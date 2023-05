1. Infancia y adolescencia. Nací un 13 de abril de 1971 en una clínica en la que ahora está el ICR. En Oroño al 400. Hice la primaria en la escuela Rivadavia y la secundaria en el Colegio Rosario. En aquellos tiempos no tenía muy claro a qué quería dedicarme. Pero pensaba en algo relacionado con el campo o la actividad física. Estudié Agronomía pero después me tuve que poner a trabajar. Me fui a Uranga (Santa Fe) y luego ingresé a Dreyfus. De allí en adelante estuve en distintas empresas vinculadas a la alimentación hasta que apareció el tema de los residuos como algo muy importante en mi vida.