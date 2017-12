"Si no hubiera controles, los accidentes serían más"

"No es cierto que las empresas son insensibles, cualquier tipo de accidente paraliza a las compañías. Y si no se tomaran las medidas de seguridad previas, estos accidentes serían mucho más frecuentes". Con estas palabras, Andrés Alcaraz, responsable de comunicación de la Cámara de Industrias Aceiteras (Ciara) defendió las tareas que realizan las empresas para prevenir siniestros.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de los dos trabajadores, y velamos por la recuperación de los heridos", dijo Alcaraz, pero inmediatamente aseguró que las firmas del sector "vienen coordinando con el Ministerio de Trabajo de la provincia y el Sindicato Aceitero buscando optimizar los sistemas de seguridad y la calidad laboral. Lo participantes nos dicen que están funcionando bien los comités mixtos entre trabajadores y empresas para detectar problemas planta por planta, y ahora está en un trabajo conjunto con la cartera laboral, en un proceso de reunir información para tener una visión en conjunto y abordar la problemática".

El directivo negó que a partir de inspecciones se hayan clausurado terminales, y aseguró que todos los problemas detectados fueron solucionados en tiempo y forma.

"De todos modos —insistió— hay un trabajo conjunto entre los sindicatos y las empresas del Cordón. No es cierto que las empresas son insensibles, cualquier tipo de accidente paraliza a las compañías. Si no se hubiesen tomado las medidas de seguridad previas, estos accidentes serían mucho más frecuentes. Pero hay imprevistos, situaciones que se salen de los controles. Yo he entrado y visto cómo se trabaja con rigor. Y accidentes ocurren siempre, la idea es minimizarlos hasta que no ocurra ninguno", remató el directivo.