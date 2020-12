Pocos lo saben: el autoexamen bucal puede salvarte la vida

Además, habrá un curso de actualización (el 4 y el 5) para los profesionales. Disertarán por zoom los especialistas Juan Martín Pimentel Solá y Eduardo Ceccotti. En ese caso la inscripción debe hacerse comunicándose al 4405536 o por mail a colegio@odontologossantafe2.org.ar

Un problema serio

Raúl Allín, presidente del Colegio que reúne a los profesionales de la odontología de la ciudad y zona, mencionó que "si bien concentramos actividades en estos días, la campaña está vigente durante todo el año porque contamos con una red que trabaja para detectar este cáncer en forma precoz, algo muy importante porque el paso del tiempo es una variable que juega en contra de los resultados de los tratamientos".

"El autoexamen es fundamental. Muchísima gente no conoce bien su boca, no examina el interior de sus labios, de sus mejillas. De hecho, hoy sigue siendo un tema hasta el cepillado correcto de dientes porque no se lo sabe hacer. La salud bucal es mucho más que un blanqueamiento, ortodoncia o carillas para tener una boca linda", dijo el odontólogo.

El tabaquismo, el consumo de alcohol, higiene deficiente y la exposición al sol sin protección en la cara y labios son factores de riesgo para tener este tipo de cáncer. "A veces hay personas que tienen llagas o molestias y las consideran normales, pero si eso no se cura en una semana es importante hacer una consulta", dijo Allín.

"Hay un tipo de llaga de color rojo y blanco que es bastante típica del cáncer. Pero ante el desconocimiento, lo que recomendamos es que se visite al odontólogo ante la sospecha de cualquier lesión que no sana", enfatizó. Dientes que se aflojan, mal aliento, dificultad para tragar, dolores en la zona del cuello, ganglios inflamados, también son datos que deben llamar la atención. "La gente debe confiar en su odontólogo que está preparado para detectar problemas en una consulta de rutina, por eso es importante, no sólo por las piezas dentales, no perder los chequeos habituales", señaló Allín.