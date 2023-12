Rosario, la ciudad en la que nadie cuida a los vecinos

En Rosario nadie cuida a los vecinos. Algo tan básico como la prevención del delito no existe desde hace mucho y la gente está abandonada a su suerte. Que a una persona le suceda algo malo o que no le pase nada depende casi exclusivamente del azar. La vida y los bienes materiales valen cada vez menos.

El Estado y quienes lo gestionan abandonaron hace tiempo la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los responsables son los gobiernos provinciales, y no uno en particular, sino todos, porque este estado de cosas comenzó a cocinarse hace años y no hizo más que empeorar. Hoy parece haber llegado a un punto sin retorno.

Casi no hay habitante de la ciudad que no haya sido víctima de un delito. Y no debe haber uno que no sienta que puede serlo en cualquier momento. Es desesperante, pero verosímil.