de la mano con lo colectivo. Y cuando no se me dan las cosas, siempre trato de encontrarle alguna vuelta, alguna explicación a lo que está pasando. Siempre trato de ponerme en fase positiva. Y si el equipo gana y yo puedo aportar, ahí encuentro la mayor felicidad.

—No hiciste la pretemporada con Newell’s, ¿cómo estás físicamente?, ¿necesitás algún un ajuste físico?

—Lo voy haciendo con los partidos. Lo hablé con el entrenador y con los profesores, y como yo no hice la pretemporada a la par de mis compañeros sé que todavía necesito algunos ajustes. Acá comenzaron el 18 de diciembre y en Uruguay yo empecé a practicar el 5 de enero con Nacional. Yo no hice partidos amistosos con Newell’s, y mi primer encuentro fue cuando entré un rato ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Y al otro partido ya estaba jugado de titular. Jugué muy seguido y eso me dio algo de ritmo. Pero tengo en claro que todavía faltan algunos ajustes.

—El otro día en Mendoza, sin Banega, hiciste un gran sacrificio y te pusiste el equipo al hombro para afrontar un trámite muy duro con uno menos. ¿Cómo terminaste en lo físico?

—Terminé cansado por la seguidilla de partidos que estamos teniendo. Estoy bien y los profes siempre me hacen llegar muy bien a todos los partidos. Trabajo muy bien con ellos. A veces me pasa que entro a la cancha, me olvido de todo y hago más de lo marcado. Para el viernes con Platense voy a estar bien.

—El año pasado Newell’s sufrió mucho la falta de gol y con vos ese problema dejó de estar presente ¿Cómo vivís a esa responsabilidad?

—Yo siento que vine a sumar mi granito de arena. Lo tomo de esa manera. Sé que a los delanteros nos exigen goles, pero vine con esa intención. Yo sé de la importancia del nueve, que a veces con un gol hace cambiar todo en un partido.

—¿Qué te pide Larriera?

—Tiene un patrón de juego que a nosotros nos gusta. En estos últimos partidos nos pidió volver a lo que mostramos en el inicio de la Copa de la Liga. Quiere que volvamos a mostrar esas conexiones que exhibimos los primeros encuentros. Nos pide que estemos más cerca entre las líneas. Y a la hora de tomar decisiones te da mucha libertad, sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Y eso para el jugador es muy bueno y muy motivador. Te deja resolver cómo terminar la jugada.

>> Leer más: Glavinovich, a la selección sub-23

—El DT te marcó como primera necesidad desde el comienzo de la temporada y te esperó hasta el final del mercado de pases. ¿Qué te representó esa confianza?

—Cuando hablé con Larriera, coincidíamos en que Newell’s era un buen destino para mí. Un desafío muy lindo. Le agradezco que me haya esperado hasta último momento. Yo le prometí que iba a hacer todo el esfuerzo posible para venir acá y no nos equivocamos. Eso me ayuda mucho adentro de la cancha.

—Además del fútbol, ¿qué otras cosas te interesan?

—Me gusta estar tranquilo, en mi casa, con mis hijos. Disfruto mucho de ellos. Son mi cable a tierra.

—De chico, ¿a qué nueve admirabas?

—Por todo lo que dejó marcado, Luis Suárez siempre fue una referencia muy importante para mí. Tuve la suerte de jugar con él en Nacional y salir campeón. Si bien fueron pocos meses que estuvo en el club, vivimos momentos muy lindos y dejó una marca muy importante. Yo trato de aprender siempre de jugadores como él.

—¿Cuál es tu mayor sueño en el fútbol?

—Uno de mis objetivos es poder llegar a la selección uruguaya. Sé que tengo que trabajar muchísimo y que en Uruguay hay enormes delanteros que están también jugando en el exterior, pero ese es mi sueño.

—¿Cómo ves el proceso de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya?

—Para mí su trabajo es muy bueno. No solo por las intenciones de juego, sino también por los resultados. Le dio una gran confianza a todo el pueblo uruguayo, a través de una manera de jugar muy buena. Los jugadores se sienten muy a gusto con eso y la gente conectó enseguida. Me encantaría que me llame a la selección. Y tengo en claro que para eso tengo que hacer bien las cosas en Newell’s.

image - 2024-03-12T210854.116.png Juan Ignacio Ramírez celebra su gol, que sirvió para que Newell's empate 1 a 1 con Godoy Cruz en Mendoza. Leo Vincenti / La Capital

"Queremos entrar en zona de clasificación"

Ramírez no duda al momento de trazar las metas del equipo en la Copa de la Liga. “Nuestro objetivo es estar entre los cuatro que pasan de ronda”, manifestó el delantero uruguayo.

—¿Por qué decidiste venir?

—Elegí venir por todo lo que me dijeron del club. Pensé en la institución, en los dirigentes y en su gente. Me siento muy bien. Es un equipo con mucha gente atrás. Ese acompañamiento los lleva a querer ganar siempre. Encontré un club ordenado que me ayudó a enfocar solo en lo futbolístico.

—¿Cómo es tu relación con el hincha leproso?

—Cada vez que salgo me encuentro con gente demostrativa. Que me transmite la felicidad que sienten en un estadio de fútbol. A veces se nos dan los resultados, a veces no, pero ellos siempre están, y son muy importantes. Ese apoyo al jugador le hace bien.

—¿El fútbol se vive parecido en Rosario y Montevideo?

—Se viven cosas parecidas. Vos vas por la calle y la gente siempre apoya y exige ganar. Te saludan, te piden fotos, todo se vive de una manera muy parecida.

—¿Cómo llegan al tramo decisivo de la Copa de la Liga?

—Lo veo bien. No estamos en nuestro mejor momento, sabemos que tenemos mucho para crecer, pero estamos tranquilos, porque sabemos la dirección en que hay que seguir. Estamos en busca de reencontrarnos con los buenos rendimientos y la idea es conseguirlos en estos partidos.

—¿A qué pueden aspirar?

—Queremos entrar en la zona de clasificación para después, en los mata-mata, poder ir por más. Vamos a buscar pasar de ronda hasta último momento. Estamos bien posicionados, dependemos de nosotros, y estoy seguro de que lo podemos lograr.

-