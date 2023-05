10 cosas sobre Magui Caviasso La bartender que trabajó muchos años en Rosario ganó una competencia mundial que la llevará a Escocia. Secretos de una profesión que crece, y en la que las mujeres pisan cada vez más fuerte Por Florencia O’Keeffe 16 de mayo 2023 · 15:59hs

Aquellos tiempos. Viví en Venado Tuerto hasta que vine a Rosario a estudiar Derecho. Hacer una carrera universitaria era muy importante para mí y mi familia ya que mis padres no habían pasado por una facultad. Siempre fui muy estudiosa, de tener buenas notas, entonces había mucha expectativa en eso. A la carrera la elegí yo, no tuve presiones. Los fines de semana volvía a Venado. Allí fue que una amiga que trabajaba en un bar me pregunta si no quería hacer un reemplazo en la barra, y esa experiencia me cambió muchísimo. Sentí que era realmente lo que quería hacer.

Gastronomía. Me gustaba un poco la cocina, por mi abuela, me encantaba verla amasar los tallarines, esas cosas. Pero no se me había ocurrido estudiar algo relacionado. ¡Menos con las bebidas! No, no tuve en el pasado una relación directa con mi trabajo.

El camino. Soy bartender desde 2010 aproximadamente. Después del reemplazo en el bar me quedé como 4 años allí. Sin dudas ellos vieron algunas condiciones en mí desde un principio y me ofrecieron quedarme. La curiosidad creció, empecé a investigar, quería salir de las preparaciones más tradicionales. Estuve en Spiria, en Queen´s de Puerto Norte, Piel de Toro. Rosario fue muy importante en mi formación. Luego me fui a Buenos Aires.

Referentes. Recuerdo que mirando Utilísima la descubro a Inés de los Santos, que de algún modo reinventó la coctelería. Su estilo, su look, su fuerza me resultaron muy atractivas, su manera de preparar tragos. Incluso mi mamá me la mostraba porque le llamaba la atención.