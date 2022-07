"A la DEA le interesa la hidrovía, no lo que hagan Los Monos"

Si no se tratara de hechos reales, la historia que cuenta el periodista Julián Maradeo "La DEA en la Argentina" (Planeta) sería rechazada por inverosímil. Agentes estadounidenses, espías, jueces, fiscales, policías, presidentes, ministros, narcos, buchones, hasta un ex integrante de Titanes en el ring, entran y salen de escena en una obra que tiene como gran hilo conductor las operaciones de la Drug Enforcement Agency en la Argentina a lo largo de casi cinco décadas.

—En el libro señala que “a la DEA lo único que le interesa es acceder de manera privilegiada a la información que considera valiosa para el resguardo de Estados Unidos. No se trata de la guerra contra las drogas, sino de la lucha por el control”. ¿Qué es lo que la DEA ayuda a controlar?

—La DEA es una agencia que tiene una particularidad: al enfrentarse a un delito transnacional, tiene relación directa con distintos actores en casi todo el mundo occidental. Eso le abrió la puerta para establecer una relación de cooptación en busca de información privilegiada, que incluye a jueces y fiscales federales, ministros, jefes de las distintas fuerzas de seguridad. Con ellos, la DEA promueve distintos eventos formales, como reuniones de capacitación, cuyos fines son informales: tejer vínculos de privilegio. Por eso, su estrategia no depende de la buena o mala relación con los gobiernos nacionales, sino de la data que obtenga en esa red. Algo que la DEA no logró en la Argentina, y quizás consiga en algún momento, es poder intervenir en el territorio: por convenio, lo único que pueden hacer es cooperar -por ejemplo, a través de la donación de equipos- o compartir información. Ante eso, la DEA contrata argentinos, que pasan a ser empleados de la embajada norteamericana, para que ellos actúen en territorio. Esto lo saben todos en la Argentina.

—¿Por qué la DEA no logró el aval para intervenir directamente en el territorio? ¿Es resistencia de la Justicia, las fuerzas de seguridad, el poder político?

—El primer acuerdo bilateral para que la DEA actúe en la Argentina se firma con Raúl Alfonsín. Quizás por el pasado de Estados Unidos en la región se tuvo desde el comienzo este matiz, que no significa que la DEA los respete. Todas las personas que entrevisté me decían: “Ya sé que ellos burlan los acuerdos bilaterales, pero ¿qué querés que haga, si nosotros no tenemos una inteligencia de estructura global para enfrentar un delito transnacional? En todo caso, veo si le puedo poner límites”. Por las características del narcotráfico la DEA es imprescindible, pero el vínculo entre la agencia y el actor tiene que estar regulado y mediado de otra manera para que haya transparencia. Esa es una de las grandes explicaciones de por qué la DEA hace lo que se le antoja en la Argentina.

“La DEA establece una relación de cooptación con jueces, fiscales y policías que no depende de la buena o mala relación con los gobiernos” “La DEA establece una relación de cooptación con jueces, fiscales y policías que no depende de la buena o mala relación con los gobiernos”

—¿Cómo ejerce poder la DEA sobre los diferentes integrantes de su red?

—Fundamentalmente, por dos vías: la puesta a disposición de forma rápida de recursos y el acceso a información. Pongo un ejemplo: en 2018 la Procunar, encabezada por Diego Iglesias, le pidió a la AFI, comandada en ese momento por Gustavo Arribas, un informe de inteligencia para comprobar si efectivamente el cartel brasileño Primer Comando Capital estaba ingresando orgánicamente a través de Misiones. La AFI le devolvió un informe con búsquedas de Google que podría haber hecho cualquier empleado judicial. ¿Qué hizo la Procunar? Le pidió el mismo informe a la DEA y recibió un trabajo en serio, que incluía cuentas bancarias, que mostraba que efectivamente había alguna célula descolgada del PCC pero que no estaba trabajando orgánicamente como en Asunción. Otra manera de tejer vínculos de privilegios es ofrecerte estudios para comprobar sustancias o ponerte a disposición tecnologías para invadir un teléfono sin dejar rastros. En el caso de los jueces y fiscales aparecen los escandalosos tours judiciales: viajes con todo pago durante un mes, en donde se sacan fotos con el jefe principal de la DEA en Arlington y que después les sirven para posicionarse en el medio local. Otro caso: en 2017 invitaron al entonces jefe y otros integrantes de drogas peligrosas de la policía de Jujuy a un curso de capacitación en un hotel cinco estrellas en Buenos Aires, con todo pago. No sólo eso: además, la DEA le dio a cada invitado mil dólares para gastos personales. Cuando volvieron la gente hacía fila para anotarse en los cursos. La DEA no necesita tener un batallón de personas en la Argentina; de hecho, hoy sólo tiene cinco agentes, pero sabe cómo usufructuar esas relaciones de privilegio. Que, hay que resaltar, no se establecieron con Patricia Bullrich, sino en la década de 1970.

image.png

—Más allá de que la DEA trabaja en el largo plazo y al nivel de las burocracias, ¿cómo fue la relación con los distintos gobiernos?

—Si bien el vínculo con el gobierno de Néstor Kirchner fue bueno, el peor momento fue durante los gobiernos de Cristina. Todo voló por los aires en 2012, cuando el entonces canciller Timerman incautó un cargamento militar de Estados Unidos. Hubo lo que se llamó “un apagón”: la DEA quitó los fondos que estaba bajando para el operativo Frontera Norte y se llevó a casi todos sus agentes a Montevideo. Entre 2012 y 2014 Berni se encargó de cicatrizar las heridas con la embajada, y, si bien el puente con el gobierno nacional estaba roto, la DEA nunca cortó el vínculo fluido y robusto con los gobiernos provinciales que le interesaban, incluso del mismo palo político que el nacional.

—¿Y con qué gobiernos la DEA se llevó mejor?

—La mejor relación la tuvo durante el primer gobierno Menem -que tuvo a Duhalde como gran defensor de la agencia- y tuvo una excelente relación con la ministra Bullrich, que avanzó con los grupos operativos conjuntos, integrados por miembros de las cuatro fuerzas federales de seguridad y policías provinciales de las regiones que le interesan a la DEA: Salta, Jujuy, Misiones. La DEA impuso dos cuestiones. Una es el uso de polígrafos -que te puede gustar más o menos pero está en la resolución- y la otra es ilegal: que los aspirantes debían sostener una última reunión con los agentes de la DEA sin la la presencia del ministerio de Seguridad nacional. Son agentes argentinos, formados por instituciones argentinas, que van a actuar en territorio argentino pero conducidos por la DEA. Algo todavía más grave, que muestra que con la DEA no hay grietas, es que hace dos meses Aníbal Fernández comunicó que estos grupos van a expandirse de dos a siete puntos en el país. La caja de dólares en negro es importante: en octubre de 2020 fue condenado por primer una vez un informante reconocido por la DEA, el ex agente de la Side Julio César Pose, en una investigación por narcotráfico. En el juicio admitió que Pose hizo muchos trabajos en la triple frontera y en el exterior con el paraguas de la DEA.

—¿Qué lugar ocupa Rosario en el mapa de la DEA?

—La DEA se enfoca en la agenda norteamericana, y no en la problemática local. Por ejemplo, a la agencia no le interesa lo que suceda con Los Monos, pero sí presta atención a la hidrovía, de donde puede salir un cargamento de droga a Estados Unidos. Eso no impide a la DEA ir a un acto, sacarse una foto o prestarse para anuncios, como la creación de esta unidad de élite bajo la conducción de Maximiliano Bertolotti, que tiene muy buena relación con la DEA gracias a las puertas que le abrió en su momento el ex ministro Marcelo Sain. El tema es que la DEA va a formar a estos agentes con técnicas militarizadas en el programa que funciona en Bogotá desde 2013, y se ha comprobado que cuando vuelven y actúan en el territorio son más violentos que de costumbre. Santa Fe se monta sobre eso no porque vaya a traer grandes beneficios, sino -interpreto- porque el gobernador cree que le sirve políticamente para mostrar que está haciendo algo.

image.png

"Guille" Cantero (derecha), líder de Los Monos. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

—Mencionó recién a Sain, ¿qué papel cumple en esta historia?

—Uno muy importante. Sain viene trabajando con la DEA desde 2005, cuando se convirtió en el interventor de la PSA. Es un ejemplo paradigmático de la relación fogosa de los peronistas con las agencias norteamericanas: es muy crítico públicamente y muchas veces no cuida sus palabras, pero sabe, porque está muy formado técnicamente, que para tener información fina de lo que sucede en el territorio necesitás a la DEA. Él plantea que hay que obligarla a que se circunscriba a los acuerdos bilaterales pero admite que la DEA es imprescindible.

"Sain es muy crítico de la DEA pero admite que es imprescindible" "Sain es muy crítico de la DEA pero admite que es imprescindible"

—Siguiendo con los personajes, ¿cuál fue el vínculo real que tuvo Marcelo D’Alessio con la DEA?

—Primero, vayamos a lo formal: ningún argentino que creció y se formó en la Argentina puede ser agente de la DEA, menos director regional. El único argentino que fue agente es Abel Reynoso, hijo del ex secretario de Perón en Panamá, que vivió hasta los 12 años en Lanús, después se instaló en México, se formó en la policía de Los Angeles y trabajó en la DEA entre 1985 y 2000. D’Alessio sí puede haber sido informante de la DEA; la causa muestra que estaba en la compraventa de información. El problema es que la Argentina no tiene ningún dato sobre las personas que trabajan para la DEA en el país de manera informal, y que tienen su propio fichero con un código alfanumérico en la embajada. A eso se agrega que los agentes tienen el resguardo de la inmunidad diplomática; el único organismo que podría activar una investigación por las ilegalidades que cometen en el país es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dudo que se atreva a ir contra Estados Unidos.

—¿Cómo analiza la propuesta de Bullrich y Cristian Ritondo de armar “la DEA argentina”?

—La principal crítica es que duplicaría tareas: hoy toda fuerza de seguridad tiene su área contra el narcotráfico, que no significa que estén funcionando bien. Si lo que está faltando es coordinación, nombrá a funcionarios que articulen tareas. Argentina tiene esta curiosa costumbre de creer que mediante proyectos de ley se solucionan los problemas. En realidad, lo que hay que hacer es intervenir sobre las instituciones que están funcionando mal y corregir. Bullrich juega con la demagogia y la desesperación de la ciudadanía respecto a esta problemática. En muchos casos, contribuye el desconocimiento de muchos funcionarios que están muy preocupados por lo que está sucediendo pero no tienen la formación para poder discriminar si la propuesta es útil o parte de una plataforma de campaña.