Silvina Luna confesó que hace un año que no tiene sexo

Silvina Luna sorprendió a las panelistas del programa Pampita Online al confesar que hace un año que no tiene intimidad con un hombre.

"Hace un año que no estoy con nadie, con ningún hombre. Sin nada. Al principio tuve un par de citas pero empecé un camino de sanación, de empoderamiento y trabajar mucho conmigo", indicó la actriz.

Y amplió: "Venía de malas relaciones y elecciones. Empecé este camino y quiero curarme en un montón de cosas para poder crecer y atraer otro tipo de relaciones".

Además de desmentir los rumores que la vincularon a Daniel Osvaldo, contó qué debe tener un hombre para conquistarla.

"Esa persona tiene que venir a acompañar, a sumar, y más cuando ya somos grandes y ya recorrimos un camino. Soy una persona tranquila, quiero paz y tranquilidad", finalizó.

La rosarina se refirió también a cómo fue su relación con El Polaco: "La relación con El Polaco no fue sana, había excesos y ahí entran un montón de cosas no claras". Y a continuación reflexionó: “No es echarle la culpa al otro. Uno se tiene que hacer cargo de las elecciones y uno elige de acuerdo al estado de vida en el que está. La elección la hice yo, no puedo hablar de la otra persona, sobre cómo fue y qué hizo más allá de que pueda sentirme desilusionada”.