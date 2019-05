Esta mañana, el tribunal integrado por los jueces Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Alvaro Campos, cuestionó la investigación y absolvió a los cuatro civiles Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, su empleado Antonio Díaz y la partera Mirta Rusñisky; los tres efectivos policiales Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli; y los dos altos jefes de esa fuerza Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol.

El fallo generó el repudio de Alberto Perassi y su esposa Alicia quienes dijeron que "hoy Paula volvió a desaparecer".

"El de Paula Perassi es un caso emblemático de la región, porque es la punta de un iceberg de todo un régimen".

"La Fiscalía no está conforme con el fallo, haremos todas las consideraciones que correspondan e intentaremos dar vuelta este acto, que consideramos una injusticia", dijo en tanto el fiscal Donato Trotta.

Esta tarde, los sanlorencinos decidieron concentrarse en la intersección de avenida San Martín y bulevar Urquiza, más conocida como la esquina de los bancos, para manifestar su repudio al fallo.

Organizaciones sociales, representantes de sindicatos y vecinos de San Lorenzo participaron de la multitudinaria marcha y aguardaron la llegada de Alberto Perassi, quien se sumo a la marcha pasadas las 20.30.





"Fue terrible, esto es ir mil años para atrás. Realm ente no pensábamos que iba a pasar esto. Las pruebas estaban, no las quisieron ver. Me siento desamparada, las mujeres estamos solas otra vez", dijo una vecina a la prensa.

"Es una verdadera pueblada,el repudio del movimiento de mujeres. Entendemos que hoy desaparecieron por segunda vez a Paula Perassi, hoy se la llevaron de nuevo. La política y la justicia ha custodiado el negocio narco sojero en la provincia. El de Paula Perassi es un caso emblemático de la región, porque es la punta de un iceberg de todo un régimen", señaló enfática otra manifestante.

"No nos detendremos, el movimiento de mujeres tiene que sacar conclusiones de lo que pasó hoy. Este regimen está podrido. Toda esta justicia, la policía y los políticos se tienen que ir", redondeó.