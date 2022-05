Requisitos para ser kirchnerista

Excluyendo a los kirchneristas rentados, como los militantes de (Agencia de Colocaciones) La Cámpora, todos los demás kirchneristas (que aún quedan) precisan, para continuar siéndolo, los siguientes requisitos: No entender absolutamente nada de economía. Tampoco sobre cómo funciona el capitalismo en el mundo moderno. Ser alguien muy sugestionable, capaz de fusionarse en una masa de simpatizantes k, identificada con los delirios de su líder, y en esa comunidad sentirse protagonista de una revolución histórica. Fascinarse por las mujeres fuertes y creer en cualquier enunciado que provenga de Cristina o de sus secuaces. Poseer una memoria extremadamente débil para no recordar nada de las incoherencias, giros discursivos y las variadas e incompatibles posiciones, que la actual vicepresidente adoptó a lo largo del tiempo. Ser pobre y estar ilusionado por salir de esa situación, sin advertir que cada año hay más pobres, ni que fue precisamente Cristina, uno de los mandatarios que sistemáticamente más aumentó la pobreza. Lo hizo en sus dos periodos presidenciales y también ahora como vice. Creer en el lawfare a pesar de la formidable acumulación de evidencias en contra de Cristina, y otros implicados, en causas de corrupción. Estar convencido ciegamente de que Macri es el responsable de todos los males que asolan a nuestro país y que el kirchnerismo no tiene nada que ver en eso. Pensar que, si no fuese por la malignidad de Macri, la Argentina sería un país floreciente. Si el votante k es fanático, no tiene que tener en cuenta todas las condiciones mencionadas porque su mente las incorporará en forma automática. Cualquier conocimiento que interfiera con el deseo del fanático de votar a su líder va a ser velado para que no le estropee su ilusa realidad mental.