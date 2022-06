NFT: Las nuevas obras de arte digitales

Antes de empezar a hablar sobre NFT, hay que entender qué es un NFT. En términos simples significa “token no fungible”. Básicamente cuando algo es no fungible, no puede ser reemplazado por un equivalente porque es único e irreemplazable. El ejemplo más típico de esto en la vida real son las obras de arte, ya que todos seban que, si se quiere vender la Mona Lisa, nadie podría intercambiarla por una igual.