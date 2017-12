Se inicia el juicio a ex jefes de la cárcel de Coronda durante la dictadura

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe iniciará hoy el juicio oral y público a dos ex comandantes de Gendarmería Nacional acusados de homicidios y aplicaciones de tormentos en la cárcel de Coronda durante la última dictadura cívico-militar. Juan Angel Domínguez y Adolfo Kushidonchi deberán responder por los homicidios de Luis Alberto Hormaeche y Raúl San Martín, y la aplicación de tormentos agravados a 39 detenidos, cuando eran jefes del penal santafesino entre 1976 y 1977.

El tribunal estará compuesto por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y María Ivón Vella, mientras que el Ministerio Público Fiscal será representado por Martín Suárez Faisal. La causa fue elevada a juicio oral en 2014 y recién más de tres años después comenzará el proceso. En este lapso, murió quien era el tercer imputado: el ex comandante Octavio Zirone, quien también fue autoridad del penal, que murió en Buenos Aires a mediados de 2014.

La acusación estableció que la cárcel de Coronda fue uno de los engranajes de la represión ilegal en Santa Fe y los presos sufrían las mismas torturas que las aplicadas en centros clandestinos, pero disimulado en "el ropaje de un centro de detención legal para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo o de jueces federales".

El fallecido Zirone y sus colegas Domínguez y Kushidonchi dirigieron el penal corondino entre 1976 y 1977, en el período en el cual esa unidad del Servicio Penitenciario provincial había quedado bajo el mando de Gendarmería, y según la imputación formaron parte de una organización en un plan sistemático para la "eliminación física o neutralización ideológica de los opositores políticos" al régimen dictatorial de entonces.

El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez dictó el procesamiento de Zirone, Domínguez y Kushidonchi el 29 de junio de 2012, decisión que fue avalada el 6 de mayo de 2013 por la Cámara Federal de Rosario. Zirone y Kushidonchi apelaron ante la Cámara de Casación Penal, que rechazó ese recurso en junio de 2013. Finalmente, la causa fue elevada a juicio en 2014, instancia que se hará realidad recién hoy, más de tres años después.

Como es habitual en estos juicios contra el terrorismo de Estado, los organismos de derechos humanos convocaron a las 9, a las puertas del Tribunal Oral Federal, en Primera Junta y San Jerónimo de la ciudad de Santa Fe.

Lucila Puyol, abogada querellante y militante de la organización Hijos Santa Fe, destacó que "lo importante que va a salir de los testimonios es que además muchos de ellos van a nombrar al personal penitenciario que hoy no está imputado en la causa, tanto de Gendarmería como también de la Policía de la provincia que seguía estando en la cárcel aunque no estaban a cargo de ella. Y también a médicos que no han sido imputados: nosotros en la causa querellamos por la muerte de dos compañeros por maltrato y torturas y la falta de atención".

La abogada también recordó el caso de "otros compañeros que los sacaron de la cárcel de Coronda, como a Daniel Gorosito que fue asesinado en Rosario e incluso hicieron figurar como si se hubiera fugado".

Entre los más de 90 testigos en el juicio se cuentan ex presos políticos en Coronda como el ex rector de la UNR y ex diputado nacional Eduardo Seminara; el histórico dirigente de la UOM de Villa Constitución y actual secretario de Derechos Humanos de la CTA, Victorio Paulón, y el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, entre otros.