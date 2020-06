Sigue la polémica por la vuelta de los entrenamientos

“Si estás entre volver y no volver”, canta el rosarino Fito Páez y canta bien. El regreso del fútbol argentino continúa abrevando en la polémica. A los dichos de Marcelo Gallardo hace unos días, ayer se sumaron el Patrón Jorge Bermúdez, ex Boca, y Daniel Vega, delantero de la UAI Urquiza.

Jorge Bermúdez, otrora figura y hoy integrante del Consejo de Fútbol de Boca, buscó diferenciarse de lo declarado por el técnico Marcelo Gallardo y resaltó que para el retorno a los entrenamientos “primero hay que armar los protocolos sanitarios”.

“No sé qué dijo (Gallardo). Si él pidió volver a entrenar, hay que respetarlo, tendrá sus motivos” consideró el ex zaguero central xeneize. Y enseguida recordó la postura tomada por River, que no jugó la primera fecha de la Copa Superliga frente a Atlético Tucumán, cuando todavía no estaba decretada la cuarentena. “Antes de terminar la Copa de la Superliga fue el técnico (Gallardo) que dijo que no jugaba. Estamos todos en la misma actividad. No hay uno más importante que otro. Hay que hablar de los equipos de la C, de la D, darles condiciones mínimas de seguridad a todos para volver a entrenar. No es volver y después pensar en la seguridad del trabajador, ahí no estoy de acuerdo””, criticó.

En tanto, el goleador Daniel Vega, de la Primera B Metropolitana, le contestó a Gallardo por las críticas que le formuló a la conducción de AFA por la falta de un plan para retomar las prácticas.

“La verdadera lucha es ayudar a los que menos ganan. En estos momentos, la idea no tiene que estar en querer volver a las prácticas sino pensar en todos los compañeros a los que se le vencen contratos el 30 de junio”, destacó el histórico goleador de Platense, de 38 años.

El también ex jugador de Los Andes, San Martín de Tucumán, Talleres de Remedios de Escalada y Huracán, entre otros clubes, expuso una realidad económica que mantiene preocupados a cientos de pares. “Soy el primero que quiere salir a entrenar, pero ¿lo vamos a hacer ahora? ¿Cuando está subiendo el peligro sanitario nos queremos poner en la vereda opuesta?”, se preguntó Vega.

“Coincido en lo que dice Gallardo pero hoy va a contramano de lo que dice el presidente (Alberto Fernández)”, expresó Vega.

“Desde que arrancó la pandemia hace tres meses sabemos que el fútbol no es actividad esencial. No entiendo por qué no planteamos volver a entrenar antes en estos tres meses” se atajó Vega. El delantero insistió en la necesidad de defender “a los que menos recursos tienen. Y en el fútbol, es el jugador del ascenso”, dijo.

“El gobierno plantó una bandera de defender al que menos recursos tiene. Me parece una causa justa”, agregó Vega, que también valoró el comportamiento de Agremiados, tras el acuerdo alcanzado en los últimos días con AFA, por el que los jugadores que queden sin contrato puedan percibir una suerte de “salario de desempleo” hasta fin de año. “En 10 días, muchos se quedan sin trabajo. Y en ese contexto, tener 0 peso en el bolsillo a tener un sueldo mínimo, que en el caso de la Primera B es de 23 mil pesos, representa una diferencia sustancial”, concluyó.

El profe Salorio y el protocolo en el ascenso

“Hemos visto que hubo clubes que presentaron protocolos como si fueran de Europa y yo pienso en un club del ascenso: ¿Cómo podría ese club cumplir ese protocolo cuando tiene una sola puerta de entrada y de salida al predio de entrenamiento?”, se preguntó el preparador físico Gerardo Salorio, quien acompañó a José Néstor Pekerman en la obtención de cinco mundiales juveniles: Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canada 2007.