Nick Schinder: "Cumplí el sueño de vivir de la música"

Se radicó durante más de 20 años en Europa, especialmente en Inglaterra. Grabó once discos y produjo otros trabajos para artistas internacionales y nacionales. Su amor por el piano y su talento para componer. Dedicación y pasión en una historia para no perderse

Pero quien mostró interés fue Nicolás, ese chico curioso, lector voraz, que lo miraba con pasión. El que cada vez que podía hundía sus dedos en las teclas blancas y negras y se dejaba llevar en una especie de trance del que salían, armónicos y vibrantes, los sonidos, y las canciones.

Se aprendía los temas que más le gustaban con curiosa rapidez. Quienes lo escuchaban murmuraban: “Tiene oído”. Y así fue como día a día, forjó con ese instrumento una hermandad que creció y creció a tal punto que, desde aquellos tempranos años, Nicolás no pudo concebir la vida sin música.

Compositor, cantante, pianista, productor y también escritor (ya publicó su tercer libro), Nick Schinder _tal su nombre artístico, el que eligió para sus presentaciones durante casi 20 años en Europa, la mayor parte de ese tiempo en Inglaterra_ regresó a su Rosario natal en medio de la pandemia.

La crisis del Covid le dio el empujón que le faltaba para volver (los últimos años extrañaba cada vez más, admite). Y aunque no es de los que proyectan a largo plazo, y por lo tanto, dice, nunca sabe adónde lo llevará su trabajo, hoy está pisando distintos escenarios y espacios de la ciudad y el país con sus propias canciones, e interpretando las que escribieron otros, disfrutando de los shows con su teclado, su guitarra y su voz.

schinder-2.jpg Foto: Oliver Vitola

“Nací en Rosario, en el sanatorio Británico, lo cual quizá haya sido una premonición”, menciona Nick, con una sonrisa, haciendo una conexión mágica, por qué no, entre su llegada al mundo y los muchos años que vivió en Londres.

Hijo de un cardiólogo que llevó a su familia a vivir al Chaco por trabajo y que siempre les dio a sus hijos la libertad de elegir su camino, y una mamá que amaba el tango, el folclore, la música española (desde Isabel Pantoja a Sevillanas), y que hasta cantaba con mucha pasión aunque siempre lo hiciera en su casa, Nick creció leyendo, y escuchando discos.

“Quizá mis primeras influencias musicales hayan sido las canciones que escuchaba mi mamá, pero lo del rock fue un descubrimiento mío”, comenta. “El primer disco que pedí y compré en mi vida fue Thriller, de Michael Jackson, lo quería a toda costa”, recuerda.

Justamente fue el rock el hilo conductor de su carrera. Durante sus años de shows en Barcelona (España) y recorriendo Reino Unido de punta a punta con su banda The Child, Nick afianzó su amor por el rock británico. Tocó en los más famosos locales (The Marquee, allí donde tocaran Hendrix y los Stones, The Dublin Castle, y hasta en Hampton's Court, la quinta de Henry VIII) y los mejores piano bars anglosajones (entre ellos The Piano Works en Londres y Sandy´s Piano Bar en Oxford). Tuvo al cantante y compositor Morrissey entre su público, recibió vía mail una devolución de su obra musical de parte de Peter Gabriel, quien se tomó el tiempo de escuchar los discos de Nick y alabar su voz. Se codeó con famosos como James McCartney (el hijo de Paul), tocó en castillos, en cabarets, en fiestas de millonarios pero también en la calle.

De todas esas experiencias se llevó un montón de aprendizajes, pero sobre todo la enorme alegría de sentir lo que implica, en cuerpo y alma, fundirse con la música.

“Siempre tuve buen oído y mucha disciplina, pero con mis reglas. Fui autodidacta en un 90%, tocaba, aprendía, miraba como lo hacían otros. En un momento tomé clases con un profesor que me enseñó los rudimentos básicos, pero yo ya era de los que aprendía de inmediato las canciones que me gustaban, las sacaba al toque. Esa habilidad me sirvió para trabajar en los piano bar, en los que la gente va eligiendo el repertorio en el momento. Piden y lo tienen”, cuenta el artista.

Nick es compositor, productor, cantante, tecladista y guitarrista en 5 discos solistas (algunos con el pseudónimo The Child) y otros 5 con Deep River Running, dúo artístico con la poetisa inglesa Jacqui Doherty, y otro más en colaboración con Gilda Azema llamado When Clea Dreams, amén de haber producido muchas canciones para numerosos artistas internacionales (su tema My Song integró el disco debut de Raúl Gómez, ganador del concurso 'El Número Uno', visto por un millón de espectadores en España) y locales. Sus videos (algunos de animación, creados por el animador mexicano Fer Leal) pueden apreciarse en youtube. Todos los discos de Nick están también disponibles en Spotify y demás plataformas digitales.

schinder-3.jpg Foto: Oliver Vitola

Irse y quedarse

Le encanta Rosario y cuenta que aunque vivió la mayor parte de su vida fuera de la ciudad hay un nexo amoroso y profundo con la rosarinidad. Su mamá es “muy rosarina”, señala. La mujer que extrañaba horrores durante los años en el Chaco, la que siempre quería regresar y que sin dudas sembró ese cariño profundo de Nick por estos pagos.

“¿Por qué me fui? Siempre tuve dos objetivos: vivir de la música, algo que cumplí, y vivir de mi propia música, que es más difícil”, detalla, y agrega: “Uno quiere tocar, cantar, y los intríngulis de la industria musical en un punto te quedan lejos porque uno no los puede controlar, pero yo siempre seguí mi propio camino porque amo hacer lo que hago. En Rosario, tocar no es sencillo. Es una ciudad que genera grandes artistas, en todos los rubros, pero que tiene un espacio acotado para mostrar su arte. Cuando llegué a Inglaterra me encontré con una valoración enorme del músico como laburante, en muchos sentidos: allá se lo toma con la seriedad de cualquier otro trabajo, tengas la fama que tengas. Yo tenía contratos a un año y hasta me preguntaban meses antes qué quería comer antes del show, y eso que no éramos una banda de estrellas, pero se respetaba muchísimo lo que hacíamos. Tienen esa ética...esa cultura que te facilita el trabajo”, reflexiona.

En Buenos Aires, a fines de los 90s, Nick Schinder hizo pie antes de volar a Europa. Y no le fue nada mal. “Hice de todo, era joven y tenía ese empuje tremendo. La verdad es que me pasaron cosas locas, increíbles, como tocar tres veces con Charly García. El venía a un bar, en el Paseo de la Plaza, en el que nosotros con la banda trabajábamos mucho. Entonces el dueño me llamaba a cualquier hora y me decía: Venite que está Charly y está bueno que lo entretengas. ¡Imaginate lo que era para mí! Me hacía las 15 cuadras que separaban el bar de mi casa casi corriendo, con el teclado. Y tocaba Beatles, que a él le encanta, y después me mandaba con Eiti Leda o Pasajera en Trance, con sus propios temas. Creo que ahí tocaba algo de su ego (se ríe) pero lo cierto es que él se quedaba, se enganchaba, eso para mí ya era un regalo inmenso”.

Aliados

El piano es su gran amor. De hecho Nick se presenta, ante todo, como tecladista. Su voz, que siempre cosecha elogios, es su otro instrumento fundamental. Con la guitarra, afirma, la relación es “más visceral”.

“Mi vínculo con la guitarra es más punk, si se quiere. Algo más brutal, enfocado en la potencia y de manera más imperfecta. Igual cada vez que la toco me inspira. Soy un guitarrista rítmico decente, te diría. El piano es mi instrumento, es la ambición, el perfeccionismo, el control. La guitarra es la espontaneidad, la explosión, la imperfección. Son el yang y el ying de mi inspiración y dos formas distintas de aproximarme a la creación de música'

Así como recorrió Barcelona y todo Reino Unido durante años y años sin parar de tocar, Nick sigue moviéndose con la música, a todas partes.

Tiene varios shows previstos de acá a fin de año en Rosario pero ahora está especialmente enfocado en tocar en distintas ciudades del país con su repertorio de autor, y con las canciones (rock, baladas, Indie Rock, clásicos FM) de las bandas y cantantes que ama y admira desde siempre: Queen, U2, Prince, Bowie, Rolling Stones, “y todo lo que me pidan”, cuenta.

Además continúa con la idea de afianzarse como productor de otros artistas y explorar aún más la veta de compositor (hizo recientemente la música de la primera docuficción argentina sobre la pandemia, “Covid, la hora del cambio, dirigida por Gabriel Palermo”), y está terminando la producción del próximo disco de Tiago Galindez

“Sí, logré vivir de la música y eso es algo que jamás voy a resignar. Soy un tipo agradecido, y feliz most of the time (la mayor parte del tiempo, como diría Bob Dylan”.

Los libros

El arte de caminar por el fuego (2022) es el último libro de Nick Schinder, el que presentó el año pasado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en la de Rosario. Forma parte de una especie de trilogía compuesta, además, por El arte de permanecer (2012) y El arte de irse (2016).

“Trato de perseguir un estilo breve, intenso y al pecho”, relata. “Busco que queden pendiendo ideas en el lector, dejarlo flotando entre la ficción y la vida. Como varios de mis ídolos (Borges, Cortázar, Bradbury y tantos otros) intento ese delicado equilibrio entre la maravilla y lo ordinario, el milagro en lo cotidiano".

No hay misterio

más inmenso que el fin

de cualquier cosa

(de su texto Haiku de la perplejidad)