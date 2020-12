Se vacunó el viernes 11 en el Hospital de Yeovil, a dos horas de Londres, en el sur de Inglaterra. “Estaba trabajando, me llamaron y me preguntaron si me quería dar la vacuna. Dije que sí inmediatamente. No la esperaba tan pronto, esperaba que me la dieran en las siguientes semanas, pero como se empezaba a descongelar, se las dieron a todos los que estábamos de guardia”, amplió.

“Esos minutos fueron increíbles: toda la gente estaba feliz”, describió, al mismo tiempo que dijo que "estaba tan emocionada que ni siquiera sentí el pinchazo. Recién ayer me molestó un poco la zona”. “Es nuestro deber vacunarnos ya que es necesario contar con el 70% de la población vacunada para controlar esta pandemia”, aseveró.

Recibió una tarjeta, que no es un certificado, sino que simplemente sirve para recordar la segunda dosis, a las tres semanas. Al quinto o sexto día, se llegaría al punto máximo de la inmunidad.

El Reino Unido comenzó a administrar el pasado martes la vacuna de la farmacéutica estadounidense a las personas más vulnerables, convirtiéndose en el primer país occidental en poner en marcha un programa de vacunación masiva contra el nuevo coronavirus. La vacunación se realiza en un orden de prioridades que comienza con residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, personal médico y mayores de 80 años.