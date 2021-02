Sergio Massa, a favor de suspender las Paso

“Hay que sentarnos a la mesa entre las fuerzas políticas con la responsabilidad de entender que más allá del proceso electoral está en juego la salud de los argentinos”, manifestó el titular de la Cámara Baja.

El líder del Frente Renovador agregó: “Entre gastar en boletas o gastar en vacunas, prefiero gastar en vacunas. Serían 20 millones de vacunas”.

En este marco, el ex candidato presidencial se preguntó si tiene sentido “votar dos veces en 50 días” y aseguró que, frente a este debate, “se puede encontrar una forma de resolver con inteligencia”, con “diálogo” y “sin mezquindad”.

Y recordó: “Estamos en un pandemia, tenemos que ser responsables y seguir cuidándonos, la gente va a volver a circular tranquila cuando hayamos logrado inmunidad”. En este punto, dirigió una crítica a la oposición: “Los que se olvidaron las vacunas en la Aduana nos explicaban cómo vacunar”, disparó.

“Cuando la oposición tiene una mirada obstructiva del proceso político, no es un tema que me preocupa. Me gusta cuando propone cosas concretas, cuando están para sumar”, aseveró Massa. En cambio, “cuando están en la lógica destructiva”, opinó, “hay que ponerse las anteojeras y seguir para adelante”.

Por su lado, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR-Córdoba), afirmó ayer que “unificar las fechas de las Paso y las generales es un disparate que no cuaja” y consideró que eso “suena a una falsa ley de lemas”.

“La ley de Paso implica la selección previa de candidatos, para después ir a una elección general”. indicó.

“Las leyes electorales no son para el que gobierna. No se cambian las reglas de juego y menos en un año electoral”, planteó Negri, y afirmó que “Juntos por el Cambio defiende las Paso, las sostiene”.