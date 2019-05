Se viene la segunda edición del festival Open House en Rosario

Tras el éxito de la primera edición, el 11 y 12 de mayo se realizará la segunda temporada de Open House en la ciudad El festival permitirá disfrutar de las casas y edificios más representativos de la arquitectura rosarina. Podrán ser visitadas por dentro 114 obras, sin inscripción previa, en su estado actual, de manera gratuita y con el particular formato que promueve este atractivo evento que se afianza en la agenda cultural de la ciudad.Las realizaciones más destacadas, históricas y contemporáneas, públicas y privadas, abrirán sus puertas para ser contempladas a través de fascinantes recorridos internos.La lista de obras contiene la gran mayoría del año anterior (eran 77 en 2018), y se sumaron otras que permiten ampliar un interesante abanico de opciones. Para descubrirlas la organización contará con la ayuda de 450 voluntarios, y como en la edición pasada, algunas obras contarán con la presencia de los profesionales que las llevaron adelante y también de sus dueños.Esta propuesta cultural es de carácter abierto, y sus responsables se encargan de aclarar que no está dirigido sólo para profesionales relacionados a la construcción, sino también al público en general. El objetivo es dar a conocer y poner en valor las construcciones que convirtieron a Rosario en un referente de la arquitectura, con trascendencia a nivel latinoamericano.En esta oportunidad, no hará falta inscripción previa en ninguna de las obras, y los accesos se darán por orden de llegada.Los interesados pueden consultar en la web ( http://openhouserosario .org), para conseguir información. Para poder llevar adelante este evento que abarca 114 obras de arquitectura, trabajarán 17 coordinadores del estudio Ohache, 9 fotógrafos, 16 coordinadores de los 450 voluntarios. Además, destacaron que como este año no se usa la inscripción previa, recomiendan chequear la página web ( http://openhouserosario .org) los días previos al evento, y elegir la serie de obras a recorrer en base a su ubicación, y a los propios gustos e intereses. La única condición necesaria es presentar el DNI o pasaporte en la puerta de cada edificio o casa."Es conveniente planear un recorrido que ayude a optimizar el tiempo y poder visitar más lugares. Para eso es mejor elegir varias obras que estén cerca. Deben recordar que se ofrece el acceso a 114 obras, y es imposible recorrerlas todas en dos días", resaltó Gabriel Stivala, del equipo Ohache, responsable de la organización.

Las visitas tienen una duración de 30 minutos, dentro de las franjas horarias disponibles,

que serán de 9 a 13, y de 14 a 18. Recomendamos que lleguen temprano".

Vale remarcar que en todas las obras habrá voluntarios para informar sobre las características del

evento. Y también habrá un stand, en Oroño y Córdoba, con el mismo fin.

Desde la organización agradecieron especialmente a todos los propietarios que abren sus puertas, a los voluntarios hacen que esto sea posible y a las siguientes empresas e instituciones que nos acompañan y permiten que dicho Festival sea gratuito para sus participantes: La Segunda, Fundar, Tersuave, BauAluglas, Alsafex, Cristalux, Alto Rosario, Paladini, Cad2, FAPyD, Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe."