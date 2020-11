Salvar una vida a pesar de la pandemia

RCP solo con manos

Estas situaciones se producen en la Argentina con un promedio de aproximadamente 40.000 muertes al año por paros cardiacos ( 1 cada 15 minutos). De estas muertes, el 70% se producen en un ámbito extra hospitalario. Esto nos da cuenta de la necesidad de entender la importancia de que toda la comunidad se encuentre capacitada ya que son los primeros en brindar asistencia y componen el primer eslabón en la cadena de supervivencia ante los paros cardio respiratorios. En esta cadena, La comunidad tiene especial protagonismo ya que realiza las primeras 3 acciones de las 5 que conforman la cadena: 1°) activa el sistema de emergencias, 2°) inicia la reanimación cardio pulmonar básica y 3°) utiliza el DEA en caso de estar disponible. Dicho aparato es fácil de usar y se encuentra en lugares con alta concurrencia de gente (shopping, bancos, clubes, etc.) y sirve para realizar una descarga eléctrica con el objetivo de restablecer la actividad cardíaca. Recién el 4to paso involucra un personal de la salud que brinda soporte vital avanzado para finalmente derivar a la víctima a un hospital con el fin de que reciba los cuidados post paro, siendo este 5to y último eslabón.

Desde Emerger, la empresa de servicios de salud resaltan: “Es por eso que resulta indispensable en primera instancia capacitarse en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas y sobre todo ANIMARSE a ejecutarlas cuando sea necesario. Si bien esta situación de pandemia nos ha condicionado a no acercarnos demasiado a la gente, a mantener distanciamiento social e incluso a dejar de practicar nuestras costumbres culturales como el beso en la mejilla, el abrazo, el contacto físico etc., es muy importante saber que, al realizar estas maniobras, podemos salvar una vida sin necesariamente correr el riesgo de contagio. Para ello, el uso de tapaboca o barbijo nos brinda seguridad y protección a la hora de aplicar esta técnica, teniendo en cuenta que no hay contacto con la saliva de la víctima, su boca o vías respiratorias. También es importante saber que el RCP se realiza solo con manos, no siendo más necesaria la respiración boca a boca. Esta medida de protección nos da la tranquilidad de poder asistir a una persona cuando la vemos en el piso y sabiendo que su vida depende de cualquiera de nosotros. En caso de que la víctima no cuente con tapaboca, debemos cubrir su boca con alguna tela (remera, camisa, o cualquier prenda que tengamos a mano). También debemos saber que la manera correcta para saber si una persona no respira, no es acercándonos a su rostro, sino mirando a la distancia si su pecho se mueve.

El Dr. Alberto Davidovich, cardiólogo y emergentologo, enfatiza: “es por todo esto que sabiendo RCP podemos salvar una vida… la vida de un papá, la vida de una mamá, la vida de un hermano, la vida de un ser humano. Que esta situación no te paralice… tomá conciencia y la confianza necesaria para aplicar esta técnica cuando sea oportuno. ANIMATE”

