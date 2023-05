1. Aquellos tiempos. Nací en Rosario, en Barrio Parque. Tuve una infancia hermosa. Recuerdo esa época con la alegría de vivir en un lugar donde podíamos juntarnos con los chicos en la vereda, salir a jugar a la puerta, movernos con libertad. Siendo una niña y adolescente iba a distintos clubes como Provincial, GER, también Newell´s. Siempre tuve grupos de amigos. Me da cierta nostalgia porque mucho de eso se ha perdido y me preocupa.

2. Estudios. En la secundaria, en el Normal 1, opté por el Bachillerato Físico Matemático. Pero lo hice porque iban mis amigas, no era lo que a mí me gustaba, yo prefería más las ciencias sociales. Me anoté en Derecho. Era la época de la dictadura militar. No la pasé bien en esa experiencia en un momento tan crítico. Y estuve un tiempo hasta que me anoté en Psicología, que era lo que deseaba hacer.