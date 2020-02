Sanatorios de Santa Fe no atienden obra sociales premium

Hasta el último día de enero se atendieron las urgencias en los sanatorios de la ciudad de Santa Fe a pacientes que cuentan con cobertura de las grandes prepagas a nivel nacional. Si bien desde hace tiempo se anuncian las medidas de fuerza, los problemas continúan y desde el sábado se cortó todo tipo de atención médica o de servicios. El reclamo de las instituciones es que las obras sociales trasladen el 12 por ciento del aumento que recibieron en diciembre, al pago de honorarios y prestaciones médicas.

Carlos Abraham, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, confirmó a medios locales que solo lograron negociar las empresas Galeno y Omint, pero que continúa la demanda con las prepagas Osde, Swiss Medical, Medifé y Medicus. "En este momento estamos desvinculados contractualmente porque pasaron más de 30 días".

"Pasó todo el mes de enero y no tuvimos ninguna propuesta o acercamiento, con lo cual estamos desobligados y no estamos prestando servicios. No hay respuestas, ni comunicación, ni tenemos con quién hablar. Esperamos que los gerentes vuelvan de sus vacaciones para poder tener una conversación".

"Llama mucho la atención, es como un capricho de las empresas que son muy solventes. Tienen los recursos, reciben aumentos por encima de cualquier otra empresa en la Argentina. Creo que hay una pulseada con Santa Fe puntualmente. La verdad es que lo que reclamamos es un reconocimiento de lo que ellos ya han recibido para poder hacer dignamente frente a las prestaciones y honorarios médicos. Hay una crisis que se puede ver en el sector, hace unas semanas cerró un sanatorio en Santo Tomé, la semana pasada el de Rivadavia. Están cayendo las empresas de salud por no poder seguir y este grupo económico poderoso a nivel nacional, con todo lo que ha recibido, que nos dé la espalda es llamativo y sorprendente", expresó.

Y detalló: "Santa Fe en particular porque nos han referido en diciembre que el resto de los prestadores de la Argentina los iban a acompañar y que aceptaban esta negativa de recibir incrementos de aranceles y al tomar esta actitud de reclamar por lo que entendemos justo ha quedado estigmatizada como que somos un problema. No nos consideramos parte de ningún problema y tampoco queremos causarlo a la gente, sí creemos que tenemos que ayudarnos entre todos a poder continuar. Esas empresas venden servicios que no tienen, sino nuestros servicios y la verdad es que queremos que dignifiquen los servicios que sí damos".

Al mismo tiempo aclaró que quienes tengan estas obras sociales, pueden abonar por la atención médica y luego gestionar el reintegro correspondiente. "Es lamentable la situación, sobre todo para quienes pagan estos servicios que no son baratos. Son empresas cuya cuota son muy altas y que estén en esta situación no se puede entender. Nos disculpamos con la gente y esperemos que se arregle en los próximos días".