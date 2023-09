Bárbara García: "Soy una enamorada del goce"

2- Colegio. El secundario fue algo épico para mí. No teníamos notas, teníamos letras, aprobamos distinto, era un colegio de mucha conexión con el arte y las ciencias y amaba estudiar de todo. Hice un taller de radio, de canto y participaba de un espacio donde íbamos al hogar de niños y ancianos, se llamaba “Creando Acciones Solidarias”. En tercer año me decidí por la terminación de “Químico Biológico”, quería ser médica, aunque el test que me hicieron me orientó hacia las Ciencias Sociales (hoy estoy estudiando filosofía). En primer año de medicina vi todo lo que ya había visto en quinto año de la secundaria, así que estoy muy agradecida con el colegio universitario Mariano Moreno de San Juan.

3- ¿Tuviste educación sexual? Sí, tuve educación sexual en tercer año del colegio. Recuerdo preservativos y tubos de cartón para ponerlos, era un taller opcional y en biología hablábamos mucho de la reproducción, pero de placer nunca nos dijeron nada.

4- Elección de tu carrera. Lo supe desde los 4 o 5 años: quería mi valija de Juliana Doctora. En el colegio imaginaba que nuestro cuerpo era como un gran reloj, lleno de partes que se articulaban para operar entre sí con un mecanismo increíble que yo quería conocer cómo era. Hasta que llegué a decidir por la Ginecología pasaron muchas cosas en mi cabeza, pero nunca imaginé que llegaría a estudiar Sexología. Hoy estoy eternamente agradecida porque soy feliz en la consulta médica y más aún dando talleres divertidos para muchas personas.

5- El sexo en tu vida. Mi fuente de inspiración. Desde muy chica fui consciente de la energía vital que me daba, me reprimí todo lo que pude el comienzo por mandatos sociales, por el que dirán, comencé como todo el mundo con más miedo por lo dicho en la sociedad de embarazos e infecciones que otra cosa. Pero en el fondo sabía que conectar con eso iba a ser transformador. La calidad de vida que le agrega el placer, la satisfacción y los orgasmos a mi cotidiano es un motor para conectar. Tuve un hermoso aprendizaje en estos 38 años, pero realmente desde que empecé el posgrado de sexología, siendo ya médica en el 2015, me cambió ampliamente la forma de vincularse. Soy una enamorada del goce, los vínculos que tracé en mi vida han sido hermosos y ahora estoy apostando al amor nuevamente.

6- Una frase de cabecera. "Todas las personas tienen: Derecho al goce, el orgasmo es cerebral".

7- Una anécdota. La primera vez que hice una cesárea estaba muy nerviosa y mientras me lavaba las manos en el quirófano me imagine que caminaba por un pasillo lleno de porristas que me alentaban y gritaban mi nombre, hasta el día de hoy cuando me pone nerviosa algo me imagino esa secuencia en mi mente y me saco una sonrisa y voy a por todo.

8- Un hobby. Leer. Tengo la capacidad de transportarme con la imaginación a muchos lugares, mi madre es profesora de Literatura y siempre en mis vacaciones me dejaba elegir un libro, creo que la palabra en el cerebro es algo muy poderoso.

9- Sexting ¿sí o no? Re sí. Me encanta en el cotidiano mantener la llama prendida, soy muy de mensajes recordando momentos, mando links con cosas que me erotizan, ilustraciones, pelis, fotos, relatos.

10- Red social preferida. Instagram, porque hemos creado una comunidad del goce que me llena de orgullo, hay algo en lo colectivo que es grandioso, en @docbarbaragarcia somos más de 38 mil personas militando nuestros derechos sexuales, manteniendo nuestras individualidades y animándonos a vivirlas libremente.