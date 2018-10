En problemas. Los empresarios reclaman una solución para no trasladar los aumentos a los pasajeros.

La quita de subsidios por parte de la Nación al transporte podría generar que, a partir de enero próximo, la tarifa del servicio interurbano en Santa Fe experimente un aumento "en el orden del 60 por ciento", según destacó un empresario del sector.

"No sé si la gente lo va a poder soportar", sostuvo Roberto Caruso, de la empresa Transur, al explicar el impacto que tendría la medida en los usuarios de transporte de toda la provincia.

"Caruso detalló que, "según la nueva disposición del gobierno nacional, aparentemente a partir de enero no va a otorgar más subsidios y eso tendría que correr por cuenta de la provincia"."





El empresario explicó que por estos días la administración nacional entrega "un porcentaje del gasoil —que no cubre todo el consumo— y un porcentaje de dinero que representa el subsidio para el pasajero, que es lo que hace que no le aumente la tarifa. Aparentemente les han pedido a las provincias que se hagan cargo de esto, pero no están en situación de hacerlo, están todas muy desesperadas poniendo el grito a la Nación".

Añadió que la quita del subsidio va a impactar directamente en el precio del boleto, y los aumentos estarían "en el orden del 60 por ciento. Si nos dieran algo de combustible igual estaríamos hablando de un 40 o un 45 por ciento, con lo cual no sé si la gente lo va a poder soportar, porque tampoco es cuestión de que nosotros aumentemos la tarifa y no tengamos pasajeros".

"Va a ser una situación muy compleja para todas las partes", anticipó.