Alejandro Lerner: "Mis canciones son como un libro de fotos de mi alma"

“Haber grabado con Carlos Santana y girado con él por Estados Unidos y Centroamérica es algo que no voy a olvidar nunca más. Haber trabajado con Alan Parsons y que se quede con su familia a dormir en mi casa, y tenerlo como amigo, es invalorable. Haber laburado y sido como un ahijado de la Negra Sosa es inolvidable. También recuerdo que compuse con Carole King; pero el número uno de todo esto, sin desmerecer a nadie, es haber tenido el amor de Armando Manzanero. Para mí fue como un padre, tengo muy presente todo lo que hice con él: los duetos, las giras, las canciones, los programas de televisión”, detalló Lerner, en un intento por recordar lo mejor de su carrera.

Y ese intento se verá reflejado en el show de hoy, donde hará un repaso por lo mejor de su música. “Es difícil porque por un lado tenés ganas de que la gente esté contenta de escuchar los clásicos; por otro lado, quiero tocar temas que hace mucho que no toco, además de temas nuevos, por eso estamos ensayando muchísimo. Puede ser eterno, pero lo importante es que la gente se reencuentre con las canciones que los acompañaron toda su vida. De todas maneras, si yo no lo disfruto no lo hago, he tocado temas que los disfruté por mucho tiempo pero en algún momento me llegué a cansar, como que ya no me representaba esa canción. Y otras que hace mucho tiempo que no las toco en vivo y ahora me dieron ganas de volver a tocarlas. “Testigo del sol” es una canción que a todo el mundo le gusta y yo la quiero mucho. Hay canciones que tienen varias versiones o distintos arreglos, sucede todo el tiempo: “Secretos” cambió muchas veces, “Por un minuto de amor” tiene tres o cuatro versiones. “Algo de mí en tu corazón” o “Volver a empezar”, todas van cambiando porque uno no puede dejar de buscar. Y vamos a estrenar un blues nuevo. ¡Son cuatro décadas! Estamos trabajando para que la pasemos bien todos, arriba y abajo del escenario”.

El cantautor, compositor y productor está más activo que nunca. A sus 64 años, reparte su vida entre Buenos Aires y Los Angeles, se prepara la extensa gira que lo llevará por el país, pero también se tomó un momento para componer una canción y tocar en el teatro Colón por los 30 años del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, el pasado 17 de marzo. Una semana después, viajó a Comodoro Rivadavia para cantarle a los veteranos de Malvinas, a 40 años de aquella trágica contienda bélica.

AQUELLOS OTROS Alejandro Lerner en Malvinas Argentina

“En general todas mis canciones son producto de la necesidad de contar lo que siento. Desde «Todo a pulmón», «Indulto», «Cartas por la dignidad del hombre», «Campeones de la vida», por mencionar algunas. «La isla de la buena memoria» es la canción que escribí cuando empezó la guerra de Malvinas, y cuando me invitaron a cantar allá fue una experiencia mística y religiosa más que de otro estilo”, indicó.

Y agregó: “Después pasaron muchos discos, mucha vida, muchas cosas, construí mi estudio El pie, empecé a trabajar acá, a generar crecimiento en este lugar, que se despide dentro de muy poquito”, se lamenta, respecto de la decisión de cerrar su mítico estudio de grabación. Por allí pasaron Charly García, Gustavo Cerati, Jaime Ross, Fito Páez, Man Ray, Rata Blanca, Diego Torres y Catupecu Machu, entre muchas otras reconocidas figuras de la música.

foto2ler.jpeg Malvinas. Alejandro Lerner cantó en Comodoro Rivadavia a 40 años de la guerra.

“Me acuerdo del chico que tenía 18 años, que ya empezaba a componer pero nadie lo había escuchado cantar, y todo lo que a ese chico le pasó y que ahora está acá sentado hablando con vos. Como las estaciones: primavera, verano, otoño y otra vez primavera; la carrera pasó así, como la vida. Aún hoy ese chico sigue soñando, sigue adelante. A veces se divierte, se ríe, ama, agradece. Y eso gracias a Dios no ha cambiado en nada”, reflexiona. “Soñando llegué a todo esto. Soñando y teniendo la ingenuidad de que puede ser, que sí, que lo imposible solo toma un poco más de tiempo”, graficó.

Su primer disco data de 1982, con la banda La Magia, pero el éxito llegaría al año siguiente, cuando publica “Todo a pulmón” y más tarde “Lernertres”, que vendió 300 mil copias. Según el músico, en sus inicios no tenía mucho apoyo y cuenta que fue un disco autogestivo, pero con el que comprendió que quería trabajar en la producción del sonido, los arreglos, dirigir su propia banda y entender el arte del estudio de grabación.

“Cuando estoy componiendo, compongo porque siento un llamado a la composición, no para hacer un hit. Porque la composición para un artista es un llamado que uno no puede dejar de oírlo. Además, una canción que tenga la palabra “pulmón” es raro que sea un éxito. Los músicos dicen “corazón”, “tus ojos”, “tu boca” o “tus labios” ¡Pero pulmón no! Es imposible que con la palabra pulmón una canción se convierta en un himno en casi toda Hispanoamérica. Pero es lo que me salió a mí, lo que tenía que documentar en ese momento. Lo que cuenta es que el compositor sea honesto con lo que está diciendo”.

Para Alejandro Lerner las canciones “son la mejor biografía de uno, porque uno se ve en el momento que compuso y por qué habló de esa manera, por qué tocaba con esos acordes y esos ritmos. Son como un libro de fotos del estado de tu alma y de tu espíritu en ese momento”.

Y agrega que también se puede notar la influencia que puede haber tenido respecto de sucesos políticos o sociales del país o el mundo. En este sentido, se expresó sobre la guerra en Ucrania, ya que es nieto de ucranianos, dado que su abuela materna nació en Ucrania y su abuelo en Polonia. “No hay que ser descendiente para que a uno le duela esta guerra. Duele porque es una guerra donde hay niños, mujeres y miles de personas que no tienen nada que ver. Se hubieran agarrado a trompadas entre los dos presidentes, cagarse bien a trompadas entre los dos. Subirse a un ring, eso es lo que tendrían que hacer y no matar a la gente que no tomó la decisión”.

En el cierre de la charla con Escenario, también se toma un momento para recordar a Gerardo Rozín, recientemente fallecido: “Dentro de todos los valores que nos ha dado Rosario, como Fito, Olmedo y tantos miles, Rozín fue otro gran valor. Con coraje, creatividad, un distinto con un corazón enorme. Se emocionaba con nuestras canciones y nos dio un lugar, un buen heredero de Juan Alberto Badía, lástima que nos duró tan poco”.