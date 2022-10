Con casi 40 años de actividad musical interrumpida sólo por la pandemia, García contó los planes para el futuro al tiempo que recordó los inicios del grupo en 1985 y cómo él mismo se sumó a este género casi por casualidad. García habló de los desafíos que implica para los instrumentistas este tipo de trabajo, del privilegio que significó para él tocar en el Preservation Hall de Nueva Orleans y de cómo una nueva generación se va acercando nuevamente a difrutar de este género que, según dijo, “tiene un público de fierro”.

El programa incluirá clásicos como “El gran baile del jazz”, “Rata paseandera” y “El paso del tigre”, entre otros. Además de Bambi García en banjo, la nueva banda está formada por reconocidos músicos y docentes, algunos de ellos exintegrantes de la Orquesta Sinfónica Provincial y de la Sinfónica de la Policía de Santa Fe. Acompañan a García, Miguel Angel Russo (trompeta), Ricardo Marino (trombón), Hugo Marelli (clarinete), Lucas Vacchino (piano), Mario Puntarello (tuba) y Mauro Parrino (percusión).

78720898.jpeg

¿Cómo surge esta nueva formación?

No tocamos desde la pandemia, además que el promedio de edad que teníamos era arriba de los 70... Cuando terminó la pandemia quedé solo en la banda y después de casi 40 años volví a rehacer la banda con una mayoría de músicos retirados de la Sinfónica y algunos muy jóvenes. Además estamos chochos porque logramos importar la primera tuba “Margarita” blanca de Rosario. Y vamos a seguir sumando, porque ya tenemos para incorporar una lista de violín, flauta traversa y otros instrumentos.

¿Por qué no son tan frecuentes las bandas de jazz tradicional?

La nuestra es la única banda de jazz tradicional y quedamos muy pocas en todo el país. En Buenos Aires quedan tres bandas. Van quedando pocas porque es un estilo muy particular, hacen falta músicos que sepan improvisar muy bien, que conozcan un poco el idioma con el que se manejaban los instrumentos en esa época. No es fácil, aquí hay que salir solo con la trompeta y seguir adelante.

¿Por qué se dio esa declinación?

El estilo se fue perdiendo. Por eso nosotros también incorporamos a gente joven, el pianista y el de percusión y tabla de lavar. Sin embargo en los últimos recitales notamos que hay más gente joven que se interesa. Incluso tenemos un proyecto de hacer una serie de charlas en la universidad y otros lugares para mostrar un poco el estilo. Para el que no lo conoce y realmente le gusta la música, es muy atrapante. Es como un partidito de fútbol, tenés que estar pendiente de lo que hace el solista y por ahí el solista agarra por el camino de tierra y hay que seguirlo. Por eso también se llama hot jazz, porque no hay partituras, siguiendo una melodía, pero estamos todos pendientes el uno del otro. No es tan aburrido como mirar la partitura y soplar. Nosotros incorporamos lo que llamamos lo que se antes se llamaba pito pistón, porque era algo muy típico de la época y la gente lo ve como una cosa muy rara. También habíamos incorporado una concertista de castañuelas porque en Nueva Orleans era española. Originalmente tocaban tabla de lavar, castañuelas y banjo, un instrumento típico de Senegal que llegaron con la esclavitud.

¿Cómo era el ambiente de jazz cuando ustedes empezaron en 1985?

Cuando empezamos había varios grupos de jazz tradicional. La época del 55 ó 60 se caracterizó por tener muchas bandas porque fue cuando se liberó de la norma que había puesto la Secretaría de Comunicación que únicamente se pasaba folclore y tango y se había prohibido el jazz. Raramente se conseguían algunos discos del Mono Villegas. Después, de las universidades salieron varios grupos, pero yo en ese momento era solo un admirador.

¿Cómo llegaste a formar la banda?

Fueron las casualidades de la vida. En el año 83 u 84 compré un banjo para colgarlo en la chimenea de mi casa y un día me encontré con algunos compañeros de escuela que tocaban en las bandas de jazz. Ahí me propusieron hacer algo. Yo confieso que soy orejero de todos los instrumentos. Después curiosamente la vida me hizo relacionarme con una fábrica muy importante de banjos de Estados Unidos y me hicieron un banjo especial que lleva el nombre de Bambi Special. Incluso la fábrica después nos pidió el diseño, que en realidad era de un amigo. Finalmente se lo cedimos y fuimos a la embajada de Estados Unidos para firmar la autorización. Es un bajo marca Stealing, que es como un BMW o una Maserati.

78718983.jpg

¿Ese es el banjo que tiene la figura de un bambi?

(Ríe) Lo que pasa es que los tipos me preguntaban cómo me llamaba y yo siempre a todo el mundo le digo Bambi. Yo recibo hasta cheques a nombre de Bambi García y eso me trajo unos quilombos bárbaros en el banco (risas). El tema es que para ellos Bambi es Walt Disney y me hicieron una figura en la parte de atrás que es una cornamenta. Este banjo lo hicimos cuando hacíamos Festijazz, un festival que convocaba bandas de jazz tradicional de todo el país, inclusive de Uruguay y Paraguay. Era enorme, se hacía un desfile desde la plaza Pringles hasta lo que ahora es la Fontanarrosa y actuábamos todas las noches en el teatro El Círculo con los mejores de la región. Eso, por los costos, lametablemente no se puede volver a hacer nunca más, supongo. Inclusive una vez vinieron Los Estudiantes Holandeses, que son músicos de la Facultad de Música de Holanda.

¿Qué pasa hoy en la escena del jazz en Rosario?

Lo que había quedado era el Hot Club Rosario que ahí es donde nos empezamos a reunir y a reencontrar y a conocer otras bandas, es gente muy generosa y hasta te hacían prensa. Era un evento que al principio se hacía en la Asociación Cristiana, que fue una de las instituciones que más bolilla le dio a este estilo. Hoy cuando se habla de jazz se habla de algo más actual, trabajos como el que hacen amigos como el Chivo González y demás, pero bandas como las nuestras no duraron mucho. Nosotros estamos chochos porque es un récord tener 37 años una banda.

¿Cómo convive este tipo de jazz con otros géneros populares que dominan el mercado?

Es tan rico el estilo tradicional... Antes de la pandemia hicimos un recital en la puerta del cementerio El Salvador dondo tocamos la música de los sepelios de Nueva Orleans que son famosos. Para ellos, cuando se mueres es cuando gozan de la libertad que no tuvieron, por eso el tema de que los santos vienen marchando. El cortejo son todos los músicos tocando, de hecho las agencias de turistas tienen anotados cientos de turistas para esas ceremonias. En nuestro recital en la puerta del cementerio había más de mil personas. O sea que hasta podemos tocar en un lugar así y hacerlo con todo respeto, aunque es una música muy vibrante. Por otra parte nosotros convivimos porque gracias a Dios una sala de ensayo como la Vila Ortiz, de El Círculo, que es algo fundamental para cualquier grupo. Además tenemos épocas de muchas funciones y es una música muy intensa que convoca.

78718986.jpg

¿La banda tiene herederos?

Poco a poco algunos jóvenes se van pegando al grupo y otros toman rumbo propio sin terminar de despedirse. Gabriel Alustiza, uno de los expianistas estudió composición y dirección de orquesta y hoy es director de orquesta y viaja por todo el mundo, en Portugal, Bielorrusia, Miami, pero cuando tiene una oportunidad se viene a la banda, nos hace los arreglos, acomoda los temas.

¿Pensaron en sumar mujeres?

Nosotros llegamos a tener algunas veces una pianista, pero siempre estamos buscando alguna cantante, pero tiene que pronunciar muy bien inglés y este estilo no es muy melódico. Es el estilo muy particular de las primeras negras del jazz, con ese estilo que te matan. Generalmente salían todos de los coros de las iglesias.

¿Cómo conviviste con tus múltiples actividades en la ciudad?

A esta altura del campeonato tengo muchos, unos 14 libros de fotografía. Hice el libro para el Congreso de la Lengua, el teatro El Círculo, la Catedral, el libro de la cúpulas, las estancias y cuando llegó la pandemia y como tenía ganas de renegar, me compré un dron y empecé a jugar con un dron. En realidad me gustan un montón de cosas en las que trabajo, me gusta colaborar con la gente. Hace poco hice casi como una gauchada un libro dedicado al tango. La gente hace mucho esfuerzo en esta ciudad para hacer cualquier cosa.

¿Cómo recibe el público ese esfuerzo que hacen los artistas?

El público nuestro es de fierro. Hace poco estuvo el grupo París Jazz Club con un recital con música de películas animadas. Eso ya lo habíamos hecho en las escuelas y lo vamos a retomar. Por ejemplo, todas las películas de Woody Allen tiene jazz tradicional y lo de Disney era la música típica que se vuelve a usar. Eso es lo que te acerca a los jóvenes, que se van enganchando, se acercan, alguno toca el clarinete o algún instrumento. Lo nuestro no es una meta comercial, al contrario. Lo hacemos porque nos gusta y porque queremos que alguien siga este estilo.

¿Cómo llega a estar presente la banda en el Museo de Jazz de Nueva Orleans?

Llegamos porque cuando empezamos a tocar, empecé a mandar material sabiendo que existía ese museo que realmente es un poco el ombligo del jazz tradicional y sin saber la repercusión que tendría. En aquel momento hice un viaje por Europa y terminé en Estados Unidos. También, aunque no de forma permanente, había material en el museo Pompidou de París y otro lugares. Cuando llegué a Nueva Orleans hablé con el director y al final de la recorrida dice y ahora este es su lugar. Era una salita con un stand con todo el material que le había mandado, remeras, gorros, discos, posters. Estábamos nosotros y una banda de Japón. No había otra registrada. Y todavía seguimos manteniendo contacto y les sigo mandando material, como una foto del teatro con un anuncio muy grande que está en el frente. Para ellos es algo muy particular que pase esto. Y digo más: yo he tocado con grupos de allá y nosotros en determinadas cuestiones conocíamos más de la historia del jazz que los músicos locales. Tocábamos en un lugar que se llama Preservation Hall donde únicamente pueden tocar músicos negros y de más de 60 años y me dejaron tocar.