BRICS: ¿Argentina debe sumarse al bloque liderado por China?

Para responder este interrogante es preciso observar y analizar el contexto internacional. Si esta pregunta se hubiera formulado en 2013, bien podría haberse argumentado que sí. En aquel entonces el BRICS era un referente desde el “Sur Global” para impulsar ajustes y reformas que reflejaran una nueva distribución de poder en el plano internacional y la mayor gravitación de las potencias emergentes aunque sin romper con el orden internacional liberal vigente. En 2022, el momento global es diferente. La competencia y la rivalidad estratégica entre las dos principales potencias del sistema -EEUU y China- y las crecientes tensiones geopolíticas en distintas latitudes, ciertamente han resignificado el rol y la posición del BRICS. Uno de sus miembros (Rusia) pateó el tablero invadiendo otro país, con una clara postura revisionista del orden internacional y además, está en guerra de manera indirecta con la OTAN. Por su parte China -el actor más fuerte y en consecuencia el principal impulsor del bloque de los BRICS-, ha visto en los últimos años aumentar significativamente el nivel de tensiones con EEUU producto de su acelerado ascenso y los recelos que esto generó en la potencia establecida, configurando un escenario de guerra latente. La crisis del Estrecho de Taiwán así lo demuestra.

Para China, el BRICS representa un espacio desde donde resistir las presiones de Occidente y desde donde construir y proyectar influencia a nivel global. Para Rusia, el BRICS constituye hoy un ancla para no caerse del mundo. Esto último quedó claro con las declaraciones recientes de la vocera de la diplomacia rusa, quien señaló: “Mientras la Casa Blanca piensa cómo desconectarnos, prohibirnos o sancionarnos, Argentina e Irán han aplicado para sumarse al BRICS”. La instrumentalización geopolítica del BRICS es evidente. El posible ingreso de Teherán al bloque genera aún más ruido en torno al ingreso argentino.

Ante la amenaza de quedar atado a un bloque que hoy adquiere una mayor impronta geopolítica -e incluso revisionista por parte de algunos de sus miembros-, es preciso profundizar e indagar acerca de dónde están las ventajas y oportunidades para Argentina derivadas de un eventual ingreso. A priori, no hay tracción comercial alguna, la complementariedad con China no está en juego, en tanto que se gestiona y materializa por otros canales mientras que con Brasil existe el Mercosur, como mecanismo de integración y comercio administrado. Tal como se advirtió al inicio, el BRICS es un mecanismo de concertación política, de modo que no parece necesario sumarse al mismo para reforzar los vínculos comerciales con sus distintos miembros. En materia de inversiones y flujos financieros, Argentina adhirió a principios de este año a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y forma parte del Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones (AIIB), ambos proyectos impulsados por la diplomacia china. En tal sentido, si lo que se busca con el movimiento es reforzar la dimensión comercial, BRICS no parece ser el espacio para tal objetivo, en tanto que si la intención pasa por apuntalar la dimensión financiera, sumarse al BRICS como miembro pleno es innecesario, bastaría sólo con sumarse al Banco de los BRICS -NDB- (Uruguay se sumó). Esto implicaría naturalmente una menor exposición política, algo recomendable en un contexto de transición e incertidumbre global.

Hace un tiempo atrás señalamos que para mitigar la exposición al riesgo global derivado de la competencia entre las grandes potencias -rasgo estructural del contexto internacional actual-, Argentina debe desplegar tres estrategias complementarias de manera simultánea, a saber: 1) una estrategia de vecindad; 2) una estrategia de cobertura; 3) una estrategia de amortiguadores. El ingreso al BRICS no encaja en ninguna de ellas.

La primera plantea la necesidad de fortalecer la unidad colectiva alineando políticas con los vecinos para incrementar el poder negociador frente a terceros y evitar que la cuña política global condicione la política regional. El pedido de ingreso de Argentina al BRICS lamentablemente hoy no se inscribe en un marco de coordinación política con Brasil. Por el contrario, Brasilia se ha mostrado aquiescente al respecto, primando los recelos históricos de una ampliación a un miembro latinoamericano y el frío político en la relación entre los gobiernos de Jair Bolsonaro y Alberto Fernández.

La segunda estrategia plantea una aproximación pragmática de compromisos selectivos con las potencias, evitando ataduras rígidas y procurando mantenerse al margen en los temas sensibles de la política internacional que resultan ajenos a los intereses inmediatos del país (ej: Taiwan). Ingresar al BRICS implica formalizar compromisos institucionales innecesarios, que pueden entrañar contradicciones difíciles de salvar en un contexto de mayor rigidez en los esquemas de alianzas. Está claro que es un ruido innecesario en la importante y frondosa agenda que hoy tiene Argentina con EEUU en pos de recomponer sus vínculos con la comunidad financiera internacional. Solicitar el ingreso al BRICS parece ser hoy tan contraproducente como pretender formar parte de un G-7 ampliado. No obstante, el formato del posible ingreso a BRICS puede alivianar este punto. Un ingreso a un “BRICS plus” (fuera de los miembros originarios) con varias potencias medias podría descomprimir los efectos negativos enunciados.

Por último, la tercera estrategia -la más importante de las tres- plantea que antes de cualquier pretensión de desarrollar una “Gran estrategia" en el plano internacional, es preciso tener la casa en orden. Se trata de desarrollar amortiguadores endógenos ante las presiones externas, clave para aumentar los márgenes de acción. Desde lo político implica desarrollar una infraestructura institucional que asegure estabilidad política, evitando los cambios permanentes de interlocutores y la duplicidad decisional en la política exterior. Desde lo económico, implica resolver los desequilibrios macro que le permitan al país recuperar el acceso al crédito y contar con espacio monetario y fiscal suficiente para la implementación de políticas de contingencia frente a situaciones de crisis sin tener que salir de urgencia a buscar fuentes alternativas de financiamiento. Justamente, el movimiento para ingresar al BRICS se lleva adelante desde una posición de necesidad y debilidad de la Argentina, signada por las urgencias financieras. Como se sabe, “no hay almuerzos gratis” ni en la economía ni en las relaciones internacionales.

En conclusión, el problema del pedido de Argentina para ingresar al BRICS radica en el hecho de que la iniciativa no forma parte de una estrategia integral de política exterior. Se trata más bien de una acción espasmódica y desconectada que puede generar efectos opuestos a los buscados. Argentina necesita mantener relaciones sólidas tanto con Occidente como con China. No obstante, vincularse sin tomar en consideración ninguna de las estrategias planteadas puede ser peligroso. Lejos de los beneficios de una política de “no alineamiento activo”, la iniciativa corre el riesgo de profundizar aspectos que devengan en una doble-dependencia.

(*) Esteban Actis, es doctor en Relaciones Internacionales. Docente e Investigador de la FCPolit / UNR.

(**) Nicolás Creus, es licenciado en Relaciones Internacionales. Docente de la FCPolit / UNR. Director de Negocios Internacionales en Terragene S.A.

