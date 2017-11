Separaron de sus cargos a dos médicos por presunta mala praxis en la muerte de un bebé

"Independientemente de la intervención judicial, el Ministerio de Salud está llevando a cabo una investigación interna con respecto a lo acontecido. En primera instancia lo que se va a hacer es una separación preventiva de los profesionales que están involucrados en el caso. Por el momento son tocoginecólogo y obstetra" detalló Dutto.

Dos médicos del hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo fueron separados de sus cargos luego de conocerse la denuncia de una madre que afirmó haber sido víctima de mala praxis en el trabajo de parto donde falleció su bebé. El preinforme de la autopsia califica como "indeterminada" por ahora la causa del fallecimiento.Como medida preventiva, Rosa Dutto, coordinadora de salud del Ministerio Provincial, tomó la decisión de seprar de sus puestos a ambos profesionales, más allá de que de la intervención judicial."Independientemente de la intervención judicial, el Ministerio de Salud está llevando a cabo una investigación interna con respecto a lo acontecido. En primera instancia lo que se va a hacer es una separación preventiva de los profesionales que están involucrados en el caso. Por el momento son tocoginecólogo y obstetra" detalló Dutto.Lo que se hace en estos casos es elevar "un sumario al ministerio y después se irán realizando los procesos correspondientes. Estamos buscando los reemplazos que ocuparan los lugares de dichos profesionales apartados en el hospital Granaderos a Caballos. No puedo dar mas información por el momento, trabajamos para que esto se resuelva con urgencia", concluyó la coordinadora en diálogo con el portal SL24."Supuestamente ya estaba con diez centímetros de dilatación, pero antes me habían hecho pujar sin tener dilatación completa, la doctora me decía «pujá para que el bebé salga» cuando yo tenía seis centímetros de dilatación", relató Noelia, quien aseguró que la llevaron a las 23 a la sala de parto después de tres hora de romper bolsa.La mujer aseguró que "ya no tenía más fuerzas" para que el bebé saliera, "yo pedía que mehicieran una cesárea, pero se negaron", dijo."Me habían dicho que la bebé era muy grande para mi canal de parto. Hasta el día anterior mi bebé estaba perfecta, se movía, sólo que se retrasó un poco en nacer", relató la mujer ante las cámaras."Le pusieron una sopapa a la bebé en la cabeza, cuando pegó el tirón casi se le cayó al piso. Así nomás como la agarraron, la médica dijo que se la lleven, cuando le pregunté por qué me dijo que la bebé no tenía nada"."Cuando me la dieron y estaba muerta me dijeron que no importaba que total yo era joven y queiba a poder tener otro hijo", contó la mamá. Y agregó: "La pediatra me dijo que hizo todo lo que pudo y que a ella se la entregaron muerta".Ante la denuncia de los familiares, el fiscal Aquiles Balbis hoy le tomó declaración a los padres y familiares de la beba fallecida.Y se acuerdo a la información que surge del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se "aportaron datos importantes para la investigación sobre la mecánica del hecho, y también sobre situaciones anteriores y posteriores al parto".El Fiscal ya cuenta con un preinforme de autopsia que aporta algunos indicios que serán complementados con exámenes anatomopatológicos y estudio de historia clínica que ya fueron solicitadas al Hospital de Granaderos a Caballo para determinar la causa fehaciente de fallecimiento."El preinforme de autopsia da como indeterminada la causa de fallecimiento", afirman desde el MPA, al tiempo que aseguran que "da algunos indicios que complementados con exámenes anatomopatológicos, la autopsia final debería arrojar un resultado concluyente respecto a la causa de fallecimiento".Por otro lado se solicitó informe de experticia de los profesionales que intervinieron en el hecho.Hay medidas en curso de las cuales se esperan resultados.