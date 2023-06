Mi mejor escuela es el club Alumni. Toda la gente que me crucé ahí, fue la que me formó. Es el punto común de mi familia y mis amigos. Si tengo un día libre, voy para allá porque sigo aprendiendo y me da energía estar en ese lugar.

Fui a Radio Casilda a los 16 años y me abrieron las puertas y cuando llegué a estudiar a Rosario en 2005 Martín López, el primero que me puso al aire en Casilda, me pressentó con Jesus Emiliano. De ahí en más fui ocupando otros espacios. Hay compañeros con los que trabajé en ese momento, con los que hoy sigo trabajando como Fernando Forte.

Como consumidor, me gusta mucho la radio. Para trabajar, elijo hacerlo en TV. Disfruto más de ser oyente que televidente y al mismo tiempo, me gusta más participar de una transmisión de tele que en una de radio.

5. ¿El traje es un tema?

Me siento muy cómodo. Incluso cuando hace calor, no suelo sacarme el traje. Debe ser porque lo uso solamente para trabajar ese rato y no es una vestimenta habitual de mi vida diaria. Además, un amigo es el que me provee la ropa.

6. El Mundial sub20.

La disfruté desde el punto de vista laboral. Es una situación que escapa a la rutina porque hay colegas con los que sólo nos vemos esa clase de eventos. También hay horas o momentos de soledad en los que te gana la nostalgia y estar lejos de los afectos. En este caso, viajé solo. En Rusia también fui al mundial, aunque estaba rodeado de compañeros y amigos que hice en el viaje.

7. El reconocimiento.

Pasa que en algunos lugares ven el micrófono de ESPN y tal vez no saben tu nombre, pero te ven en la pantalla y quieren una foto. Y a veces eso mismo juega en contra. En Tucumán, en una definición de campeonato en donde River tenía la posibilidad de consagrarse en la cancha de Atlético. Desde la tribuna me insultaban porque creían que yo iba porque River podía salir campeón. Incluso los insultos arrancaban con la palabra ‘porteño’. Jamás me daría vuelta para explicar que no soy porteño ni partidario de ningún equipo.

8. Tu mejor momento.

Lo que más disfruté fue escribir un libro. Hice la biografía de Sampaoli antes que gane la Copa América en Chile. La libertad de no tener editorial y poder hacer el trabajo en el momento y de la forma que quería, fue lo mejor que me pasó. Fui yo. En cambio, cuando trabajas para otro, siempre dependes de otras voluntades.

9. Sueños pendientes.

Imagino que ir a un juego olímpico debe ser increíble. Tiene todo. Otros momentos en los que me gustaría estar es una velada por un título del mundo de boxeo. Si es en Las Vegas, mejor. También en un gran premio de Fórmula Uno en un circuito tradicional como Montecarlo. Y el Turf me encanta. He ido a ver el Carlos Pellegrini en San Isidro, pero solo como espectador.

10. Frase favorita.

“El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo”, de Roberto Arlt.