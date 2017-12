Susana Giménez derrapó contra los piquetes: "Hubiera traído un carro con agua y los mojaba" copy

Susana Giménez es la nueva Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. La diva recibió el conocimiento en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, por medio de la ley 5894, rodeada de amigos y familiares. Sin embargo, su llegada al lugar se vio demorada debido a la marcha de organizaciones sociales al Congreso. Al hablar al respecto, Susana lanzó una polémica frase.





"Me querían ir a buscar en una moto por los piquetes. Yo les dije 'no puedo porque me despeino'. No era un piquete, era un repiquete, jeje. ¿Por qué el día que me eligen a mí tiene que haber un piquete? Yo si hubiera sabido traía un carro esos grandes que tiran agua y los mojaba a todos", comentó la diva.





