Leonardo Rocco: un rosarino celebrity en Miami

Hace 22 años, Leonardo Raimondo, conocido como Leonardo Rocco, dio un paso que cambiaría su vida. De alguna manera, ese camino internacional que inició allá por 2001 cuando se mudó a los Estados Unidos no fue casualidad. Es que Leo siempre se había sentido atraído por expandir sus horizontes como estilista y artista.

Pocos años después, la familia le dio vida a Rocco Donna, uno de los primeros centros integrales de belleza de la región (donde no solo se cortaba el pelo sino que había un montón de propuestas para hombres y mujeres) y al que llegaba gente de toda la ciudad y la región. Un lugar que era reconocido más allá de las fronteras de Rosario, por su calidad, calidez y vanguardia.

Ahora, cuando acaba de recibir una importante distinción en Washington, otorgada el 15 de junio, nada menos que por el Congreso en reconocimiento a sus aportes en Miami y la comunidad de Florida, donde vive, Leonardo repasa momentos únicos de su historia y admite que siempre se dedicó con “constancia y pasión" a lo que más le gusta: aportar estilo y renovación a sus clientas y clientes, lograr que se sientan mucho mejor cuando salen de sus salones, darles los mejores consejos para cuidar su cabello, y también crecer día a día como profesional, sin perder el entusiasmo y arriesgándose a nuevos desafíos.

El prestigioso reconocimiento se otorgó a 100 empresarios y líderes importantes de la comunidad del Sur de la Florida. La ceremonia incluyó un conjunto de actividades como la visita al Capitolio y a las instalaciones de la OEA (Organización de los Estados Americanos). “Fue un día inolvidable y de alguna manera la confirmación de que uno está en el camino indicado”, contó a Revista Sociedad el estilista, en una visita que hizo a Rosario con motivo del cumpleaños de su padre y para visitar a familiares y amigos, algo que hace cada vez que puede.

“Aunque siempre tuve la idea de irme, de tener una carrera internacional amo profundamente a Rosario. Mis afectos están acá, cuando vengo quiero verlos a todos, comer con mis amigos, recorrer las calles. La vida como la que tengo en Miami es hermosa, es cierto, pero no es todo color de rosa, es difícil instalarse en otro país, crecer, uno no deja de extrañar, sobre todo en los primeros años que son los más duros”, explica Leonardo.

En Miami es una verdadera celebridad. Un empresario reconocido y un artista del cabello que se destaca por haber atendido a famosos y famosas de todo el mundo.

Es vocero para las marcas de Unilever como Dove y Suave Professional, asesor artístico para Aloxxi International y educador, ya que nunca dejó de lado su interés por transmitir los conocimientos que adquirió en todos sus años de trabajo.

Leonardo es además una personalidad reconocida de la televisión y la radio en Miami, “algo que ya hacía en Rosario y me encantaba”, confiesa.

Es actualmente el propietario de dos salones de estética en Miami y creador de su propia línea de cuidado del cabello Rocco Donna Professional.

“Me costó un tiempo decidir dejar Rosario aunque siempre tuve el deseo del crecimiento y la expansión internacional. La verdad es que empecé a irme, de alguna forma, en enero de 2001. Primero, un mes de vacaciones en Miami, y ahí empezó a cambiar todo”, recuerda.

“Con Fabrizio siempre estudiamos en Europa entre París, Londres, Milán, Barcelona. Veíamos a esos maestros del estilismo que tenían cadenas de peluquerías y que eran reconocidos en el mundo entero, y yo dije: Quiero ser como ellos, tener un vuelo de esa magnitud. Lo tenía claro”.

“Yo tenía una vida armada en Rosario, personal y profesional. Los salones con mi familia, la escuela de peluquería (que aun continúa mi hermano), en fin, un desarrollo enorme, y me iba bien. Re bien. Pero mis ganas eran más fuertes, quería salir al mundo”.

Los recuerdos se suman uno tras otros en la charla. Leonardo se toma su tiempo, se emociona, pero siempre en sus palabras aparecen con claridad dos palabras: deseo y convicción. “Tenía ideas bastante de avanzada para la época, eso me lo decía mucha gente. Ya cuando lanzamos Rocco Donna como centro de belleza mostramos algo diferente, con una fuerza distinta. Fueron momentos divinos, de mucha producción, de ideas que lográbamos hacer realidad. Además de todo lo que pasaba en el salón hacíamos desfiles (tengo muy presentes los de Melocotón y los propios, los de nuestra marca), eventos en el Monumento, en el Círculo. Todo era importante y hermoso, no paraba. Bueno, en realidad yo nunca paro”, dice, con una enorme sonrisa.

Y así, en medio del éxito, de las cosas que parecían salir cada vez mejor, Leonardo fue por otro objetivo, el propio, el de crecer a otra escala, sin olvidar sus raíces.

Con el tiempo y el aprendizaje diario de habitar en tierras lejanas, vinieron nuevos desafíos para el rosarino. “Cuando llegué a Miami estuve un tiempo largo trabajando con otro peluquero. Fueron meses de estar toda la semana a full. Lo bueno es que iba conociendo gente, me fui haciendo mi clientela, todo eso mientras esperaba que me habilitaran mi propio lugar. Había apuntado a South Beach, sabía que era el sitio indicado en ese momento”, reflexiona.

Los planes se demoraron y el lugar le fue entregado un año después. “Uno puede verlo como un atraso, como un obstáculo, sin embargo a mí me sirvió para entender mucho más donde vivía, la comunidad en la que me estaba insertando”, piensa.

Así logró abrir su primer espacio propio, al que preparó como quería, con su sello personal.

Hoy, Leonardo tiene dos salones. El segundo en inaugurarse está en el Carillon Miami Wellness Resort en el norte de Miami Beach. “Tuve la fortuna de que muchas personas conocidas vinieran a buscarme para atenderse. Por mis salones pasaron y pasan cientos de celebridades y personalidades de la industria de la música, del entretenimiento y estrellas de la televisión. Eso me dio más visibilidad, sin dudas, pero la verdad es que para mí, cada una de las personas que se acercan tienen el mismo valor. Le doy enorme importancia al diálogo, a la escucha. Me conecto de manera afectuosa con el cliente y eso quizá es lo que me distingue. En definitiva, lo que hago es un arte, y ese arte tiene mucho de algo que amo: la comunicación”.