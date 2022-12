Cada vez son más los animales no domésticos que rescatan en zona céntrica

Los vecinos del pasillo ubicado en Brown entre Moreno y Dorrego no lo podían creer. La primera vez que lo vieron fue el 19 de noviembre pasado. Alguien advirtió que entre las plantas que crecen a lo largo del muro, algo se movía. Un animal largo, de más de un metro, de color verde, con manchas más oscuras, que entraba y salía de un huequito escondido entre la vegetación, que no es tupida.

Aunque el hecho es bastante inusual, es cada vez más frecuente que aparezcan animales exóticos o no domésticos en la zona del centro o macrocentro de la ciudad. Según datos de la Municipalidad, en 2021 Defensa Civil rescató 146 ejemplares en distintos barrios de Rosario: iguanas, lagartos overos, comadrejas, pájaros silvestres y serpientes, entre otros. Y en 2022 ya son 186 los operativos realizados por el equipo del área.

Una vez que Defensa Civil puede atrapar al ejemplar, lo derivan a los especialistas de Fauna que se encargan de evaluar la salud y luego devolverlo a su hábitat.

En acción

Durante una semana, hasta que se lo llevaron, los vecinos de Brown entre Moreno y Dorrego convivieron con el animal sin saber si se trataba de una iguana o un lagarto overo, y en un primer momento, con la duda de si era o no peligroso para los humanos o las mascotas.

“Mucha gente no tiene idea de cómo actuar, se asusta, y en ocasiones, aún sin querer, pueden lastimarlos. Por eso lo correcto es llamar al 103 apenas advierten la presencia de una especie no doméstica, algo que es cada vez más común en Rosario. Hay días en los que se realizan unos cuántos operativos”, explicó a La Capital el titular de Defensa Civil, Gonzalo Ratner

Pasada la impresión del avistaje del reptil (no es cosa de todos los días encontrarse un espécimen de estas características en la puerta de una casa céntrica) los habitantes del pasillo empezaron a coordinar las acciones y decidieron llamar a varios lugares con la intención de que lo recataran sin dañarlo.

“Y... es raro toparse con una especie de ese tamaño en tu vivienda. No era una lagartija de esas con las que ya convivimos, se notaba que no era pequeño y que, por supuesto, no estaba en su hábitat. Estuvimos una semana pendientes del animal”, expresó la vecina que dialogó con La Capital.

Fue todo un derrotero conseguir que lo trasladaran a un lugar seguro.

En un primer momento intentaron con varios teléfonos de auxilio hasta que dieron con el acertado: el 103 de Defensa Civil. Personal municipal se hizo presente, pero al notar que la iguana se escondía rápidamente en el hueco (donde había caños de gas) decidieron darle a los vecinos algunas pautas: “Tienen que tener paciencia, ponerle un huevo sin cocinar para que salga a comerlo. Cuando sale, tapan el agujero y ahí nos llaman de nuevo para que lo llevemos”.

También se acercó un grupo perteneciente a la Policía Ecológica, ya que una de las vecinas había llamado al 911 desde donde enviaron a estos especialistas, los que luego coordinaron las acciones con Defensa Civil.

La vecina comentó: “Es cierto que no se podían quedar horas y horas esperando que aparezca. De hecho pasó casi una semana hasta que el animalito salió el tiempo suficiente como para tenerlo controlado, llamar de nuevo al 103, y que lo buscaran. Hasta hicimos guardia entre los vecinos. El WhatsApp del pasillo estaba al rojo vivo”.

Un dato más: algunos recordaron verlo caminar por la zona unos días antes.

El sábado pasado en horas de la tarde, el reptil salió en busca de alimento. “Se lo pudo atrapar porque hacía un día que no le dábamos huevo. Entonces se nota que, medio desesperado, salió y se alejó bastante del hueco. Mi vecina estaba en la casa y escuchó que rascaban la puerta y era la iguana. Se acercó porque tenía hambre, pobre. Pero gracias a eso pudieron rescatarlo”.

En el acta elaborada posteriormente por Defensa Civil se expresa: “Emergencia. Animal en riesgo. Vecinal Parque España. Rescate de Iguana. Prioridad alta. Estado: resuelto. Se adjunta foto”.

La nueva realidad

Ratner, quien confirmó que “cada vez hay más trabajo en relación a este tipo de procedimientos”, expresó que “cuando son animales no domésticos, se los va a buscar y lo llevan a Fauna. Ellos allí los evalúan y si están bien los liberan en su hábitat. Esta iguana se encontró en una zona que, si bien es urbana, también es cercana al río. Hay que tener en cuenta que convivimos con estos animales, al igual que con serpientes, comadrejas, aves exóticas y nutrias. Todas especies que debemos proteger, porque el riesgo no es para las personas sino para ellas”.

La recomendación principal, dijo el funcionario, es llamar al 103 de Defensa Civil. “No hay que hacerles daño aún cuando den un poco de impresión. Lo que tenemos que hacer es devolverlos a su lugar lo antes posible, y eso es lo que intenta la cuadrilla que enviamos cuando los vecinos hacen la denuncia”, detalló.